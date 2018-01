Sestra nesrečnega alpinista se je zahvalila junakom, ki so morali naravi priznati premoč: 'Moje srce je zlomljeno, ampak takšne so gore'

Veselje in žalost prevevata vpletene v drzno reševalno akcijo na deveti najvišji gori sveta, Nanga Parbatu. Poljska alpinistična ekipa se je povzpela na goro in sredi noči rešila francosko alpinistko Elisabeth Revol. Žal pa se niso mogli prebiti do Tomasza Mackiewicza, njenega partnerja s Poljske.

"Reševanje Tomasza žal ni mogoče. Zaradi vremenskih razmer in višine bi namreč bila ogrožena življenja reševalcev. To je bila strašna in izjemno boleča odločitev. Preveva nas globoka žalost. Naše misli so pri Tomeku in njegovi družini, vsi jočemo," je ob tem dejal Ludovic Giambiasi, sicer prijatelj Revolove.

Revolova in Mackiwiecz sta plezala na vrh 8.126 metrov visoke gore, ko je na okoli 7.400 metrih Mackiwiecz dobil ozebline in snežno slepoto. Spustila sta se nekaj metrov nižje, postavila šotor, nato pa se je Revolova spustila še nekoliko nižje, da bi s pomočjo satelitskega telefona poklicala pomoč.

Prijatelji in drugi alpinisti so takoj sprožili akcijo, Masha Gordon, britanska podjetnica ruskih korenin je postavila celo stran na platformi za množično financiranje, da bi imeli sredstva za reševalno operacijo.

Pakistanska vojska se je na petkov klic na pomoč takoj odzvala. Med odpravo na drugo najvišjo goro sveta K2 so prestregli skupino poljskih plezalcev in jih odpeljali v bazno postajo na 4.800 metrih nadmorske višine.

Alpinisti Adam Bielicki, Piotr Tomala, Denis Urubko in Jaroslaw Botor so nato začeli akcijo na Nanga Parbatu. Medtem ko sta Tomala in Botor postavljala tabor, sta Bielicki in Urbko začela vzpon do Revolove, pakistanska vojska pa je skušala določiti njeno natančno lokacijo, potem ko se je izpraznila baterija njenega satelitskega telefona, sledilne naprave pa signala niso več oddajale.

Na platformi GoFundMe je sredstva za reševalno operacijo prispevalo več tisoč ljudi, ki so nestrpno čakali novice o dogajanju na gori. Vesela novica, da so alpinisti našli francosko kolegico, je prišla okoli treh ponoči.

Kmalu je sicer sledila žalostna vest, da operacijo prekinjajo, še preden bi našli njenega kolega. Za Mackiewicza je bil to sicer že šesti poskus, da osvoji Nanga Parbat.

Družbena omrežja so zasuli izrazi sožalja za njegovo družino. "Tomek bo za vedno ostal na svoji ljubljeni gori," je zapisal eden izmed tistih, ki so zaman upali na srečen razplet zgodbe.

Prijatelji pogrešanega alpinista so se nato trudili, da bi našli ekipo, ki bi znova poletela na goro. Giambiasi je kasneje sporočil, da so poskušali zaman: "Ni reševalne ekipe. Piloti so povedali, da lahko letijo le do višine 6.000 metrov. Zdaj pa prihaja še snežni vihar. To so kruta dejstva. Tomek, radi te imamo."

Pogumnim reševalcem, ki so storili vse, da bi rešili njenega brata, se je zahvalila tudi njegova sestra Malgorzata Sulikowska: "Junaki so. Kar so storili, je neverjetno. Do njih čutim izjemno spoštovanje, ker so skušali rešiti Eli in Tomeka. Seveda se mi je zlomilo srce, ko sem slišala, da se reševanje ne bo nadaljevalo. Ampak takšne so gore. Ne sodimo njihove odločitve, ker je zagotovo pravilna. Ne morejo se izpostaviti gotovi smrti. Zato prosim vse, ne sodite, zakaj ne bodo šli po Tomeka. To ni prečkanje ceste, to so ekstremni pogoji. Niso aklimatizirani niti za 7.000 metrov. Pustimo stvari, kot so. In hvala za vse."