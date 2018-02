Tožilec Mueller obtožil 13 Rusov zaradi vpletanja v volitve

Robert Mueller (Foto: AP)

Posebni ameriški tožilec Robert Mueller je danes sporočil, da je obtožil 13 ruskih državljanov in tri ruska podjetja zaradi vpletanja v predsedniške volitve v ZDA leta 2016. Obdolžil jih je "zarote, da bi vplivali na politični in volilni proces v ZDA, vključno s predsedniškimi volitvami leta 2016". Zaroto naj bi kovali že od leta 2014.

Tožilec Mueller vodi posebno preiskavo t. i. ruske afere, v središču katere so očitki, da je ameriški predsednik Donald Trump na volitvah leta 2016 zmagal z rusko pomočjo. V afero so vpleteni tesni Trumpovi sodelavci, preiskava pa se nevarno približuje tudi Trumpu samemu. Ta sicer pravi, da je na volitvah zmagal brez ruske pomoči, za afero pa krivi demokrate, ki da se gredo lov na čarovnice.

V Beli hiši danes niso komentirali obtožnice, res pa je Trumpova administracija brez komentarja in novinarskih konferenc že tri dni, ker uslužbenci še niso uspeli uskladiti zgodb glede zaposlovanja ljudi brez opravljenega varnostnega preverjanja. Trump danes potuje na svoje posestvo na Floridi. Ta konec tedna naj bi obiskal tudi prizorišče zadnjega šolskega pokola v floridskem mestu Parkland.

Potrjena obtožnica Muellerjeve velike porote kaže, da to še ni celotna zgodba. Vsebina namreč govori le o propagandni kampanji in zavajanju na družbenih omrežjih, nič pa o vdorih v demokratske računalnike. Prav tako ne omenja ruske pravnice Natalije Veselnicke, ki je do Trumpovega sina Donalda mlajšega prišla z obljubo o negativnih informacijah o demokratski predsedniški kandidatki Hillary Clinton.

Objava obtožnice v ZDA odmeva in kritiki FBI s politične desnice so že začeli z obtožbami, da je bila objavljena danes z namenom zamegliti priznanje katastrofalnega dejstva, da FBI ni ukrepal proti strelcu s Floride, kljub temu, da je januarja dobil prijavo.

Obtožnica na prvi pogled razbremenjuje Trumpa in njegovo kampanjo namernega sodelovanja z Rusi glede propagande. V njej namreč piše, da so Rusi komunicirali z "osebami, povezanimi s Trumpovo kampanjo, in drugimi aktivisti za koordinacijo delovanja, ki se sodelovanja niso zavedale". Trumpovi naj bi torej šli na limanice Rusom, kar potrjuje teorijo o na hitro sestavljeni naivni kampanji brez repa z veliko glavo, ki ni namerno izdajala države.

Je pa obtožnica uničujoča za Trumpove trditve, da je celotna ruska afera le izmišljotina demokratov, ki ne znajo prenesti volilnega poraza. Ameriške obveščevalne agencije so že v začetku lanskega leta zagotovile, da so se Rusi vpletali v volitve na strani Trumpa in proti demokratki Hillary Clinton.

Takrat je vlado še vodil demokrat Barack Obama in Trump je lahko obtožbe zavračal s političnimi namigi. Mueller je republikanec, obtožnica pa potrjena v času Trumpove vlade in politizacija je malce težja, čeprav ne nemogoča. Predsednik ima čez vikend na Floridi čas, da s sodelavci pripravi strategijo blatenja FBI, ki sicer že poteka med republikanci v kongresu.

Obtožnica pravi, da je propagando po družabnih medijih koordinirala Internet Research Agency, farma t. i. ruskih spletnih trolov. Ti so objavljali laži po družabnih medijih, se pretvarjali, da so Američani in to podporniki demokrata Bernarda Sandersa ali levičarke Jill Stein, kupovali lažne oglase, potovali v ZDA z laganjem pred izdajo vize, uporabljali ameriške računalnike, da zakrijejo ruski izvor delovanja in se med drugim niso registrirali kot agenti tuje vlade.

Vse to so glede na obtožnico počeli zato, da bi vnesli razdor v ameriški politični sistem in pomagali Trumpu, da premaga Clintonovo. Internet Research Agency financira Jevgenij Prigožin, znan tudi kot glavni kuhar Vladimirja Putina. Njegove restavracije so namreč oskrbovale večerje in sprejeme ruskega predsednika.

Obtožnico je prebral namestnik pravosodnega ministra ZDA Rod Rosenstein, kar je še en simbolni udarec za Trumpa, ker kaže, da ministrstvo še naprej podpira Muellerjevo preiskavo. Minister Jeff Sessions bi jo verjetno zaključil, vendar se je moral iz nje izločiti, ker je dajal neresnične izjave o srečanjih z Rusi pred volitvami.

Rosenstein je Muellerja imenoval spomladi lani, po tem, ko je Trump odpustil direktorja FBI Jamesa Comeyja. Do takrat je bila preiskava omejena na rusko vpletanje v ameriške volitve in morebitno sodelovanje Trumpove kampanje z Rusi.

Z Muellerjem se je razširila na oviranje preiskave (zaradi odpustitve Comeyja) in na vse, kar pobere spotoma. Mueller je doslej že obtožil štiri Trumpove zaveznike, vendar predvsem zaradi drugih prekrškov in ne zaradi ruske afere.