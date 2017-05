Tožilstvo za dosmrtni zapor: 'Vedeli so, da se migranti dušijo, pa niso storili ničesar, da bi jim pomagali'

Madžarsko tožilstvo zahteva dosmrtni zapor za četverico odgovornih za smrt 71 beguncev, ki so jih leta 2015 našli v zapuščenem tovornjaku na avstrijski avtocesti. Afganistanec in trije Bolgari so obtoženi večkratnega okrutnega umora in trgovanja z ljudmi, je danes v Kecskemetu sporočil tožilec Laszlo Nanasi. Sojenje naj bi se začelo junija.

Poleg četverice, ki naj bi bili vodje kriminalne združbe, ki se je ukvarjala s tihotapljenjem migrantov in beguncev na Zahod, se je na zatožni klopi znašlo še sedem članov te združbe, večinoma državljanov Bolgarije in Libanona. Za te tožilstvo zaradi tihotapljenja ljudi zahteva večletne zaporne kazni v strogo varovanem zaporu.

Devet osumljencev – med njimi tudi četverica voditeljev kriminalne združbe – je trenutno v priporu na Madžarskem, eden pa je priprt v Bolgariji. V povezavi s tem dogodkom sicer iščejo še enajst ljudi.

Obdukcija je pokazala, da so migranti najverjetneje umrli zaradi pomanjkanja kisika, že kmalu potem, ko je tovornjak zapustil Budimpešto (Foto: Reuters)

'Vedeli so, da se dušijo, pa niso storili ničesar'

Spomnimo. Odkritje 71 nesrečnikov, ki so se zadušili v tovornem prostoru hladilnega tovornjaka, je sredi begunske krize leta 2015 močno pretreslo tako avstrijsko kot tudi madžarsko in evropsko javnost. Zapuščen tovornjak so našli 27. avgusta 2015 v avstrijski deželi Gradiščanska kmalu za mejo z Madžarsko. Zapuščen je bil že nekaj dni.

Preiskava je pokazala, da so bili žrtve večinoma begunci iz Sirije, Iraka in Afganistana. Med njimi so bili tudi otroci. V tovornjak so jih naložili na madžarsko-srbski meji, nato pa peljali preko Budimpešte v Avstrijo.

Obdukcija je pokazala, da so najverjetneje umrli zaradi pomanjkanja kisika, že kmalu potem, ko je tovornjak zapustil Budimpešto. Tudi zato primer zdaj obravnavajo madžarske in ne avstrijske oblasti.

"Odgovorni so vseskozi vedeli, da se migranti dušijo, vendar niso storili ničesar, da bi jim pomagali," je utemeljil tiskovni predstavnik madžarskega tožilstva Gabor Schmidt.

Tožilec Nanasi je še dodal, da omenjeni transport 71 nesrečnikov, ki so umrli v tem tovornjaku, ni bil edini, ki ga je izvedla kriminalna združba. Delovala je med februarjem in avgustom 2015, od junija tistega leta pa je praktično dnevno vozila migrante v Nemčijo ali Avstrijo, običajno v tesnih, zaprtih in brezzračnih prostorih. Skupno naj bi prepeljali kar 1200 ljudi, je povedal tožilec.