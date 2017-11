Britanska premierka Theresa May, kot je domača britanska in svetovna javnost nista vajeni. Na sprejemu londonskega župana je ostro napadla Rusijo in ruskega voditelja Vladimirja Putina obtožila, da "spodkopava svobodne družbe".

Mayjeva je dejala, da želi Rusija s širjenjem lažne propagande na Zahodu ustvariti razdore. Dodala je, da si sicer nihče ne želi "konfrontacije z Rusijo", da pa bo treba zaščititi svoje interese. Zajedljiv govor je sicer Mayjeva "servirala", tik preden se bo britanski zunanji minister Boris Johnson odpravil na obisk v Rusijo.

Mayjeva je tudi dejala, da mora Putin ubrati drugačno pot od tiste, na kateri ga gledamo zadnja leta. Pri tem je izpostavila priključitev Krima, netenje konflikta z Ukrajino in kibernetske napade. Rusija je pomemben partner, a morala bo igrati po pravilih, je ocenila Mayjeva, poroča BBC. Namesto tega je Rusija - tako Mayjeva - redno kršila suverenost zračnega prostora več evropskih držav in se lotila kibernetske kampanje, v sklopu katere izjava špijonažo in vnaša razdor. S tem je mislila na vpletanje v volitve ter kibernetske vdore v sisteme danskega ministra za obrambo in v sistem nemškega Bundestaga.

Je pa Putinu sporočila, da končnega cilja ne bo dosegel: "Vemo, kaj počnete, a ne boste uspeli, ker podcenjujete odpornost naših demokracij, pomen svobodnih in odprtih družb in zavezništev, ki jih vežejo."

Čeprav Otok zapušča EU, si bodo po besedah Mayjeve še naprej zavzemali za močno zvezo NATO, z EU pa bodo sklenili dogovor, ki bo v okviru novega zavezništva krepil vrednote stare celine.