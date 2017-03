Tretjega osumljenca za umor Kim Džong Nama bodo izpustili na prostost

Ri Džong Čol je bil po umoru Kim Džong Nama na malezijskem letališču v prestolnici Kuala Lumpur v policijskem priporu skoraj dva tedna. "Izpustili ga bomo. Je svoboden mož. Njegov preiskovalni zapor se je iztekel. Nimamo zadovoljivih dokazov za obtožnico proti njemu," je sporočil generalni tožilec Mohamed Apandi Ali. Dodal je, da bodo Rija izpustili v petek.

Ri Džong Čol je bil v priporu skoraj dva tedna. (Foto: AP)

Severnokorejci bodo za vstop v Malezijo po novem spet potrebovali vizum

Napoved o izpustitvi severnokorejskega državljana je prišla le nekaj ur potem, ko je Malezija napovedala, da ukinja vizumsko liberalizacijo za državljane Severne Koreje. Od naslednjega tedna dalje bodo tako državljani Severne Koreje za vstop v Malezijo ponovno potrebovali vizume.

Kot je pojasnil podpredsednik malezijske vlade Zahid Hamidi, so se za ponovno uvedbo vizumom odločili zaradi varnosti. Doslej so državljani Severne Koreje v Malezijo za bivanje do 30 dni vstopili brez vizumov.

Kim Džong Nam je umrl 13. februarja po napadu na letališču v Kuala Lumpurju, kjer je čakal na let za Macao. Glede na posnetke nadzornih kamer sta se 45-letniku od zadaj približali ženski in mu nekaj nanesli na obraz. Šlo naj bi za bojni živčni strup VX. Malo pozneje je Kim poiskal pomoč pri letališkem osebju, ki ga je napotilo na oddelek za medicinsko pomoč. Še preden je od tam prispel v bolnišnico, je doživel napad in umrl. Obe obtoženi ženski, ena prihaja iz Indonezije, druga pa iz Vietnama, zatrjujeta, da sta mislili, da sodelujeta v televizijski potegavščini. V primeru, da ju bodo spoznali krive umora Kima, jima grozi smrtna kazen z obešanjem.