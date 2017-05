Trezor z neprecenljivo vsebino naj bi bil večen, a je nemočen proti podnebnim spremembam

V trezorju so shranjena ključna semena. (Foto: AP)

Trezor, v katerem hranijo dragocena semena, je bil zgrajen na odročnem norveškem otoku Spitsbergen v arktičnem krogu, da bi bil v globokem ledu odporen in nedotakljiv. A proti naravi se ne more boriti. Kot navaja britanski Guardian, so visoke temperature stalile večni led in voda je poplavila vhodni tunel.

Trezor z neprecenljivo vsebino so odprli leta 2008 in verjeli so, da je večni led dovolj večen, da bo nudil vso zaščito občutljivim semenom, ki bi jih potrebovali v primeru večjih katastrof. A visoke temperature v lanskem rekordno toplem letu so terjale svoj davek, led se je talil, namesto, da bi snežilo, je deževalo.

''Ni bilo v naših načrtih, da se bodo trajno zamrznjena tla stalila in da bomo doživeli takšno ekstremno vreme,'' je za Guardian komentirala Hege Njaa Aschim iz norveške vlade, v lasti katere je trezor.

''Veliko vode je teklo po vhodnem tunelu, nato pa je voda zmrznila in bilo je kot ledenik,'' je še dejala za Guardian. K sreči voda ni dosegla samega trezorja in tako so semena ostala na varnem in zaščitena na za to primernih -18 stopinj Celzija.

A vdor vode je bil dovolj, da so odgovorni podvomili, če bo trezor preživel, če udari katastrofa. ''Trezor bi moral delovati brez pomoči ljudi, zdaj pa semena čuvamo 24 ur na dan. Na minimum moramo zmanjšati tveganje in zagotoviti, da se bo semenska banka čuvala sama sebe,'' je Aschimova komentirala za Guardian.

Vodstvo trezorja zdaj čaka na to, kaj bo prinesla prihodnost oziroma kaj bodo prinesle podnebne spremembe. Sprašujejo se, ali je bil to enkraten dogodek ali novo dejstvo. Konec leta 2016 so bile na Spitsbergnu temperature za kar sedem stopinj Celzija višje od običajnih.

Prve ukrepe so sicer že sprejeli, saj so obnovili predor, ki se vije globoko v goro, izkopali so odvodne jarke, namestili so črpalke, ki bi delovale ob morebitnih poplavah.