Trump bi na meji z Mehiko namesto zidu postavil 'okno'

Donald Trump pravi, da bi lahko bil zid ob meji z Mehiko deloma prozoren. (Foto: AP)

Meja z Mehiko je dolga 3218 kilometrov in ameriški predsednik Donald Trump sedaj meni, da ni treba zgraditi zidu po celi dolžini meje, ker so ponekod že naravne ovire. Sedaj razmišlja o prozornem zidu v dolžini tja do 1448 kilometrov. Te naravne ovire so po Trumpovih besedah gore in nasilne ter divje reke. Največji mejni reki sta Colorado v Arizoni in Rio Grande v Teksasu, ki pa je danes v večjih delih bolj podobna potoku kot pa "veliki reki".

Zid pa sedaj po Trumpovem prepričanju potrebuje preglednost. "Sliši se grozno, ampak ko mečejo čez velike vreče z mamili in imaš ljudi na drugi strani zidu, jih ne vidiš. Zadenejo te v glavo s 30 kilogrami zadeve in je konec," je razložil predsednik ZDA. Ni govoril povsem v prazno, saj tihotapci mamil na nikoli nasičen ameriški trg v delih, kjer obstaja mejna ograja, katapultirajo vreče z mamili, vendar te doslej še niso nikogar zadele.

Pred Trumpom je tudi minister za domovinsko varnost John Kelly govoril o zidu, ki bo prozoren, da obmejni agenti vidijo, kaj se dogaja na drugi strani. Napadi na obmejne agente naraščajo, vendar jih ne napadejo z milijone dolarjev vrednimi žaklji mamil, ampak s kamni in drugimi cenejšimi zadevami. ZDA imajo na meji z Mehiko že okrog 1000 kilometrov ograj, zidov ali drugih umetnih ovir.

Čeprav doslej ni pokazal veliko navdušenja za obnovljive vire energije in zagovarja okrepljeno kopanje premoga ter vrtanje za nafto in plinom, pa je Trump novinarjem navrgel tudi zamisel, da bi zid na meji z Mehiko, ki ga bo po njegovem mnenju plačala južna soseda, sestavljale sončne celice. "Imamo podjetja, ki razmišljajo o tem. Ni boljšega prostora za sončne celice, kot je meja z Mehiko in to bo videti lepo," je dejal.