Trump bo dovolil objavo dela dokumentov o atentatu na Kennedyja

Mladoletni fant pride v spovednico: "Odpustite mi, oče, grešil sem. Bil sem z žensko dvomljive morale.''

Župnik vpraša: "Ali si to ti, sosedov Jožek?"

"Da, oče."

"Kako pa je ženski ime?"

"Tega vam ne morem povedati, oče. Ne bi hotel omadeževati njenega imena."

"Slej kot prej ga bom izvedel. Saj ti ni treba imena povedati, le 'da' reci. Je bila Drginčeva Katra?"

"Res ne bom povedal."

"Je bila Malejeva Marjanca?"

"Pa ne morem, če sem obljubil!"

"Srakarjeva Metka?"

"Molčal bom kot grob."

Župnik vztraja: "Kaj pa mogoče Zupančeva Tinca?"

"Oče, ne sprašujte, ne bom je izdal."

"Potem je bila pa Lavrinova Mici?"

"Prosim vas oče, zaobljubil sem se, da bom molčal."

Župnik nejevoljno vzdihne: "Si pa res vztrajen, Jožek. Skoraj te moram občudovati. Vendar si grešil in za to se moraš pokoriti. Tri mesece ne smeš k maši. Zdaj pa pojdi v miru."

Jožek se vrne v svojo klop, kjer ga pričaka Franček, njegov najboljši prijatelj: "No, kako je bilo?"

"Super!"

"Kaj si pa dobil?"

"Tri mesece počitnic in pet dobrih namigov."