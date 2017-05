Trump na srečanju z izraelskim vrhom, obiskal bo tudi znameniti Zid objokovanja

Ameriški predsednik Donald Trump se bo v Jeruzalemu danes srečal z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem in predsednikom Reuvenom Rivlinom. Položil naj bi tudi venec ob spominskem obeležju Jad Vašem in imel izjavo v izraelskem muzeju. Zvečer imata Trump in prva dama ZDA Melania zasebno večerjo z Netanjahujem in njegovo soprogo.

Jutri ponovno z Abasom

Jutri bo Trump kot prvi ameriški predsednik po napovedih obiskal znameniti Zid objokovanja v Vzhodnem Jeruzalemu, in to povsem sam. To ozemlje, ki si ga Palestinci želijo za prestolnico bodoče samostojne države, je Izrael zavzel v vojni leta 1967. V Jeruzalemu pa bo obiskal znamenito baziliko Božjega groba.

Šel bo tudi v Betlehem, kjer se bo sešel s palestinskim predsednikom Mahmudom Abasom. To bo njuno drugo srečanje v zadnjem mesecu dni, potem ko je Abas 3. maja obiskal Washington. Nekaj dni po tem obisku je Abas dejal, da je v okviru Trumpovih mirovnih prizadevanj za Bližnji vzhod pripravljen na srečanje z Netanjahujem.

Donald in Melania Trump ob prihodu v Savdsko Arabijo (Foto: AP)

Trump: Mirovni dogovor na dosegu roke

Trump si sicer prizadeva oživiti zastala bližnjevzhodna mirovna prizadevanja. Ko je v Washingtonu gostil Abasa, je ocenil, da je mirovni dogovor v več deset trajajočem konfliktu med Izraelci in Palestinci na dosegu roke.

Med včerajšnjim govorom v Rijadu, ko je nagovoril voditelje 50 muslimanskih držav, je Trump med drugim izpostavil, da boj proti terorizmu ni boj med različnimi verami. "To je boj med barbarskimi kriminalci, ki želijo uničiti človeška življenja, in prijetnimi ljudmi vseh ver, ki jih želijo zaščititi," je dejal po poročanju ameriških medijev.

Je pa med včerajšnjim govorom Trump pozval tudi k bojkotu Irana, češ da financira terorizem. "Vse države ga morajo osamiti," je dejal.

Iranski zunanji minister Mohammad Javad Zarif je kasneje na Twitterju udaril nazaj, češ da Trumpov obisk jasno kaže, da ZDA želijo z novimi, že podpisanimi več milijard težkimi orožarskimi posli le "molsti" Savdsko Arabijo.

Trump si za mir med Izraelci in Palestinci sicer prizadeva precej intenzivneje, kot denimo njegov predhodnik Barack Obama. Aktualni ameriški predsednik namreč verjame, da bi bila rešitev bližnjevzhodnih konfliktov lahko njegov doslej največji "posel". Večina udeleženih na obeh straneh konflikta je glede možnosti za kakršen koli napredek sicer še zmeraj skeptičnih.

Donald Trump se je ob zaključku prvega dne obiska v Savdski Arabiji zazibal skupaj s tradicionalnimi savdskimi plesalci. (Foto: APTN Video)

V sredo k papežu, nato v Bruselj

Ameriški predsednik bo turnejo, ki jo je začel v soboto v Savdski Arabiji, v sredo nadaljeval v Rimu, kjer ga bo sprejel italijanski državni vrh, v Vatikanu pa papež Frančišek. V četrtek se bo nato odpravil v Bruselj na sestanek s predstavniki Nata, v petek pa se bo s člani skupine G7 sestal na Siciliji.