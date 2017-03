Trump demokrate obtožil 'lova na čarovnice', njegov podpredsednik medtem po poti Hillary Clinton

Ameriški predsednik Donald Trump se je ostro odzval na pozive demokratov po odstopu pravosodnega ministra Jeffa Sessionsa in jih obtožil 'lova na čarovnice'. Sessions je v četrtek je po poročanju Telegrapha sicer zatrdil, da se bo izključil iz preiskave o ruskem vmešavanju v ameriške predsedniške volitve. Čeprav je Bela hiša potrdila, da se je v predvolilnem času dvakrat sestal z ruskim veleposlanikom v ZDA Sergejem Kisljakom, minister trdi, da ni šlo za nobeno nezakonito dejanje.

Donald Trump je svojega ministra popolnoma podprl, a hkrati dejal, da ni vedel za sestanka s Kisljakom. Sessionsa je označil za "poštenega moža", demokrate pa obtožil izgube stika z realnostjo in lova na čarovnice. "Sessions ni storil popolnoma nič narobe. Lahko bi sicer povedal za obe srečanji, a očitno ju tudi ni namenoma zamolčal," je povedal predsednik.

Demokratov pa tako opravičilo ni prepričalo, ministra še vedno glasno pozivajo k odstopu in ga obtožujejo krive prisege. Zahtevajo tudi, da se preiskave Trumpove povezave z Moskvo, ki naj bi se vpletala v volitve, ter s tem škodovala Hillary Clinton, loti neodvisen tožilec. Tudi demokrat Adam Schiff ministru ne verjame, da ni šlo pri srečanjih s Kisljakom za popolnoma nič nezakonitega ali povezanega s Trumpovo kampanjo.

Jeff Sessions ima popolno podporo predsednika ZDA Donalda Trumpa. (Foto: AP)

Ameriški podpredsednik se sooča s podobnimi obtožbami kot Hillary Clinton

In kot da Trumpova administracija nima dovolj težav, se ameriški podpredsednik Mike Pence sooča z obtožbami, da je še kot guverner Indiane za uradne zadeve uporabljal zasebno elektronsko pošto. Gre sicer za popolnoma zakonito zadevo, a vprašanje je dvignilo veliko prahu že pred časom, ko se je s podobnimi obtožbami ravno v času predvolilne kampanje soočala demokratska kandidatka za predsednico Hillary Clinton. Takrat je glasne očitke proti njej sprožal prav Pence, poroča Indianapolis Star, in jo močno kritiziral zaradi njene uporabe zasebnih strežnikov za uradno komunikacijo, ko je bila še zunanja ministrica.

Pence je še v času, ko je bil guverner Indiane, za urejanje uradnih zadev uporabljal zasebno elektronsko pošto. Zasebni elektronski račun, v katerega so lani poleti vdrli hekerji, je uporabljal tudi za pogovore o "občutljivih zadevah" in "vprašanjih domovinske varnosti". Strokovnjaki za varnost zatrjujejo, da taka uporaba elektronske pošte dviga številna varnostna vprašanja, saj so zasebni računi precej slabše zavarovani kot službeni.

Donald Trump s svojim podpredsednikom Mikom Pencom. (Foto: AP)

The Star poroča, da so v Pencov račun hekerji vdrli lani poleti. Nekdo je njegovim naslovnikom poslal email sporočilo s prošnjo, da sta Pence in njegova soproga na letovanju na Filipinih in da nujno potrebujeta denar. Pence je takoj zatem poslal opravičilo vsem, ki so prejeli lažno pošto in ustvaril nov račun. Hekerski vdor sicer ni bil usmerjen naravnost proti Pencu, pač pa je šlo za večje dejanje.

"Pence je kot guverner v celoti ravnal v skladu z zakonom Indiane glede uporabe elektronske pošte in hrambe," so pojasnili v uradu ameriškega podpredsednika in dodali, da so vladna elektronska sporočila z njegovega uradnega in zasebnega poštnega naslova arhivirana v skladu z zakonodajo Indiane. Ta nalaga, da se zapisi, povezani z državnim poslovanjem, hranijo oziroma so na voljo v vpogled javnosti. E-pošta, povezana z državnimi zadevami, je spravljena na posebnih državnih strežnikih, zasebna sporočila pa naj bi bila skrita, razen če bi bili sprejeti drugačni ukrepi.

Eric Holcomb iz urada trenutnega guvernerja Indiane je medijem sicer posredoval več kot 30 strani iz Pencovega elektronskega računa, ne pa vseh, ki so jih zahtevali, rekoč, da gre za občutljive in zaupne informacije.

Javni uslužbenci, ki v službene namene uporabljajo svoje zasebne elektronske račune, niso v ZDA sicer nobena redkost. Chicago Tribune je decembra poročal, da je župan Chicaga Rahm Emanuel uporabljal zasebni elektronski račun, da bi tako prikril vladno korespondenco pred očmi javnosti.