Trump govoril o veliki Ameriki. Ko mu je zmanjkalo glasu, je posegel po vodi in sprožil cel plaz očitkov

Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj končal svojo 12-dnevno azijsko turnejo. Medijem, katerim je sprva obljubil pomembno izjavo, je le suhoparno povzel dogajanje na največji celini. Med drugim je povedal, da je imela njegova na splošno uspešna turneja tri cilje. Najprej združiti svet proti jedrski nadlogi režima Severne Koreje, zastopati ameriške interese v azijski regiji ter zagovarjati pošteno trgovino.

Ameriški predsednik je medijem razložil, da je imela njegova azijska turneja tri cilje. (Foto: AP)

Novinarji so pričakovali, da bo izrazil svoje mnenje o senatnem kandidatu Royu Mooru, ki je obtožen spolnega nadlegovanja, davčni reformi ali Hillary Clinton, vendar je podal le svoj azijski potopis z običajnimi superlativi o sprejemu in dogovorih.

Govoril o veliki Ameriki, pil vodo s Fidžija

Trump je pojasnil, da ZDA prej niso imele takšnega predsednika, kot ga imajo danes, ki bo Ameriko kmalu spet naredil veliko. Prejšnji predsedniki niso znali zaščititi interesov Amerike, sedaj pa bo vse drugače, ker na vsaki poti v tujino dela "na napredovanju teh interesov".

Pred leti se je norčeval iz senatorja Rubia, tokrat je vodo med govorom pil sam. (Foto: AP)

"Poštena in recipročna trgovina. Zelo pomembno," je dejal Trump, ki je po lastnih besedah vse tri cilje dosegel. Med branjem besedila mu je začelo zmanjkovati glasu, zato je iskal vodo. Prisotnim ni ušlo, da je med poudarjanjem velike Amerike pil uvoženo vodo s Fidžija.

Tisto, čemur se je nekoč posmehoval, zdaj sam počel

Prav tako so se ob tem dogodku mediji razpisali, da se je Trumpu zgodilo nekaj, iz česar se je pred leti norčeval. Namreč, leta 2013 je Trump javno okrcal senatorja Marca Rubia, ki si je med govorom privoščil požirek iz stekleničke in se nekoliko zmedel. Zdaj pa je moral tudi sam poseči po vodi.

So azijski gostitelji Trumpu le laskali?

Komentatorji, ki niso na Trumpovi strani, ocenjujejo, da so azijski gostitelji ameriškemu predsedniku predvsem laskali in mu pihali na dušo, zaradi česar se je vrnil zadovoljen.

Ameriški predsednik je napadel časopis New York Times, v katerem je kolumnist Thomas Friedman izrazil mnenje, da bi lahko Kitajci Trumpu prodali tudi Brooklynski most, saj so ga povsem omrežili z veličastnim sprejemom. Trump je v tvitu časnik označil za "zgubo".

Predsednik ZDA je med govorom iskal vodo. (Foto: AP)

Bela hiša sicer poudarja, da je na Kitajskem sklenil dogovore o 250 milijard dolarjev vrednih poslih, kitajskega kolega Ši Jinpinga pa naj bi prepričal v potrebo po skupni odločni fronti proti Severni Koreji.

Mediji bolj kot Trumpa spremljali domače dogajanje

Ameriški mediji se s Trumpovo azijsko turnejo niso preveč ukvarjali, ampak so spremljali strelske pokole, prepire okrog davčne reforme v kongresu in težave republikancev zaradi možnosti prihoda Roya Moora iz Alabame v senat. Nekdanjega predsednika vrhovnega sodišča Alabame namreč nekaj žensk obtožuje, da jih je zalezoval, ko so bile še najstnice.

Demokrati z dokumenti za predsednikovo razrešitev

Demokrat James Comey ima dokumente za Trumpovo razrešitev. (Foto: AP)

Medtem ko je Trump novinarjem povzemal dogajanje v Aziji, so demokrati predstavili pet dokumentov za postopek njegove razrešitve.

Sklicujejo se na predsednikovo sporno razrešitev Jamesa Comeya, nekdanjega direktorja zvezne policije FBI in obvladovanje medijev ter zveznega sodstva.

"To smo storili, ker smo v skrbeh za našo državo, varnost, ustavo in demokracijo," je za CNN povedal demokrat Steve Cohen.

"Menim, da je zdajšnji predsednik slab. Imamo veliko razlogov za njegovo razrešitev," pa je bil oster politik Luis Gutiérrez.

Demokrati so si enotni, da so v kongresu tudi zato, da aktivno spremljajo Trumpovo delo in ga kritično vrednotijo.