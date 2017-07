Trump in Putin sta se srečala kar dvakrat, drugo srečanje naj bi bilo 'zgolj klepet ob sladici'

Ameriški mediji so v torek poročali, da sta se predsednika ZDA in Rusije ob robu vrha G20 v Hamburgu sestala dvakrat. Po uradnem srečanju, ki je trajalo dve uri, naj bi Donald Trump in Vladimir Putin govorila še eno uro. Bela hiša je drugo srečanje potrdila, vendar naj bi šlo le za kratek pogovor ob večerji.

Trump je poročanje o drugem srečanju označil za lažno novico in pretiravanje. "Celo večerja, ki je bila organizirana za 20 največjih voditeljev na vrhu G20, je prikazana kot nekaj grešnega," je bil oster Trump na Twitterju. (Foto: AP)

Šlo je za uradno večerjo za udeležence vrha G20 in njihove zakonske partnerje brez članov delegacij. Na njej so Putina posedli zraven prve dame ZDA Melanie Trump. Donald Trump je ob sladici prišel do Putina ter z njim izmenjal nekaj besed, trdijo predstavniki Bele hiše. Tiskovni predstavnik Sveta za nacionalno varnost Michael Anton je menil, da kratkega klepeta ob sladici ne bi označil za pogovor.

Trump je v torek na položaj veleposlanika ZDA v Rusiji uradno predlagal nekdanjega guvernerja Utaha Jona Huntsmana, ki se je leta 2012 potegoval za republikansko predsedniško nominacijo. Velja za zmernega republikanca, v času Baracka Obame pa je služil kot veleposlanik na Kitajskem.

Mediji so se sicer sklicevali na političnega znanstvenika, kolumnista revije Time in predsednika skupine Eurasia Group Iana Bremmerja, ki je dobil informacijo iz neposrednih virov, da je pogovor trajal skoraj celo uro, prevajal pa je le ruski prevajalec, ker ameriški ni znal rusko.

Trump se je na poročanje odzval z jeznimi tviti in napadel medije, ker da so tudi iz večerje za voditelje G20 naredili nekaj "zloveščega". Lažne novice naj bi bile vse bolj nepoštene, lažna novica o skrivni večerji s Putinom pa je po Trumpovih besedah "bolna".

Novica ne bi bila problematična, če Bela hiša ne bi imela problemov z obveščanjem medijev glede pogovorov z Rusi, še preden se je začela preiskava posebnega tožilca Roberta Muellerja. Ta skuša ugotoviti, ali so Trumpovi ljudje sodelovali z Rusi pri blatenju demokratske predsedniške kandidatke Hillary Clinton.