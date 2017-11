Trump Japoncem prodaja orožje, Melania pa promovira mir na svetu

Donald Trump, ki zaključuje dvodnevni obisk na Japonskem, je danes zjutraj na skupni novinarski konferenci z japonskim premirjem Šinzom Abejem ponovno poudaril, da je obdobje strateške potrpežljivosti s Severno Korejo končano in da se Amerika skupaj z Japonsko "bori proti agresiji severnokorejskega režima". Severnokorejski jedrski in raketni program je označil za "grožnjo civiliziranemu svetu in mednarodnemu miru in stabilnosti", Japoncem pa dal zeleno luč za nakup ameriškega orožja.

Trump je Japonski obljubil pomoč v obrambi proti Severni Koreji. (Foto: AP)

Napetosti med državami so narasle, potem ko je Severna Koreja septembra izvedla šesti in doslej najmočnejši jedrski poskus ter poskusno izstrelila več raket, ki bi lahko dosegle tudi ameriško ozemlje.

Tudi japonski premier je dejal, da zdaj ni čas za dialog s Severno Korejo. "Na Severno Korejo želimo povečati pritisk do maksimalne meje in z vsemi razpoložljivimi sredstvi," je odločen Abe. Pri tem je še napovedal, da bo tudi Japonska razširila sankcije proti režimu Kim Džong Una, ki je v zadnjih mesecih izstrelil več raket čez japonsko ozemlje proti Tihemu oceanu. 35 severnokorejskim podjetjem in posameznikom na Japonskem bodo zamrznili premoženje.

Trump je severnokorejski jedrski in raketni program označil za "grožnjo civiliziranemu svetu in mednarodnemu miru in stabilnosti". (Foto: AP)

Japonski premier pa je ameriškemu kolegu izrazil tudi iskreno sožalje za žrtve včerajšnjega strelskega napada v Teksasu.

Med odgovori na vprašanja novinarjev je namreč Trump napovedal, da bo Abe od ZDA "kupil velike količine vojaške opreme". Ko bo nakup opravljen, bo lahko Japonska severnokorejske rakete "sestrelila z neba", kar bo zagotovilo tako službe za Američane kot "varnost za Japonsko", je dejal po poročanju BBC.

Abe pa je medtem dejal, da mora Japonska spričo "težavne situacije" glede Severne Koreje tako "po kakovosti kot količini" okrepiti svoje obrambne zmogljivosti, še piše BBC.

Pomembno vprašanje pogovorov med Trumpom in Abejem so bile tudi severnokorejske ugrabitve japonskih državljanov, pri čemer sta se zavzela, da bosta skušala vse ugrabljene vrniti njihovim družinam. Severnokorejski režim naj bi sicer s tovrstnimi ugrabitvami skušal preučiti japonsko kulturo, da bi se vohuni vanjo lažje infiltrirali.

Otroci so bili nad prvo damo ZDA navdušeni. (Foto: AP)

Trump prodaja orožje, Melania pa idejo o miru na svetu

Medtem ko Trump prodaja ameriško orožje in oborožuje Japonsko, pa njegova soproga Melania Trump propagira mir na svetu. Z žerno japonskega premierja Abeja je namreč obiskala eno od šol, kjer so se je otroci zelo razveselili. Na skupinskih fotografijah pozirajo z dvignjenima dvema prstoma, ki simbolizirata mir, prav tako se je udeležila pouka, kjer so jo učili japonske pisave. Skupaj z gostiteljico sta izdelali napis "mir", ko je zapuščala šolo, pa so ji japonski otroci zaigrali skladbo Over the rainbow, ki govori o deželi izpolnjenih sanj, sreče in brezskrbnosti.

Melania in njena gostiteljica s kratkim, a jasnim sporočilom - mir. (Foto: AP)

Svojo prvo azijsko turnejo bo Trump jutri nadaljeval v Južni Koreji, obiskal pa bo še Kitajsko, Vietnam in Filipine.

Eden od osrednjih ciljev poti, ki je najdaljša pot kateregakoli ameriškega predsednika v tej regiji v zadnjih 25 letih, bo okrepiti mednarodno odločenost za "izolacijo severnokorejskega režima", je v četrtek pojasnil Trumpov svetovalec za nacionalno varnost Herbert McMaster.