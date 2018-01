Trump Kim Džong Unu sporoča, da ima večji gumb. Severna in Južna Koreja znova vzpostavili dialog

Ameriški predsednik Donald Trump nadaljuje besedni dvoboj s severnokorejskim voditeljem Kim Džong Unom. Tokrat se je na Twitterju pohvalil, da ima večji jedrski gumb od severnokorejskega. Gre za odziv na govor Kim Džong Una ob novem letu, ko je dejal, da je ''jedrski gumb vseskozi na njegovi mizi''.

"Vodja Severne Koreje Kim Džong Un je izjavil, da je jedrski gumb vedno na njegovi mizi. Ali bi ga lahko nekdo iz njegovega shiranega in sestradanega sveta obvestil, da imam tudi jaz jedrski gumb, vendar veliko večjega in mogočnejšega, kot je njegov, in moj celo deluje," je tvitnil Trump, ki je severnokorejskega voditelja že večkrat oklical za ''malega raketnega moža''.

Donald Trump je takoj po praznikih prek Twitterja znova začel sporočati svetu svoje misli. (Foto: AP)

Kim Džong Un je sicer v novoletnem govoru povedal, da so ''celotne ZDA v dosegu našega jedrskega orožja in jedrski gumb je vedno na mizi v moji pisarni. Jasno bi jim moralo biti, da to ni grožnja, ampak realnost.''

Se Trump zaveda resnosti groženj z jedrskim orožjem?

Številni svarijo zaradi z lahkoto izrečenih groženj, ki jih gre zaznati v Trumpovem tvitu in govoru severnokorejskega voditelja o jedrskem gumbu. Nekdanji vojaški generali se strinjajo, da pri jedrskem orožju ne sme biti nikakršne šale.

Tako je ameriški pilot in astronavt Mark Kelly opozoril predsednika na resnost položaja.

''Kot pilot pri ameriški mornarici sem se uril tudi pri dostavi jedrskega orožja. Vse kar smo naredili s tem orožjem je bilo smrtno resno. Nobenih šal, nobenih groženj, nobenih napak. Vsak vojak, mornar, pilot ali marinec to ve,'' se je odzval na Trumpov tvit.

Mark Kelly je sicer mož nekdanje ameriške kongresnice iz demokratskih vrst Gabrielle Giffords, ki jo je napadalec na zborovanju leta 2011 ustrelil v glavo.

Vzpostavitev linije z Južno Korejo

Kim Džong Un je v novoletnem govoru po grožnjah nadaljeval bolj prijazno, saj je spregovoril o pripravljenosti za vzpostavitev dialoga z južno sosedo, kar bo iz besed očitno postala stvarnost. Severna Koreja bo, kot navajajo tuji mediji, vzpostavila telefonsko linijo s Seulom, da bi tako lahko tudi severnokorejski športniki sodelovali na zimskih olimpijskih igrah, ki jih letos gosti Južna Koreja. Državi sicer nista vzpostavili dialoga že od decembra 2015.

Vzpostavitev telefonske linije je oznanil severnokorejski uradnik na državni televiziji. Dejal je, da bosta državi govorili o praktičnih vprašanjih okoli delegacije, ki bi nastopala na olimpijskih igrah v Pjongčangu. Južna Koreja je že namignila, da bodo severni sosedi dobrodošli na igrah.

