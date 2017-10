Trump na Portoriku s papirnatimi brisačami 'igral košarko'

Ameriški predsednik Donald Trump je v torek po dveh tednih vendarle obiskal Portoriko, ki ga je opustošil orkan Irma, poroča BBC.

Znova pa je razburkal javno mnenje s svojim obnašanjem, saj so ga kamere ujele, kako je množici, ki je čakala v vrstah na zaloge, metal papirnate brisače.

V soseski Guaynabo so predsednika pozdravili in sprejelo dokaj naklonjeno. Nato je začel deliti konzerve s piščancem ter baterije, prijel svetilko in se z njo "poigral", preden se je rokoval s prebivalci otoške države.

"Veliko ljubezni je v tej sobi," je dejal Trump, medtem ko je delil zaloge. "Čudoviti ljudje."

Donald Trump zopet razburja. (Foto: AP)

Trump je nato dvigoval različne predmete, jih kazal ljudem, nato pa začel "deliti" papirnate brisače, in sicer tako, da jih je metal v množico. Nekaj paketkov so Portoričani ujeli, nekaj jih je padlo na tla.

Trumpov obisk Portorika se je zgodil dva tedna potem, ko je otok ostal brez elektrike, goriva in nujno potrebnih zalog hrane, saj ga je orkan Irma praktično v celoti uničil.