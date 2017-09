FOTO: Trump pred polno dvorano svetovnih voditeljev: Severni Koreji grozi popolno uničenje

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres in predsednik skupščine Miroslav Lajčak sta danes na sedežu ZN v New Yorku odprla zasedanje nove Generalne skupščine ZN. Izpostavila sta pereče svetovne probleme in pozvala k njihovemu reševanju. Za njima so nastopili svetovni voditelji.

ZDA naj bi razmišljale o sestrelitvi severnokorejskih raket, tudi če te ne bodo predstavljale neposredne grožnje.

Trump kot edino možnost vidi uničenje Severne Koreje

Največ oči je bilo uprtih v ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je glasno spregovoril o situaciji s Severno Korejo. Kot je dejal, ima njihov “veliki vodja” slabe namene. “Možakar z raketami je na samomorilski misiji,” je dejal glede voditelja Kima Džonga Una. “ZDA so močne in majo veliko potrpljenja, a v kolikor se bomo morali braniti, ali pa braniti katero od zaveznic, očitno ne bomo imeli druge možnosti, kot da Severno Korejo popolnoma uničimo,” je dejal in razburil nekatere udeležence v dvorani.

Severnokorejski voditelj Kim Džong Un (Foto: AP)

Svetovne voditelje je pozval, da izolirajo režim Severne Koreje, ki “nepremišljeno razvija” jedrsko orožje in slabo ravna s svojimi državljani. Ogorčen je nad tem, da nekatere države še vedno trgujejo s Severno Korejo. Prepričan je, da Severna Koreja z vsemi igra “umazne igre”.

(Foto: AP)

Trump je sicer govor začel v svojem slogu in je nizal pohvale borznega gospodarskega zagona po njegovi izvolitvi na položaj predsednika ZDA. Ob tem je zagotovil, da bo ameriška vojska pod njim postala najmočnejša v zgodovini.

Nato je dejal, da so pomen suverenosti v ZN doslej poudarjale države, ki niso hotele nobenega mednarodnega vpletanja v dogajanje znotraj svojih meja, ZDA pa so od druge svetovne vojne naprej oziroma od ustanovitve ZN vodile povsem drugačno politiko. Trump je zagotovil, da bodo ZDA še naprej sila dobrega na svetu in bodo sodelovale z mednarodno skupnostjo, vendar pa bo Amerika na prvem mestu.

Trenutno stanje sveta je opisal v temni luči in dejal, da se teroristi krepijo in širijo po svetu. Malopridni režimi, ki so zastopani v ZN, podpirajo teroriste in grozijo drugim državam ter lastnim prebivalcem z jedrskim orožjem. "Avtoritativne sile želijo porušiti vrednote, sisteme in zavezništva, ki preprečujejo spopade in usmerjajo svet v svobodo," je dejal.

(Foto: AP)

Trump meni, da je napočil čas ponovnega prebujanja držav in njihove okrepljene suverenosti ter obsodil grožnje tej suverenosti, kot se to dogaja v Ukrajini, v Južnem Kitajskem morju in drugje.

Napadel je tudi "socialističnega diktatorja" Nicolasa Madura, ki povzroča veliko trpljenje dobrim prebivalcem Venezuele. Ob tem je dejal, da "pokvarjeni režim" uvaja socialistične politike, ki so povsod, kjer so jih poskusili uničile vse.

Trump: ZDA preveč plačujejo v proračun ZN

Potarnal je tudi, da ZDA plačujejo preveč v proračun ZN, vendar ob tem dovolil, da bodo plačevale še naprej, če se bo naložba obrestovala v miru in boljšem življenju ljudi po svetu.

ZN v nasprotju s pričakovanji ni kritiziral, ampak jih je celo hvalil za dobro delo, kot so na primer prizadevanja za enakopravnost žensk, za kar je prav tako dobil aplavz.

Govor je sklenil tradicionalno s pozivom k božjem blagoslovu ZDA, pred tem pa je za enak blagoslov privoščil tudi vsem državam sveta.

Izraelski premier opeval Trumpova stališča

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je Trumpov govor označil za najpogumnejšega v zadnjih 30 letih, ker je govoril resnico o grožnjah. Všeč mu je bilo, da je Iran označil za gospodarsko izčrpano, malopridno državo, ki jo vodi morilski režim in izvaža nasilje. Zagrozil je, da ne bo dovolil nadaljevanja destabilizacijskih dejavnosti Teherana in svetovnim voditeljem priporočil, da ne smejo vztrajati pri jedrskem sporazumu, če bo ta kritje za gradnjo jedrskega programa.

Macron z zanimivim predlogom o oblikovanju kontaktne skupine za Sirijo

Francoski predsednik Emmanuel Macron je še pred govorom obsodil Trumpov umik ZDA iz pariškega podnebnega sporazuma. Med govorom je zavrnil možnost ponovnih pogajanj o pariškem podnebnem sporazumu in bil kritičen do Trumpovega stališča glede Irana. "Končanje iranskega jedrskega dogovora bi bila huda napaka, nespoštovanje sporazuma pa bi bilo neodgovorno" je dejal.

Macron je vzbudil pozornost s predlogom o oblikovanju kontaktne skupine za Sirijo, ki bi poiskala politično rešitev za državljansko vojno s politično tranzicijo. "Proces iz Astane z Rusijo, Turčijo in Iranom, ki je privedel do nekaj lokalnih prekinitev ognja, je morda uporaben, vendar ne zadostuje," je dejal. V govoru je prav tako obsodil etnično čiščenje v Mjanmaru.

Brazilski predsednik Michel Temer je priznal, da je njegova država sredi transformacije po hudi gospodarski krizi. Med drugim je napovedal podpis letos sprejete mednarodne pogodbe o popolni odpravi jedrskega orožja, čemur se članice zveze Nato niso pridružile.

Slovaški predsednik Andrej Kiska je med govorom udaril po Rusiji, čeprav je ni izrecno omenil. "Priča smo spodkopavanju kolektivnih prizadevanj za mir in varnost v imenu sebičnih interesov, egoizma in območij vpliva. Ta fraza se pogosto zlorablja za kritje kršenja mednarodnega reda in kršenja suverenosti. Ukrajina, Gruzija in Moldavija poznajo ceno miru in se zavedajo bolečine, ko jim agresivni sosed, ki meni da zanj pravila ne veljajo, spodkopava suverenost," je med drugim dejal.

Kot največji izziv sveta je izpostavil podnebne spremembe in tako kot večina drugih govornikov izrazil podporo pariškemu podnebnemu sporazumu.

Na krizo v Mjanmaru je med drugimi opozoril predsednik Nigerije Muhamadu Buhari, ki je kot dosežke mednarodne skupnosti izpostavil pariški podnebni sporazum in iranski jedrski dogovor. Zaradi pomoči beguncem je posebej pohvalil Nemčijo, Italijo, Grčijo, Turčijo in ZN. Mednarodni skupnosti se je zahvalil tudi za pomoč regiji v boju proti pripadnikom teroristične skupine Boko Harama in mreže Al Kaida.