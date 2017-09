Trump na seznam držav, ki jim prepoveduje vstop v ZDA, dodal še Severno Korejo, Čad in Venezuelo

Ameriški predsednik Donald Trump je v nedeljo zvečer izdal nov izvršni ukaz, s katerim prepoveduje vstop v ZDA državljanom določenih držav, med katerimi so po novem tudi Severna Koreja, Čad in Venezuela, pri kateri prepoved velja le za člane režima predsednika Nicolasa Madura in njihove družinske člane. S seznama je črtal Sudan, prepoved pa velja še za Iran, Libijo, Somalijo, Sirijo in Jemen.

Te države so tudi na seznamu prepovedi iz prvega oziroma potem popravljenega drugega ukaza, ki bo oktobra predmet obravnave pred vrhovnim sodiščem ZDA, ki je dovolilo omejeno izvajanje ukaza.

Za razliko od prvega oziroma popravljenega drugega ukaza, potem ko je prvi padel na sodiščih, ta tretji ukaz ne zadeva beguncev, veljati pa bo začel 18. oktobra, če ga sodišča seveda spet ne blokirajo.

Trump je ponovno sporočil, da ukrepa v interesu varnosti ZDA in njenih prebivalcev.

Nov ukaz je bolj premišljen, natančen in omejen

Njegovi nasprotniki bodo ta ukaz malce težje ustavili na sodiščih, saj nima jasnega protimuslimanskega predznaka kot prva dva ukaza. Trump trdi, da je njegova vlada izvedla revizijo sodelovanja okrog 200 držav z ameriškimi agencijami, pristojnimi za varnost, priseljence, tujce ali obiske, in ugotovila, da v določenih državah s tega seznama sodelovanje ni zadostno. Venezuela je poseben primer, saj sankcije letijo le na ljudi okrog Madura.

Poleg tega ukaz ne velja za dvojne državljane, imetnike dovoljenj za delo in bivanje v ZDA iz omenjenih držav in tiste s potrjenim azilom. Prav tako bodo ZDA spoštovale že potrjene vizume in dovoljenja. Uradniki na meji in drugi bodo lahko po svoji presoji spuščali skozi državljane omenjenih držav od primera do primera.

V nedeljo je potekel rok trajanja prepovedi vstopa v ZDA za državljane Irana, Sirije, Jemna, Libije, Somalije in Sudana za 90 dni, za begunce pa prepoved še velja, saj je bila uvedena za 120 dni. Sudan tako ni uvrščen v novo prepoved.

Omejitve so razvili v ministrstvu za domovinsko varnost glede na določene kriterije, kot so na primer, ali države izdajajo elektronske potne liste z biometričnimi podatki in delijo informacije o sumljivih ali nevarnih potnikih z ZDA. Države, ki so na seznamu, niso bile pripravljene sodelovati ali niso mogle. Omejitve nimajo določenega roka trajanja.

Na seznamu je Čad, ki ga Trump v ukazu opredeljuje kot pomembnega partnerja v boju proti terorizmu, za njegovo vlado pa pravi, da je pokazala pripravljenost na izboljšanje sodelovanja, vendar pa še vedno ne daje ZDA dovolj informacij s področja varnosti in terorizma.

Iran je na Trumpovi muhi še iz časa lanskoletne predsedniške kampanje, Libija ni sposobna ustrezno sodelovati glede izmenjave informacij, Severna Koreja nima stikov z ZDA, Sirija kot država praktično ne obstaja, Jemen ima podobne težave kot Libija, kar velja tudi za Somalijo, Venezuela pa naj ne bi delila potrebnih varnostnih informacij z ZDA.

Pri Venezueli imajo ZDA menda druge "alternativne" vire in načine, da pridejo do teh informacij in zato prepoved velja le za vladne uradnike, ki so odgovorni za slabo sodelovanje.