Trump tvital o srečanju s Putinom: Nanj sem dvakrat pritisnil z vprašanji o vpletanju v volitve

Udeleženci so vrh skupine razvitih in hitro razvijajočih se držav, članic skupine G20, ki so ga v Hamburgu spremljali nasilni protesti, pretežno označili kot uspešnega, previdnejši analitiki pa opozarjajo, da pri ključnih vprašanjih ni prišlo do vsebinskega napredka.

Med pomembnejšimi dosežki vrha je po ocenah analitikov kompromis glede proste trgovine. Voditelji najbolj razvitih in hitro razvijajočih se držav so se izrekli za prosto trgovino in proti protekcionizmu, a s priznanjem vloge "legitimnih obrambnih mehanizmov v trgovini". S takšnim kompromisom se je vrh izognil zaostrovanju spora glede proste trgovine. Ta tema je veljala za eno najbolj težavnih na tokratnem vrhu voditeljev držav G20, saj je ameriški predsednik Donald Trump zagrozil, da bo zaradi "nacionalne varnosti" še bolj omejil dostop do ameriškega trga.

Trump je danes prek Twitterja vrh označil za velik uspeh za ZDA na tem področju. "Pojasnil sem jim, da morajo ZDA popraviti veliko slabih trgovinskih sporazumov, ki so jih sklenile. Bomo uredili," je še zapisal.

Analitiki sicer ocenjujejo, da je Trump zaradi svoje nepopustljivosti ostal izoliran pri večini svojih politik. Ena takšnih je okoljska, saj so ZDA edine, ki se niso pridružile zavezi k hitri implementaciji pariškega podnebnega sporazuma. Trump namreč vztraja pri škodljivosti sporazuma za ameriško gospodarstvo. Ob tem so voditelji ocenili, da so ZDA na področju okoljske politike izolirane, njene poskuse okrepitve fosilnih goriv pa označili za vnaprej obsojene na neuspeh.

Trump je potrdil, da je z ruskim kolegom govoril o domnevnem ruskem vmešavanju v ameriške predsedniške volitve. (Foto: AP)

O pogovoru s Putinom: Zdaj je čas za konstruktivno sodelovanje z Rusijo

Voditelji so vrh izkoristili tudi za dvostranska srečanja. Najbolj odmevno je potekalo med Trumpom in ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Slednji je po koncu vrha izrazil pričakovanje, da se bodo rusko-ameriški odnosi pod Trumpovim predsednikovanjem izboljšali. "Trump, ki ga vidite po televiziji, je precej drugačen od resničnega Trumpa. Ta odlično razume, s kom govori, in zelo hitro odgovarja na vprašanja. Menim, da sva vzpostavila oseben odnos," je dejal Putin.

Tudi Trump upa, da se bodo odnosi z Rusijo izboljšali. Prvi korak na poti k temu je po ocenah analitikov prekinitev ognja na jugozahodu Sirije, o kateri sta se ZDA in Rusija ob sodelovanju Jordanije dogovorili prvi dan vrha. Kot je Trump danes sporočil prek Twitterja, bo dogovor "rešil življenja", "zdaj pa je čas za napredek pri konstruktivnem sodelovanju z Rusijo". Kot pravi, se o sankcijah nista pogovarjala. "Nič se ne bo zgodilo, dokler težave v Ukrajini in Siriji ne bodo rešene!"

Potrdil je tudi, da je z ruskim kolegom govoril o domnevnem ruskem vmešavanju v ameriške predsedniške volitve. "Na predsednika Putina sem dvakrat močno pritisnil glede ruskega vmešavanja v naše volitve. Vehementno je zanikal. Svoje mnenje sem že podal," je še zapisal na Twitterju.

Poudaril je tudi, da sta se s Putinom dogovorila o vzpostavitvi posebne rusko-ameriške delovne skupine, ki se bo ukvarjala z varnostjo na svetovnem spletu, s čimer bodo preprečili "vmešavanje v volitve in veliko drugih slabih stvari".

Merklovo je pohvalil za organizacijo

Že v soboto je Trump glede organizacije vrha izrekel kar nekaj pohval. Organizatorko, nemško kanclerko Angelo Merkel, je pohvalil za "fantastično delo" in ji dejal, da je njeno vodenje "absolutno neverjetno in zelo navdihujoče". Vrh je po njegovih besedah organizirala "zelo profesionalno in brez večjih motenj kljub velikemu število ljudi, ki so spremljali dogajanje".

Tudi Merklova je po srečanju izrazila zadovoljstvo nad doseženim kompromisom glede proste trgovine in hitre implementacije pariškega podnebnega sporazuma. "Zadovoljna sem, da je uspelo (...) da smo jasno povedali: tržišča morajo ostati odprta," je dejala.