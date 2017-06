Republikanski senator Trumpu: Prosim nehaj. To ni normalno

Ameriški predsednik Donald Trump si je na Twitterju tokrat za tarčo vzel voditeljico oddaje Morning Joe na televiziji MSNBC Miko Brzezinski, hčerko pred kratkim umrlega nekdanjega svetovalca za nacionalno varnost ZDA Zbigniewa Brzezinskega. S sovoditeljem naj bi "slabo govorila" o Trumpu, se je jezil ameriški predsednik.

Po težavah televizije CNN zaradi objave ne dovolj preverjene informacije o enem od kanalov za sodelovanje med njegovimi ljudmi in Rusi je Trump izstrelil jutranji tvit, v katerem je Scarborougha in Brzezinskijevo obtožil, da sta se lani potikala okrog njegove graščine na Floridi in želela na obisk. Trump naj bi ju zavrnil. Ob tem pa je zapisal, da naj bi Brzezinskijeva hudo krvavela zaradi "liftinga" obraza. Ozmerjal jo je za "zmešano" in dejal, da ima "nizek inteligenčni količnik".

Brzezinskijeva je Trumpu vrnila na njegovi ravni ter objavila fotografijo slogana "narejeno za majhne roke", natisnjeno na škatli kosmičev, namenjeni otrokom.

Majhne roke je v povezavi s Trumpom lani med kampanjo privlekel na dan republikanski senator s Floride Marco Rubio, ki ga je Trump opredelil za "malega Marka". Trump je na žalitev Rubia med kampanjo odgovarjal s kazanjem svojih dlani in zagotavljanjem, da niso majhne.

Tudi republikanci zgroženi nad objavami

Po objavi se je vsul plaz kritik, da je Trump znova šel predaleč in da se tovrstna retorika ne spodobi za predsednika. Precej ostro so se odzvali tudi številni republikanski voditelji. Senator Lindsey Graham je dejal, da so Trumpove opazke "nedostojne predsednikove pisarne" in dodal, da njegove objave "predstavljajo vse, kar je narobe z ameriško politiko, in ne predstavljajo veličine Amerike".

Voditelja oddaje Morning Joe, ki sta precej kritična do Trumpa, sta postala njegova zadnja tarča. (Foto: AP)

"Prosim nehaj. To ni normalno," je zapisal drugi republikanski senator Ben Sasse. "To ni primeren komentar. Kar želimo narediti tukaj je, da izboljšamo ton, civiliziranost razprave. Ta objava očitno ne pomaga," se je kritikam pridružil še reublikanski ppredsednik predstavniškega doma kongresa Paul Ryan.

Demokratka Nancy Pelosi je Trumpove objave označila za "seksizem, napad na svobodo tiska in žalitev za vse ženske".

Bela hiša: Predsednik vrača milo za drago

V Beli hiši so stopili v bran predsedniku. "Mislim, da predsednik nikoli ni bil oseba, ki ne bi vrnila udarca, ko ga napadejo," je za Fox News dejala predstavnica Bele hiše Sarah Huckabee Sanders. "Ljudje v tej oddaji so ga večkrat osebno napadli. To je predsednik, ki vrača milo za drago. Zagotovo ne bo dopustil, da bi ga ustrahovali liberalni mediji in liberalne elite znotraj medijev, Hollywooda ali kjerkoli drugje," je dodala.

Tudi prva dama ZDA Melania Trump je ostala na moževi strani z izjavo, da je že prej večkrat dejala, da bo njen mož vedno, ko bo napaden, odgovoril desetkrat močneje nazaj.

Trumpovi zagovorniki na vprašanja o tem, ki jih sedaj ostro zastavlja tudi ženska ekipa sicer pro-turmpovskih voditeljic na televiziji Fox, odgovarjajo z usmerjanjem pozornosti na "lažne" medije in ga opravičujejo s tem, da sta bila voditelja do njega kritična.

Prva dama Melania Trump stoji trdno ob strani svojemu soprogu. (Foto: AP)

'Žalosten dan za Ameriko'

"Ko predsednik uporablja svoj čas za nasilništvo, laži in bruhanje malenkostnih nizkotnih osebnih napadov, namesto da bi opravljal svoje delo, je to žalosten dan za Ameriko," je v svojem odzivu na Trumpove opazke sporočila televizija MSNBC.

Voditelja Joe Scarborough in Mika Brzezinski sta Trumpu lani med kampanjo uvodoma dajala veliko prostora za nastope, kar je šlo v nos nekaterim drugim medijem. Vendar se je odnos sčasoma ohladil, še posebej potem ko je Trump nastopil predsedniški položaj. Nekdanji republikanski kongresnik s Floride Scarborough in Brzezinska sta tako postala ostra predsednikova kritika.

Trump je sicer med kampanjo z namigovanjem na menstrualno kri ozmerjal tedanjo voditeljico televizije Fox Megyn Kelly, ki mu je na soočenju republikanskih kandidatov zastavljala ostra vprašanja o nesramnosti do žensk.