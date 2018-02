Trump nad FBI zaradi opustitve preiskave, dijaki nad Trumpa zaradi orožarskih donacij

Zaradi tragedije v Parklandu na Floridi se je ameriški predsednik Donald Trump spravil na FBI, ki je priznal, da je v primeru 19-letnega strelca Nikolasa Cruza naredil veliko 'napako'.

Trump je zapisal, da se je FBI preveč ukvarjala z ruskim vmešavanjem v ameriške volitve in naj se znova vrne k osnovam svojega dela.

Trump se je oglasil na Twitterju z oceno, da je "zelo žalostno" in "nesprejemljivo", da je FBI spregledal tako številne signale glede Cruza, ki je v sredo v Parklandu pobil 17 ljudi.

Obenem je predsednik tragičen dogodek povezal z odmevno preiskavo afere ruskega vpletanja v predsedniške volitve v ZDA leta 2016, saj je zapisal, da FBI porabi čisto preveč časa za to, da bi dokazal sodelovanje med Rusi in njegovo volilno kampanjo, ki pa ga preprosto ni bilo. "Vrnite se raje k osnovam, tako da bomo lahko vsi ponosni," je še dodal predsednik.

Trump je krivdo za pokol v tvitu pripisal zvezni policiji FBI. (Foto: AP)

Nekdo naj bi januarja na posebno številko FBI prijavil 19-letnika, da ima orožje, da namerava izvesti pokol na šoli, da objavlja zaskrbljujoče vsebine na internetu in da se obnaša nenormalno. Te informacije bi morali pri FBI preveriti kot morebitno grožnjo in jih posredovati naprej na regionalni sedež FBI v Miamiju, kar pa se ni zgodilo. Pri FBI zdaj ugotavljajo, zakaj je prišlo do te napake, direktor FBI Christopher Wray pa je že tarča pozivov, naj odstopi.

FBI je priznal, da prejšnji mesec ni preveril namigov o Cruzu, ki je priznal strelski pohod. 5. januarja letos je prejel informacije o Cruzovem nasilnem vedenju in želji po ubijanju ter spornih objavah na družbenih omrežjih. Že septembra lani so oblasti prav tako prejele obvestilo o spornih Cruzovih izjavah, objavljenih na YouTubu.

Cruza naj bi pod drobnogledom imele tudi lokalna policija in socialne službe, potem ko je leta 2016 na Snapchatu objavil posnetke samopoškodovanja. Socialne službe so opozarjale, da želi mladenič kupiti orožje, a so oblasti ugotovile, da že prejema dovolj psihosocialne pomoči, in tako niso ukrepale.

Dijaki na Floridi ostro nad Trumpa, zahtevali tudi strožji nadzor nad orožjem

Na Floridi se je v soboto na ulice podalo na stotine ljudi na čelu z dijaki, ki so preživeli nedavni strelski pohod. "Sram naj te bo!" so med drugim predsedniku ZDA sporočali protestniki.

Po najhujšem pokolu na šoli v ZDA po letu 2012 je zdaj znova v polnem razmahu tudi debata o orožju. Na zborovanju so dijaki napadene srednje šole zahtevali ostrejšo zakonodajo na področju dostopa do orožja, slišati je bilo veliko kritik na račun Trumpa in drugih politikov, ki so v kampanji prejeli oziroma še zdaj prejemajo finančne donacije ameriške orožarske zveze (NRA).

Objokano dekle na zborovanju o orožju. (Foto: AP)

Med starši in dijaki šole Marjory Stoneman Douglas v Parklandu se sicer tudi vse bolj krepi jeza zaradi očitne nepripravljenosti oblasti, da bi zaostrile zakone za nadzor nad orožjem. Strelski napad z največ žrtvami po letu 2012 na kakšni od šol je namreč znova okrepil razpravo o nošenju in dostopu do orožja, ki so se ji pridružili tudi številni šolarji in njihovi bližnji. Svoje zahteve so glasno izrazili tudi na sobotnem protestu v Fort Lauderdaleu.

Še vedno močno odmeva govor dijakinje Emme Gonzales. ''Če mi želi predsednik v obraz reči, kako grozljiva tragedija je bila to, bi ga jaz z veseljem vprašala, koliko denarja je dobil od NRA,'' je na shodu dejala 18-letna govornica in dodala, da odgovor sicer že pozna, to je okoli 30 milijonov dolarjev (24 milijonov evrov). "Vsakega politika, ki prejme donacijo od NRA, naj bo sram,'' je dejala 18-letnica.

Pri tem je posebej izpostavila, da je Trumpova kampanja od NRA prejela na milijone dolarjev (po podatkih tujih medijev 11,4 milijona dolarjev oziroma slabih devet milijonov evrov). NRA je dodatnih 19,7 milijona dolarjev (16 milijonov evrov) namenil kampanji proti Hillary Clinton.

Množica je ob tem vzklikala "sram naj te bo, sram naj te bo". Kot je še vztrajala odločna Gonzalezova, katere govor je takoj postal hit na spletnih omrežjih, vprašanje, ali smejo ljudje nositi avtomatsko orožje, ni in ne sme biti politično, saj je to "vprašanje življenja in smrti".

Zahtevala je, da morajo vladajoči zaostriti zakonodajo, saj je težko verjeti, kako enostavno je načrtovati in izvesti nakup avtomatskega ali polavtomatskega orožja.

Preživeli sredinega napada so nato razkrili načrte, po katerih bodo 24. marca organizirali shod v Washingtonu, s katerim naj bi pritisnili na zakonodajalce in jih nekako prisilili v reformo orožarske zakonodaje, tako da bi bilo v prihodnje težje priti do orožja. "Želimo jim dati priložnost, da stopijo na pravo stran," je povedala Gonzalezova.

Američane je v minulih dneh pretresla informacija, da bi se sredinemu krvavemu pohodu morebiti lahko izognili, potem ko je FBI priznal, da je januarja dobil namig, da naj bi Cruz načrtoval tovrsten strelski pohod, a agenti niso ukrepali. (Foto: AP)

Dogodek so poimenovali "Pohod za naša življenja", spremljali pa naj bi ga manjši shodi po vsej državi. Kot so dijaki, ki računajo na podporo učencev po celotnih ZDA, še povedali za televizijo ABC News, so odločeni sredin pokol spremeniti v prelomnico v ameriški razpravi o nadzoru nad orožjem, ki je že desetletja v slepi ulici.

Trumpov odnos do orožja se je skozi leta sicer spreminjal, v zadnjem času pa močno podpira pravico Američanov do posedovanja orožja.

Predsednik Trump in republikanci, ki imajo večino v kongresu, zaostritvi nadzora nad orožjem nasprotujejo in tudi po najnovejši tragediji tega stališča niso spremenili. Trump se je v nagovoru narodu po strelskem pohodu celo izognil omembi strelnega orožja in je krivdo zanj raje pripisal problemu ZDA z duševnimi boleznimi, zdaj pa očitno še neukrepanju FBI.

Bo Cruz dobil smrtno kazen?

Cruz naj bi bil medtem pripravljen priznati krivdo 17 naklepnih umorov, da bi se tako izognil smrtni kazni in da bi skupnosti prihranil podoživljanje tragedije na sojenju. Odločitev naj bi ležala na tožilstvu, ki mora odločiti med smrtno kaznijo ali dosmrtnim zaporom brez možnosti pomilostitve.

Državni tožilec Michael J. Satz je komentiral, da je to zagotovo zločin, za kakršnega je bila smrtna kazen uvedena, a da je zdaj čas, da družinam dopustijo čas za žalovanje. Odločitev bo tožilstvo tako sporočilo v doglednem času.

Cruz je v priporu brez možnosti, da ga s plačilom varščine izpustijo na prostost.