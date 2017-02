Trump: 'Naj mi nekdo v obraz pove, da sem grozen človek'

Donald Trump je nastopil pred konservativnimi aktivisti v Marylandu. (Foto: AP)

Ameriški predsednik Donald Trump je največ časa v današnjem govoru pred konservativnimi aktivisti v Marylandu namenil za sveže napade na medije, potem ko je v četrtek prišla na dan informacija, da je Bela hiša skušala prepričati FBI, naj zavrne poročila o stikih njegove kampanje z Rusi kot lažna.

FBI te stike preiskuje in direktor James Comey ni hotel dajati takšne izjave, pa tudi sicer naj bi bilo takšno vplivanje Bele hiše na FBI v najmanjši meri neprimerno. Trump je zjutraj po Twitterju napadel tudi FBI, ker ne ujame izdajalcev informacij medijem v lastnih vrstah, potem pa je spet pozval k lovu na tiste, ki jih nepooblaščeno posredujejo medijem.

Nastop pred konservativnimi aktivisti na konferenci Odbora za konservativno politično akcijo (CPAC) v Marylandu je Trump začel z izrazi naklonjenosti prisotnim in napadom na medije.

CPAC je bil v preteklosti zelo nezaupljiv do Trumpa, ki pred lanskoletno kampanjo ni imel konservativnega slovesa. Njegov prvi nastop pred šestimi leti so spremljali izrazi neodobravanja in norčevanja iz poslovneža, ki si dovoli razmišljati o predsedniški kandidaturi. Tokrat je bilo drugače. Trumpova svetovalka Kellyanne Conway je v četrtek ponudila, da bi se lahko CPAC po novem imenoval TPAC, torej Trumpov odbor za politično akcijo.

Trump je tudi tokrat nastop izkoristil za napad na medije. (Foto: AP)

Tudi konservativni aktivisti niso mislili, da mu bo uspelo zmagati na volitvah, a sedaj imajo veliko priložnost, da preoblikujejo Ameriko po svoji meri, na kar so v četrtek opozarjali predstavniki Trumpove administracije in Bele hiše. Kongres in Bela hiša sta republikanska, kmalu bo takšno tudi vrhovno sodišče, pomoč aktivistov pa naj bi bila potrebna za delo na terenu.

Vendar pa se Trump ni spuščal v strankarsko ideologijo, temveč je najprej napadel medije. Zavzel se je za prepoved poročanja, če vir ni naveden z imenom. "Naj mi nekdo v obraz pove, da sem grozen človek," je dejal Trump.

Obljubil reformo sistema socialne pomoči

Kasneje je še obljubil, da bo izvedel reformo sistema socialne pomoči. Kot je dejal, je čas, da vsi Američani začnejo delati, saj da se delovna mesta pod njegovih predsedovanjem že vračajo v Ameriko.

V naslednjih dneh naj bi spet podpisal ustrezni izvršni ukaz, da prepreči teroristom vstop v ZDA, potem ko je njegov prvi ukaz proti priseljencem in beguncem obtičal na sodiščih. "To nas ne bo omajalo," je zagotovil Trump in ob tem napovedal deportacije nezakonitih priseljencev, ki so zagrešili zločine.

Zdravstveno reformo predsednika Baracka Obame je označil za grožnjo celotnemu zdravstvenemu sistemu in obljubil, da jo bo odpravil ter nadomestil z novo reformo, ki bo pokrila več ljudi, bo boljša in cenejša.