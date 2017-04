Trump napad s kemičnim orožjem v Siriji označil kot 'žalitev za človeštvo'

Številne žrtve kemičnega napada so odpeljali v bolnišnico v sosednjo Turčijo. (Foto: AP)

Sirski observatorij za človekove pravice je sporočil, da je po najnovejših podatkih torkov kemični napad zahteval 86 življenj, od tega 30 otrok in 20 žensk. 160 ljudi je bilo poškodovanih. Opozarjajo, da bi število žrtev lahko še naraslo, saj veliko ljudi še pogrešajo.

Observatorij za napad na Kan Šejkun v provinci Idlib obtožuje letala sirskega režima, kar slednji zanika.

Trump napad označil za "žalitev za človeštvo"

Po tem, ko je ameriška veleposlanica pri ZN Nikki Haley v Varnostnem svetu ZN v sredo opozorila, da bodo ZDA same ukrepale, če po napadu s kemičnim orožjem v Siriji ne bodo ukrepali Združeni narodi, je napad ostro obsodil tudi ameriški predsednik Donald Trump.

To je "žalitev za človeštvo" je dejal Trump. "Ko ubijete nedolžne otroke, nedolžne dojenčke, majhne dojenčke ... s tem prekoračite številne meje," je poudaril. Za napad je okrivil Asada in dejal, da tega "ne moremo tolerirati". V svoji kritiki zračnega napada Trump sicer ni omenjal Rusije, kar je storila Haleyjeva.

"Rusija vedno znova uporablja isto lažno pripoved, s katero želi preusmeriti pozornost s svojih zaveznikov v Damasku," je dejala Haleyjeva. (Foto: AP)

Rusija ni podprla sankcij proti Asadovem režimu

VS ZN je v sredo začel razpravo o francosko-britansko-ameriškem predlogu resolucije, s katero bi obsodili napad na Kan Šejkun in vzpostavili posebno preiskavo. Na podlagi ugotovitev preiskave bi uvedli sankcije proti režimu sirskega predsednika Bašarja al Asada. Zaradi nasprotovanja Rusije so sprejem resolucije preložili z zahtevo po preiskavi tega napada.

Moskva je resolucijo označila za povsem nesprejemljivo. Namestnik ruskega veleposlanika pri ZN Vladimir Safronkov ji je očital, da je bila pripravljena v naglici in da je nepotrebna, a je podprl preiskavo, ki bi bila objektivna. Rusija je nato vložila svoj predlog resolucije, v katerem ni zahteve po sodelovanju sirskega režima s preiskovalci, so povedali diplomati.

V VS ZN tako sedaj nadaljujejo pogajanja o kompromisnem predlogu resolucije. Diplomati upajo, da bodo o njej lahko glasovali že danes.

Tillerson Moskvo pozval, naj premisli o svoji podpori Asadu

Ameriški državni sekretar Rex Tillerson je v Washingtonu pozval Rusijo k premisleku o svoji podpori Asadu. "Ni dvoma, da je sirski režim pod vodstvom Asada odgovoren za ta grozljiv napad in menimo, da je čas, da Rusi temeljito premislijo o nadaljnji podpori Asadovemu režimu," je dejal Tillerson, ki bo prihodnji teden obiskal Moskvo.

Moskva, ki od leta 2015 podpira sirski režim z letalskimi napadi, trdi, da je do izpusta strupenih plinov prišlo, ko so letala sirskega režima zadela tovarno orožja upornikov, v katerem so bili tudi kemični strupi. Poudarila je, da bo še naprej vojaško podpirala Asadov režim. Zahodni strokovnjaki to razlago zavračajo kot neverjetno zaradi obsega in narave poškodb prebivalcev Kan Šejkuna. Zdravniki so dejali, da simptomi ustrezajo živčnemu plinu sarin.