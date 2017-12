Trump napovedal, da bo osvojil tudi drugi mandat. 'Mediji mi morajo pustiti zmagati, sicer propadejo'

Bo Trump res lahko še enkrat zaplesal inavguracijski ples z Melanio? (Foto: AP)

Ameriški predsednik Donald Trump je v četrtek na presenečenje svojih sodelavcev med večerjo na Floridi opravil intervju z novinarjem New York Timesa, o katerem se bo še nekaj časa razpravljalo. Trump je zagotovil, da bo osvojil drugi mandat na prvem mestu zato, ker gre državi na bolje. Drugi razlog pa je, da bodo časopisi, televizije in drugi mediji propadli, če ga več ne bo.

"Brez mene New York Times ne bo več propadajoči, ampak bo propadel. Zato mi morajo pustiti zmagati in kakšnih pol leta pred volitvami me bodo imeli radi, ker pravijo, prosim, prosim, Donald Trump, ne izgubiti," je dejal predsednik ZDA.

Trump: Kitajce smo ujeli pri pretakanju nafte na severnokorejske ladje

Trump je v četrtek tvitnil, da so Kitajce ujeli z rokami v vreči, kako pretakajo nafto na severnokorejske ladje in na vprašanje o tem se je razgovoril.

Spomnil je, kakšen lep sprejem je doživel med obiskom Kitajske, zagotovil, da mu je predsednik Xi Jinping zelo všeč in sta prijatelja. Razložil je, da je bil med kampanjo zelo oster do Kitajske zaradi trgovinskega presežka z ZDA, kar je potem postavil na stran zaradi sodelovanja proti Severni Koreji.

"Če nam pomagajo pri Severni Koreji, lahko na trgovino gledam malce drugače in sem. Vendar pa, ko gre nafta noter, potem nisem vesel," je dejal Trump in dodal, da jedrska nadloga Severne Koreje ni dobra za Kitajsko.

(Foto: AP)

Vpletanje Rusije označil za izmišljotino

Pretežen del intervjuja je bil sicer namenjen preiskavi ruskega vpletanja v lanskoletne predsedniške volitve na strani Trumpa. Ta je večkrat zagotovil, da ni bilo nobenega sodelovanja njegove kampanje z Rusi, kar naj bi zelo dobro vedeli demokrati, ki si mežikajo med seboj. Dodal je, da je še večja afera sodelovanje demokratov z Rusi, vendar o tem nihče ne poroča.

Preiskava naj bi bila popolnoma brezpredmetna in izmišljotina demokratov, da upravičijo volilni poraz. Trump je dejal, da so demokrati pričakovali, da bo to novica le en dan, da opravičijo svoj poraz, vendar pa se zadeva kar vleče. Dlje ko se vleče, bolj je preiskava škodljiva za ugled ZDA, meni Trump.

Po drugi strani pa je zagotovil, da je zaradi preiskave njegova volilna baza bolj trdna. "Veliki republikanski kongresniki govorijo, kakšen lov na čarovnice je to in tako, da je povsem dokazano, da ni bilo nobenega sodelovanja," je dejal.

Trump meni, da je velika škoda, da se je pravosodni minister Jeff Sessions izločil iz preiskave ruske afere in pri tem pohvalil Erica Holderja, ki naj bi bil kot pravosodni minister povsem zvest Baracku Obami.

"Povsem ga je ščitil in če sem odkrit, to zelo spoštujem," je dejal Trump in mimogrede omenil, da lahko dela s pravosodnim ministrstvom kar hoče, ampak se ne vmešava, ker pričakuje, da se bo preiskava pošteno končala. Vmes je še namignil nekaj o nekih Pakistancih in demokratskih računalnikih in elektronski pošti Hillary Clinton.

Parada ob inavguraciji (Foto: AP)

Zmagal, kjer da je boljši

Novinarju je razložil, da je lani na volitvah zmagal, ker je bil boljši in je vodil ustrezno kampanjo, prilagojeno elektorskemu sistemu. Clintonova naj bi kot demokratska kandidatka zbirala glasove večine volivcev.

To je dejal predsednik, ki je ustanovil preiskovalno komisijo zato, ker je Clintonova dobila tri milijone več glasov od njega.

Trump se je skozi intervju še pohvalil, da pozna podrobnosti okrog davkov bolje od najboljšega računovodje, prav tako mu ni para glede poznavanja zdravstvenega sistema v ZDA.

Zagotovil je, da je vedno vedel, da bo Roy Moore izgubil posebne senatne volitve v Alabami proti demokratu Dougu Jonesu, vendar je Moora podprl, ker je pač vodja republikanske stranke. Brez Trumpove podpore naj bi Moore, ki so ga ženske obtožile spolnega nadlegovanja, ko so bile mladoletne, izgubil še z večjo razliko.