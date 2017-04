Trump napovedal davčno reformo: Nobena vlada v tako kratkem času še ni naredila toliko, kot moja

Prvih 100 dni Trumpa na položaju se bo izteklo 29. aprila. (Foto: AP)

100 dni predsednikovanja je smešen standard za merjenje uspešnosti vlade, je v petek tvitnil ameriški predsednik Donald Trump, kljub temu pa zatrdil, da še nobena vlada v zgodovini ni storila toliko kot njegova v tako kratkem času. Ob izteku prvih 100 dni namerava objaviti načrt davčne reforme.

"Tako velikega davčnega olajšanja za podjetja in posameznike zgodovina še ni videla," je zagotovil in napovedal, da bo načrt objavljen okrog izteka prvih 100 dni na položaju. Trump je sicer sprva nameraval reformo spraviti skozi kongres že poleti, sedaj pa naj bi bila po optimističnem scenariju reforma, o podrobnostih katere ni želel govoriti, sprejeta do konca leta.

V nizu svojih današnjih tvitov je menil, da je ocena uspešnosti dela nove vlade po 100 dnevih smešen standard, ker da bodo mediji "ubili" vse, kar je dobrega naredil in tega naj bi bilo zelo veliko.

Prvih 100 dni Trumpa na položaju se bo izteklo 29. aprila, doslej pa še ni podpisal nobene večje zakonodaje. Podpisal je številne izvršne ukaze, med drugim tistega o prepovedi vstopa državljanom določenih muslimanskih držav v ZDA, ki so ga sodišča blokirala.

Poskus spremembe zdravstvene reforme predsednika Baracka Obame je propadel zaradi konservativnih republikancev. Razrahljal je regulacije glede okolja in financ, kot večji uspeh pa lahko šteje potrditev vrhovnega sodnika Neila Gorsucha.

"V prvih 90 dneh še nobena vlada v zgodovini ni storila toliko kot moja vlada," je pred dnevi dejal Trump.