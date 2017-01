Trump bo pomembne odločitve še naprej tvital: Običajnih praks ni več, v mestu je nov šerif

"Gre za precej resno obtožbo, zato hočem, da so prepričani," je novoizvoljeni ameriški predsednik Donald Trump dejal v soboto novinarjem na svojem posestvu na Floridi. Kot je poudaril, je Rusijo nepošteno obtoževati hekerskih napadov, če za to obstaja kakršen koli dvom.

"O računalniških vdorih vem veliko. Zelo težko jih je dokazati. Lahko je bil kdo drug. Vem tudi stvari, ki jih drugi ne, zato ne morejo biti prepričani glede stanja," je dejal. Na vprašanje, kaj ve, česar drugi ne, je odgovoril, da bodo izvedeli v torek ali sredo.

Izpostavil je, da se je ameriška obveščevalna služba zmotila, ko je Iraku pripisala posedovanje orožja za množično uničevanje. Podatek je bil podlaga za ameriško invazijo na Irak leta 2003, zmoto pa je Trump označil za katastrofo.

Kibernetska varnost bo za Trumpovo administracijo po njegovih besedah zelo pomembna. "Če gre za nekaj res pomembnega, zapiši in dostavi prek kurirja, na staromoden način, saj ni noben računalnik varen. Ni mi mar, kaj pravijo, noben računalnik ni varen," je še dejal Trump.

Trump je vnovič podvomil v navedbe glede ruskega vpletanja v volitve. (Foto: AP)

Ruski diplomati z družinami so zapustili ZDA

Kot je znano, so ameriški obveščevalci prepričani, da Rusija stoji za vdori v računalniške sisteme demokratov, njena dejanja pa so pomagala k Trumpovi zmagi na novembrskih predsedniških volitvah.

Ameriški predsednik Barack Obama je zaradi teh ugotovitev v četrtek odredil izgon iz ZDA 35 ruskih diplomatov in članov njihovih družin iz ruskega veleposlaništva v Washingtonu in konzulata v San Franciscu. Ukazal je zapreti tudi dva kompleksa v lasti Rusije v Marylandu in na Long Islandu, kjer so so Rusi preživljali počitnice, po prepričanju Američanov pa tudi usklajevali vohunske operacije.

Ruski mediji so danes poročali, da je vseh 35 diplomatov s svojimi družinami danes zapustilo ZDA. Iz ruskega veleposlaništva v Washingtonu so sporočili, da so vsi odpotovali v istem letalu, skupno 96 ljudi, je poročala ruska tiskovna agencija Ria Novosti.

Rusija še naprej zanika vpletanje v ameriške volitve. Trump bo po prisegi 20. januarja pred zelo kočljivo odločitvijo, ali vztrajati pri sankcijah ali pa jih opustiti.

Trump kot predsednik ZDA načrtuje velike stvari, pa tudi nadaljevanje tvitanja

Trump namerava po prevzemu položaja narediti "mnoge velike stvari", ne namerava pa prenehati s tvitanjem, je sporočil njegov tiskovni predstavnik Sean Spicer.

Na vprašanje ABC News, katere velike dosežke je moč pričakovati od Trumpa po tistem, ko bo 20. januarja prevzel položaj, je Spicer odgovoril: "To ne bo samo ena velika stvar. Veliko jih bo." Kot je dodal, bo takoj podpisal vrsto izvršilnih ukazov, s katerimi bo "preklical veliko predpisov in dejanj, ki jih je sprejela sedanja administracija v osmih letih, ki so ovirala tako gospodarsko rast kot oblikovanje delovnih mest".

Potrdil je, da bo uvedel petletno prepoved za visoke uradnike, ki bodo odšli iz vlade, da bi delali kot lobisti, dosmrtno prepoved pa za vse, ki "želijo služiti tujim vladam".

Ko ga je novinar ABC Jonathan Karl vprašal, ali bo nadaljeval z izjemno nenavadnim in zelo spornim pristopom, da sporoča pomembne politične odločitve prek Twitterja, pa je Spicer odgovoril s "seveda, zakaj pa ne". Meni, da sredinske medije skrbi, ker ima več kot 45 milijonov sledilcev na družbenih omrežjih, s katerimi lahko neposredno komunicira. "Običajnih praks ni več. V mestu je nov šerif," je dodal.

Na vprašanje, ali bo razveljavil tudi odločitev Obame o izgonu 35 ruskih diplomatov zaradi ruskega vdora v računalnike demokratov med predsedniškimi volitvami, pa je odgovoril, da se bo Trump odločil po seznanitvi z zadevo z obveščevalci.