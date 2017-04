Trump o materi vseh bomb - 'Vsi vedo, kaj se je zgodilo'

"Mater vseh bomb" so odvrgli na pripadnike islamske države v Afganistanu. Podatkov o posledicah bombe ni. (Foto: AP)

Ameriški predsednik Donald Trump v četrtek, preden je odšel na velikonočno praznovanje na Florido, ni hotel neposredno potrditi, da je izdal ukaz za napad na pripadnike Islamske države v Afganistanu oziroma njihovo predpotopno infrastrukturo s tako imenovano "materjo vseh bomb". Dejal je le, da vsi vedo, kaj se je zgodilo.

Ameriške zračne sile so v četrtek napadle kompleks predorov in votlin v provinci Nangarhar na meji s Pakistanom, kjer deluje podružnica Islamske države v Afganistanu. Teroristi naj bi se uspešno izogibali napadom zaveznikov in afganistanskih vladnih sil s pomočjo mreže predorov in votlin, ki jih izkoriščajo tudi za zasede.

Poveljnik ameriških sil v Afganistanu general John Nicholson je v izjavi za javnost sporočil, da je bil napad namenjen zmanjšanju morebitnih žrtev med Američani in afganistanskimi vladnimi silami ter povečanju uničenja borcev in zmogljivosti IS.

Na teroriste so odvrgli menda največjo nejedrsko bombo, imenovano GBU-43B z 11 tonami eksploziva. Te bombe so zelo težke in jih je treba odkotaliti iz letala ter poslati proti cilju s padalom. V Afganistanu so jo imeli že dlje časa, šele sedaj pa se jim je zazdelo pametno, da jo uporabijo in to celo prvič na bojišču doslej.

Trump je misijo označil za zelo uspešno, čeprav ne podatkov o morebitni škodi terorističnim votlinam ne o številu morebitnih žrtev med teroristi ni. "Kar jaz delam, je to, da avtoriziram svojo vojsko in vsi natančno vedo, kaj se je zgodilo," je na vprašanje, ali je osebno izdal ukaz za uporabo bombe, odgovoril Trump.

Rekel je, da ne ve, ali je ta bomba poslala kakšno sporočilo Severni Koreji. "Ta država je problem in s tem problemom bomo opravili," je dejal Trump ter pohvalil kitajskega predsednika Xi Jinpinga, ki trdo dela za mirno rešitev problema Severne Koreje.