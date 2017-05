Trump zmagoslavno in v svojem stilu: Obamacare je mrtev

Potem ko je predstavniški dom ameriškega kongresa v četrtek s tesno večino 217 proti 213 potrdil predlog zakona, ki ukinja zdravstveno reformo prejšnjega ameriškega predsednika Baracka Obame in uvaja novo reformo, ki ji uradno pravijo Ameriški zdravstveni zakon, je ameriški predsednik Donald Trump poln navdušenja.

Po glasovanju, ki so ga na ulici pospremili vzkliki besnih protestnikov, je na vrtu Rose Garden pred Belo hišo organiziral slovesnost za republikance. "Naj ne bo pomote, to je razveljavitev!" je ponosno dejal v svojem zmagovalnem nagovoru. "Obamacare je mrtev!"

To je seveda daleč od resnice, saj gre le za ukrep, ki ga je republikanski predstavniški dom potrjeval vse od potrditve reforme leta 2010 naprej. Predlog zakona gre sedaj v senat. Pred tem bo kongresni proračunski urad podal oceno stroškov in posledic reforme reforme, ki ji bo nasprotovalo vseh 46 demokratov v senatu skupaj z dvema neodvisnima, poleg tega pa še kopica republikancev.

"Sramotna napaka politike in morale republikancev. Treba se je boriti nazaj, v imenu milijonov družin, ki jih bodo prizadela njihova dejanja," pa je tvitnila Trumpova največja rivalka Hillary Clinton.

Donald Trump je ob prihodu na slovesnost na vrtu Rose Garden pred Belo hišo zaploskal. (Foto: AP)

Kaj sledi?

Trenutno ni niti najmanj jasno, ali bo predlog v senatu potrjen, saj se z vsemi določili ne strinjajo niti znotraj republikanskih vrst. Pričakovati je, da bo Trump sedaj povečal pritisk na tiste republikance, ki še oklevajo, a vprašanje je, ali bo to dovolj.

Obamova zdravstvena reforma zaenkrat ostaja v veljavi, čeprav je potrebna korenitih sprememb, vendar ne takšnih, kot jih je potrdila republikanska večina v predstavniškem domu. Demokrati so prepričani, da bodo zaradi republikanske lahkomiselnosti leta 2018 spet prevzeli večino v kongresu.

Višje premije za starejše, bolne in tiste s prirojenimi okvarami

Republikanska reforma ukinja nepopularno določilo o davčnih kaznih za vse tiste, ki se ne zavarujejo. Zmanjšujejo se sredstva za program zdravstvenega zavarovanja revnih medicaid, zvezne države tudi ne bodo več prisiljene kriti stroškov zavarovanja za revne in tiste s prirojenimi napakami, okvarami ter bolne.

Večina republikancev po priznanju tesaškega kongresnika Joa Bartona niti ne ve, kaj je v Trumpovem predlogu oziroma kakšne bodo njegove posledice, zanj so glasovali preprosto zato, ker odpravlja Obamovo reformo in bo "verjetno" deloval. Potrditev predloga je postala mogoča, ko so zmerni republikanci dobili obljubo o osmih milijardah dolarjev za pokritje zavarovanj ljudi s prirojenimi okvarami oziroma bolnih. A mnogi opozarjajo, da to ne bo niti približno dovolj za vse.

Kongresni proračunski urad je za prvi predlog Trumpove reforme, ki sicer marca ni bil uspešen, izračunal, da bo v 10 letih zavarovanje izgubilo okrog 24 milijonov ljudi, ob proračunskem prihranku nekaj več kot 300 milijard dolarjev. Urad še ni pripravil izračuna za novi predlog, ker ni bilo časa, ga je pa pričakovati še pred glasovanjem v senatu.

Pesem v slovo republikanski večini

Iz glasovanja o odpravi reforme z uvedbo Trumpove so sicer člani obeh strank v kongresu naredili velik cirkus. Govori so bili ognjeviti in napadalni, polni groženj in norčevanja, demokrati pa so na koncu v prepričanju, da so si republikanci izkopali veliko jamo, celo zapeli pesem v slovo republikanski večini.

Glede na dogajanje je jasno, da obe stranki zanima le politika, čeprav se ves čas sklicujeta na interese ameriškega ljudstva. Tudi podporniki Obamove reforme so prepričani, da je ta potrebna popravkov, vendar noben demokrat ni prišel na dan s konstruktivnim predlogom. Republikance na drugi strani zanima odprava Obamacare, ne glede na posledice, ki bi jih to imelo za mnoge Američane.