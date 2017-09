Trump odprl novo fronto: tokrat z ameriškimi športnimi zvezdniki

Donald Trump si je nakopal jezo nekaterih največjih zvezd ameriškega športa. (Foto: AP)

Dogajanje onstran velike luže ni le v znamenju besednega spopada na ravni Washington - Pjongjang, temveč tudi silovite verbalne izmenjave in prave tviteraške vojne med največjimi zvezdniki ameriškega profesionalnega športa in ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom.

Začelo se je v petek, ko je Trump na zborovanju profesionalno ameriško nogometno ligo (NFL) pozval, naj odpusti vse igralce, ki med ameriško himno protestirajo. To se je začelo lani, ko podajalec v ligi NFL Colin Kaepernick ni želel vstati med himno zaradi rasnih krivic in policijskega terorja nad temnopoltimi.

''Ne bi radi videli enega izmed lastnikov NFL ekipe, da bi, ko je nekdo nespoštljiv do naše države, rekel: Odstranite ga z igrišča, odpuščen je,'' je s še nekaj sočnimi besedami dejal Trump navdušeni množici podpornikov.

Vse drugače je bilo pri športnikih.

Zveza igralcev NFL se je odzvala na te besede, češ da je predsednik prestopil mejo in igralcem praktično ukazal ''igrajte in molčite''. Trumpove besede je predsednik zveze Eric Winston označil za klofuto vseh nekdanjih in sedanjih borcev za človekove pravice.

Številne ekipe in njihovi lastniki so sicer (modro) ostali tiho, med njimi tudi lastnik ekipe New York Jets Woody Johnson, bogataš in Trumpov donator v kampanji in trenutni ameriški veleposlanik na Otoku.

Ne le na nogometaše, spravil se je še na košarkarje

Kot da ne bi bilo dovolj, se je Trump na Twitterju spravil še nad aktualne prvake severnoameriške košarkarske lige NBA, zasedbo Golden State Warriors, ki so že takoj po osvojeni lovoriki omenjali možnost bojkota tradicionalnega letnega sprejema prvakov v Beli hiši. T

rump je bojevnikom sporočil, da njihov tradicionalni obisk kot prvakov v Beli hiši ni zaželen. "Priti v Belo hišo je velika čast za ekipo, ki zmaga. Stephen Curry okleva, zato umikam vabilo!" je napisal Trump.

Curry, glavni zvezdnik Bojevnikov, je namreč pred tem zapisal, da on in nekateri soigralci ne stojijo za izjavami, ki jih je izrekel predsednik Trump, medtem ko v pravem trenutku ni izrekel pravih izjav, pa bi jih moral.

Kolegu je v bran stopil zvezdnik Clevelanda LeBron James. Do predsednika vsekakor ni bil prijazen, saj je Trumpa na Twitterju označil za klošarja: "Obisk Bele hiše je bila čast, dokler se nisi pojavil ti. Stephen Curry je že pred tem dejal, da ne bo prišel. Tako da vabila sploh ne more biti."

Podoben je bil tudi odziv upokojenega zvezdnika moštva Los Angeles Lakers Kobeja Bryanta, ki je dejal, da že zgolj ime Trump deli in ustvarja jezo: "Njegove besede povzročajo razočaranje in sovraštvo, zato nikakor ni sposoben narediti Amerike znova velike."

Ekipa Golden State Warriors je medtem sporočila, da razume, da niso vabljeni, a da bodo vseeno odšli v Washington, kjer bodo proslavili enakopravnost, raznolikost in vključenost.

Komisar NBA Adam Silver je dodal, da je razočaran, ker košarkarji ne bodo obiskali Bele hiše, vendar je ponosen na igralce, da opozarjajo na težave.