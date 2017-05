Trump o odstavitvi šefa FBI: Comey svojega dela ni opravljal dobro

Comey ni več šef FBI. (Foto: AP)

Predsednik Donald Trump je odpustil direktorja zveznega preiskovalnega urada FBI Jamesa Comeyja. Trump je to odločitev sprejel na priporočilo pravosodnega ministra ZDA Jeffa Sessionsa in njegovega namestnika Roda Rosensteina.



"FBI je ena najbolj cenjenih in spoštovanih ustanov naše države in danes je nov začetek za kronski dragulj policije. Iskanje novega direktorja FBI se začenja nemudoma," so sporočili iz Bele hiše, še preden so informacije o tem ušle v medije.

Iz Bele hiše so sporočili, da ga je odpustil zaradi njegovih potez pri preiskovanju elektronske pošte Hillary Clinton, demokrati so na drugi strani prepričani, da je letel zaradi preiskovanja ruskega vpletanja v volitve. Odločitev so utemeljevali s tem, da je pač treba povrniti zaupanje v FBI. Kot navaja AP, pa je Trump novinarjem v Ovalni sobi Bele hiše povedal, da je Comeya odpustil zato, ker ni dobro opravljal svojega dela.

Na Twitterju je med drugim objavil, da so zaupanje vanj izgubili tako demokrati kot republikanci in da mu bodo na koncu, ko se stvar poleže, vsi hvaležni.

Comey preiskoval Clintonovo in rusko vpletanje v volitve



Comey je v sredo namreč izgubil vso zaupanje demokratov ne glede na to, da vodi preiskavo o morebitnem ruskem vpletanju v ameriške volitve na strani republikanca Trumpa. Na dan je prišlo, da je zavajal javnost glede nekaterih podrobnosti okrog preiskave elektronske pošte Hillary Clinton.

Trump je razrešitev šefa FBI utemeljil, da morajo povrniti ugled zveznemu uradu. (Foto: AP)

Kljub temu je vodja senatnih demokratov Charles Schumer kmalu za novico o Comeyjevi odstranitvi s položaja nemudoma zahteval imenovanje posebnega tožilca za preiskavo ruskega vpletanja v volitve, ker bo sicer javnost upravičeno sumila, da je presenetljiva odstranitev Comeyja s položaja poskus prikrivanja resnice.



Trumpova poteza je odjeknila kot bomba na ameriškem političnem prizorišču in sprožila izraze zaskrbljenosti pri nekaterih republikancih ter ogorčene kritike demokratov, ki so še nekaj ur pred tem sami pozivali Comeyja k odstopu, ker so izgubili vanj zaupanje zaradi načina vodenja preiskave Hillary Clinton in izjav.

Kako so ga kritizirali Trump in njegovi sodelavci?



Rosenstein je utemeljil potrebo po Comeyjevem odhodu najprej zato, ker si je 5. julija privoščil novinarsko konferenco, na kateri je razglasil nedolžnost takratne demokratske predsedniške kandidatke glede ravnanja z zaupno elektronsko pošto. Republikanci na čelu s Trumpom so trdili, da je kršila zakone o zaupnosti.



Visoki pravnik Trumpovega ministrstva je sedaj kritiziral Comeyja, ker je oštel Clintonovo zaradi malomarnega ravnanja z elektronsko pošto in ga kritiziral, ker je 28. oktobra poslal senatu pismo, da širi preiskavo na računalnik moža sodelavke Clintonove Hume Abedin, iz česar potem ni bilo nič.

Comey je s svojimi izjavami v kampanji Clintonovi morda celo odnesel zmago. (Foto: AP)

Comey je trdil, da bi bila večja katastrofa, če ne bi nič povedal, čeprav mu je malce slabo, ker je morda vplival na volitve. Trumpov Rosenstein sedaj pravi, da je bila to napaka in bi moral biti tiho. Clintonova je pred dnevi za volilni poraz krivila sebe, Comeyja in Rusijo.



Trump je Comeyja kritiziral 5. julija, hvalil 28. oktobra in spet kritiziral pred volitvami, ko je Comey priznal, da dodatna preiskava Clintonove ni odkrila ničesar. Januarja letos ga je prosil, naj ostane na položaju, torkovo odločitev, da ga odpusti, pa je utemeljil s potrebo po obnovi zaupanja v FBI.

Comey večkrat govoril brez podlage?



Comey je pred dnevi v kongresu spet ustrelil kozla, ko je izjavil, da je Huma Abedin svojemu možu poslala več sto tisoč kosov uradne elektronske pošte. FBI je v torek kongres obvestil, da to ni res. Šlo naj bi le za nekaj kosov, ostalo pa je bila elektronska pošta, ki jo je lahko odprla s svojim geslom, kot lahko vsak stori na vsakem računalniku.



Zaradi tega so demokrati začeli z napadi na Comeyja, ki ga sedaj sicer ne hvalijo, vendar pa dvomijo v Trumpovo resnično motivacijo. "Comey je naredil veliko škode FBI-ju, vendar pa čas in način Trumpove poteze namigujeta na to, da čuti vročino preiskave ruskega vpletanja v volitve," je dejal nekdanji tiskovni predstavnik Clintonove Brian Fallon.



Televizija CNN poroča, da je FBI tik pred najavo Comeyjeve odpustitve dobil nalog za zaplembo poslovnih dokumentov nekdanjega svetovalca za nacionalno varnost pri Trumpu Michaela Flynna, ki je moral odstopiti zaradi laganja o svojih zvezah z Rusi.

Comey je v kongresu javno povedal, da FBI preiskuje morebitne povezave med Rusijo in Trumpovo kampanjo in bo vodil preiskavo vse do konca, kakršenkoli že bo. Trump je v torkovem pismu zatrdil, da mu je Comey večkrat zagotovil, da ni predmet preiskave, vendar pa demokrati že obujajo spomin na afero Watergate in Richarda Nixona, ki je odpustil posebnega tožilca. Zahtevajo naj Comey pride takoj na zaslišanje v kongres.



Trump klical senatorje?

Trump je pred odločitvijo poklical nekaj senatorjev. Schumer mu je menda takoj dejal, da dela hudo napako. Vodilni demokrat v odboru za obveščevalne zadeve Mark Warner iz Virginije je odločitev označil za šokantno in zaskrbljujočo ter dokaz, da je za rusko preiskavo potreben posebni neodvisni tožilec.



Republikanec John McCain iz Arizone je izrazil razočaranje nad Trumpom, ker naj bi bil Comey pošten in časten človek. McCain želi poseben kongresni preiskovalni odbor glede Rusije.

Kaj je pravi razlog, da je moral Comey odditi? (Foto: AP)

Predsednik odbora za obveščevalne dejavnosti republikanec Richard Burr iz Severne Karoline je izrazil veliko skrb zaradi časa in utemeljitve Trumpove odločitve, tako kot McCain pa je hvalil Comeyja. Predsednik pravosodnega odbora Chuck Grassley iz Iowe se je po drugi strani strinjal z demokrati, da je Comey izgubil javno zaupanje.



Trump je poklical med drugim republikanca Lindseyja Grahama iz Severne Karoline, ki vodi preiskavo v pododboru za kriminal in terorizem odbora za obveščevalne dejavnosti ter demokratko iz Kalifornije Dianne Feinstein. Oba sta se z odločitvijo strinjala, menila, da je potreben svež začetek pri FBI, demokratka pa je dodala, da mora biti Comeyjev naslednik neodvisna osebnost.



Comeyja imenoval Obama

Na položaj z 10-letnim mandatom je Comeyja leta 2013 imenoval predsednik Barack Obama zato, ker je imel sloves nepristranskega "policaja" ne glede na to, da je republikanec. Zaslovel je leta 2004, ko je pravniku Bele hiše Georga Busha mlajšega Albertu Gonzalesu preprečil dostop do pravosodnega ministra Johna Ashcrofta v bolnišnici zaradi podpisa podaljšanja nezakonitega programa nadzora in prisluškovanja Američanom brez sodnih nalogov.



Do lanskega leta je ohranil sloves nepristranskosti, v torek pa je postal šele drugi direktor FBI v zgodovini, ki je bil odpuščen. Prvega Williama Sessionsa je leta 1993 zaradi poneverb in izogibanja davkom odpustil Bill Clinton.



Comeyjevo slovo ni minilo brez drame. Televizija CNN je pred poslopjem FBI v Washingtonu snemala nekdanjega newyorškega policista Keitha Schillerja, ki je po dolgih letih dela za Trumpa kot telesni stražar dobil za nagrado položaj vodje operacij Ovalne pisarne.



Schiller je po nalogu šefa v torek zvečer iskal Comeyja s pismi Trumpa, Sessionsa in Rosensteina v rokah, ki mu jih je izročil preden je direktor FBI odletel na poslovno pot v Kalifornijo.