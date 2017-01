Angele Merkel Trumpove besede niso zmedle: 'Evropejci imamo usodo v svojih rokah'

"Če pogledate Evropsko unijo, boste videli, da je to pravzaprav samo instrument, ki dela v prid Nemčije," je bil v prvem intervjuju, ki ga je po ameriških volitvah dal za nemške in britanske medije, kritičen novoizvoljeni predsednik Donald Trump. Nemško kanclerko Angelo Merkel je označil za najpomembnejšo osebo v Evropi, ki pa je v begunski krizi naredila "nekaj katastrofalnih napak".

"Prav tako menim, da se brexit ne bi zgodil, če bi Evropska unija v primeru beguncev ravnala drugače. Tako pa se je v Evropo zateklo toliko ljudi s takšnimi in drugačnimi problemi," je dejal Trump, ob tem pa spomnil na nedavni teroristični napad na berlinskem božičnem sejmu, v katerem je umrlo 12 ljudi. "Britanci so se naposled pametno odločili," je ocenil Trump.

V EU zaradi Trumpovih izjav zaskrbljeni, pozivajo k enotnosti

V EU se po teh kritikah vrstijo izrazi zaskrbljenosti, pozivi k enotnosti in opozorila, da je treba vendarle najprej počakati na njegovo potrditev v petek. Vodja nemške diplomacije Frank-Walter Steinmeier je ob prihodu na zasedanje zunanjih ministrov unije ocenil, da bo prvo letošnje zasedanje vodij evropskih diplomacij pod vplivom Trumpovih izjav, ki so pretresle Bruselj.

Francoski zunanji minister Jean-Marc Ayrault pa je ob prihodu na zasedanje v Bruslju ocenil, da je najboljši odziv na Trumpove kritike enotnost Evropejcev. "Moč Evrope je njena enotnost," je poudaril.

Trump ni naklonjen politiki nemške kanclerke Angele Merkel. (Foto: AP)

Številni zunanji ministri so izpostavljali, da je treba najprej počakati na Trumpovo potrditev. Slovaški zunanji minister Miroslav Lajčak je na primer poudaril, da ni smiselno komentirati komentarjev ljudi, ki še niso prevzeli položaja. Avstrijski zunanji minister Sebastian Kurz pa je izpostavil, da je pozorno spremljal zaslišanja ministrov in da so nekateri predlogi smiselni, celo v nasprotju s Trumpovimi izjavami, zato ne bi smeli pretiravati z odzivi in tolmačenji Trumpovih izjav in tvitov.

Britanski zunanji minister Boris Johnson se je na Trumpove izjave edini odzval pozitivno, saj je novoizvoljeni ameriški predsednik Londonu ponudil dober in hiter trgovinski dogovor med ZDA in Veliko Britanijo po brexitu. "To je zelo dobra novica," je dejal.

Merklova: Evropejci imajo svojo usodo v lastnih rokah

Angela Merkel je članice EU pozvala, naj jih ostre besede, ki jih je izrekel Donald Trump, ne zmedejo. "Mislim, da imamo Evropejci svojo usodo v lastnih rokah," je Trumpove izjave komentirala Merklova.

Z gospodarsko močjo in učinkovitimi strukturami odločanja bi lahko bila EU po mnenju Merklove kos terorizmu, digitalizaciji in drugim težavam.

Trump je v pogovoru za britanski Times in nemški Bild konec tedna med drugim izjavil, da je EU v temelju sredstvo za Nemčijo. Prav tako je kritiziral migracijsko politiko Merklove in dejal, da je bila njena odločitev za sprejem velikega števila beguncev katastrofalna napaka, tudi v luči terorizma.

Nemška kanclerka je v odzivu danes še poudarila, da je boj proti terorizmu za vse velik izziv. "To bi še enkrat jasno ločila od vprašanja beguncev," je dejala. Številni Sirci namreč niso pobegnili le pred državljansko vojno, temveč tudi pred terorizmom v svoji državi.

Na vprašanje o prihodnjih odnosih med Nemčijo in ZDA pa je Merklova povedala, da so Trumpova stališča sedaj znana. "Osebno sedaj čakam na prisego ameriškega predsednika," je dodala.

Angela Merkel je članice EU pozvala, naj jih Trumpove besede ne prizadenejo. (Foto: AP)

Trump oster tudi do tovarne vozil BMW, v bran jim je stopil nemški minister



Trump je v intervjuju napovedal tudi, da bodo ZDA koncernu BMW naložile visoke dajatve, če bo svojo tovarno zgradil v Mehiki namesto v ZDA. Nemški podkancler in gospodarski minister Sigmar Gabriel se je na to danes že odzval in sicer je dejal, da bi uvedba 35-odstotnega davka na uvoz nemških vozil ameriški industriji močno škodovala.

"Ameriška avtomobilska industrija bo v primeru uvedbe 35-odstotnega davka na uvoz nemških vozil slabša, šibkejša in dražja," je dejal Gabriel. Dodal je, da bi uvedba višjih dajatev na avtomobilske dele prizadela tudi ameriške proizvajalce avtomobilov. No, iz koncerna BMW pa so na kratko sporočili le, da gradnja tovarne v mehiškem mestu San Luis Potosi poteka po načrtih in naj bi bila dokončana leta 2019. Dogovor s Putinom je mogoč, Nato je zastarel

"Poglejmo, če bi lahko dosegli kak dober dogovor z Rusijo," je dejal za Times. Nakazal je možnost, da bi dosegli dogovor glede zmanjšanja arzenala jedrskega orožja in olajšanja pritiska sankcij, vendar brez podrobnosti. "Rusija trenutno zaradi sankcij močno trpi, vendar mislim, da bi se lahko kaj zgodilo, kar bi koristilo veliko ljudem," je dejal Trump, ki tudi med kampanjo ni skrival naklonjenosti do ruskega predsednika Vladimirja Putina. Kopico kontroverznih izjav za evropske zaveznike, nervoznih zaradi ruskih agresivnih potez v Ukrajini, je znova navrgel tudi na račun zveze Nato: "Že pred časom sem dejal, da ima Nato težave (...) Kot prvo, je zastarel, ker je bil zasnovan že dolgo dolgo let nazaj. Kot drugo pa države ne plačujejo, kar bi morale plačevati," je dejal za najbolj prodajan nemški dnevnik Bild. V zvezi Nato so na kritike o zastarelosti organizacije že odgovorili in sicer, da popolnoma zaupajo v ohranitev močnega zavezništva z ZDA. Generalni sekretar Jens Stoltenberg je "popolnoma prepričan, da bo nova ameriška administracija ostala zavezana Natu". V Kremlju so se medtem strinjali s Trumpom, da je Nato zastarela organizacija. Kot je dejal tiskovni predstavnik ruskega predsednika Vladimirja Putina Dmitrij Peskov je "konfrontacija sistemski cilj te organizacije". "Glede na to, da je osredotočena na konfrontacijo in da je celotna struktura posvečena idealom konfrontacije, težko govorimo o moderni strukturi, ki je v skladu z idejami stabilnosti, trajnostnega razvoja in varnosti," je po poročanju ruske tiskovne agencije Tass povedal Peskov. Ne podcenjujte Trumpa, konec koncev je prav on 45. ameriški predsednik. Barack Obama Obama: Ne podcenjujte Trumpa, vendarle je predsednik! Medtem je ameriški predsednik v odhodu Barack Obama gostoval v oddaji 60 minutes na televiziji CBS, kjer je opravil še zadnji intervju pred Trumpovo inavguracijo, ki bo ta petek. Dejal je, da si želi, da bi tudi po njegovem odhodu Američani verjeli v iste vrednote: "Naša demokracija mora ostati zdrava, ohraniti moramo naš čut za solidarnost."



Na vprašanje, česa se najbolj veseli, ko bo razrešen funkcije predsednika države, je odgovoril: "To, da mi ne bo več treba nastaviti budilke. Moj jutranji spanec bo zagotovo daljši." Poudaril je tudi, da si bo vzel več časa za družino.

Voditelj Steve Kroft se je ob koncu intervjuja obregnil ob nedavni Trumpov spor s hollywoodsko zvezdnico Meryl Streep. "Teh izjav ne smemo jemati zlahka. Ne podcenjujte Trumpa, konec koncev je prav on 45. ameriški predsednik," je še dejal Obama.