Trump posvaril Severno Korejo: Ne podcenjujte in ne preizkušajte nas

Ameriški predsednik Donald Trump, ki se mudi na azijski turneji, v sklopu katere je že obiskal Japonsko in Južno Korejo, je v južnokorejskem parlamentu direktno nagovoril Severno Korejo.

Smatrati zadržanost ZDA kot znak šibkosti bi bila po njegovih besedah usodna napaka, zdaj je namreč na potezi nova ameriška administracija. "Danes, upam, da ne govorim ne samo v imenu naše države, pač pa v imenu vseh civiliziranih narodov, ko vam sporočam: Ne podcenjujte nas. In ne preizkušajte nas," je dejal po poročanju BBC-ja.

Izpostavil je močno vojaško prisotnost ZDA na Korejskem polotoku, vključno z letalonosilkami in bojnimi letali, in dejal, da se zavzemajo za mir, ki temelji na moči. "Zaradi orožja, ki ga pridobivate, niste nič bolj varni," je dejal. "To vaš režim spravlja v veliko nevarnost. Vsak korak, ki ga naredite po tej temačni poti, poveča nevarnost, ki vam preti."

Trump je Severni Koreji sporočil: Ne podcenjujte nas! (Foto: AP)

Severnokorejskemu voditelju Kim Džong Unu je stopil na žulj z omembo njegovega dedka Kim Il Sunga. "Severna Koreja ni raj, kakršnega si je zamislil vaš dedek. Je pekel, ki si ga ne zasluži nihče."

Nato je države pozval, naj "združijo moči za izolacijo brutalnega režima", pri tem pa posebej izpostavil Kitajsko in Rusijo, ki bi morali po njegovih besedah pretrgati vse vezi s Pjongjangom, vključno z gospodarskimi.

Obenem pa je ponovil torkovo ponudbo za dosego dogovora. "Kljub vsem zločinom, ki ste jih zagrešili ..., vam bomo ponudili pot v boljšo prihodnost," je še dejal.

Zaradi megle prekinil poskus obiska meje med Severno in Južno Korejo

Trumo je nato v sredo zjutraj poskušal opraviti nenapovedani obisk demilitariziranega območja med Severno in Južno Korejo, vendar mu je naklep preprečila slaba vidljivost in helikopterska karavana se je morala po 25 minutah leta vrniti proti Seulu.

Pred odhodom iz Washingtona so člani njegove vlade zagotavljali, da se ne bo podajal na mejo, ki po korejski vojni v 50. letih prejšnjega stoletja sicer še niti ni določena. Uradni razlog je bilo pomanjkanje časa, neuradni razlog pa, da ni modro izzivati nepredvidljivega voditelja Severne Koreje s takšnim izletom oziroma še bolj napenjati že tako napet položaj.

Nato pa so dopisniki Bele hiše, ki ga spremljajo na azijski turneji, zgodaj zjutraj presenečeni dobili obvestilo, naj se pripravijo na pot na demilitarizirano območje. Tiskovna predstavnica Bele hiše Sarah Huckabee Sanders jim je dramatično pokazala kos papirja z napisom "DMZ" (demilitarizirano območje) in dejala, da gredo tja. Povedala je še, da ji je bilo naročeno, naj novinarje obvesti na tak način.

Novinarje so odpeljali v vojaško oporišče Yongson, skupaj z vojaškim spremstvom vkrcali na helikopterje Chinook in so v gosti megli poleteli proti severu. Po slabih pol ure leta, so se vsi skupaj vrnili zaradi slabe vidljivosti. Po pristanku v Seulu so čakali še kakšno uro, da poskusijo znova, če se vreme popravi, vendar iz tega ni bilo nič.

Trump se iz Južne Koreje odpravlja na Kitajsko. (Foto: AP)

Naslednja destinacija: Kitajska

Trump bo sicer danes v okviru azijske turneje obiskal Kitajsko, tamkajšnji predsednik Xi Jinping pa bo visokega gosta sprejel z vsemi državniškimi častmi. To bo njuno tretje srečanje letos. V ospredju pogovorov bosta predvsem trgovina med državama in severnokorejsko vprašanje.

Namestnik kitajskega zunanjega ministra Zheng Zeguang je minuli teden dejal, da bo imel Trumpov obisk na Kitajskem poseben pomen, zatrdil je, da bo celo zgodovinski.

Voditelja trdita, da sta od prvega srečanja v Trumpovem letovišču Mar-a-Lago na Floridi v aprilu sklenila prijateljstvo, čeprav imata različne poglede na trgovinska vprašanja in reševanje severnokorejske krize.

Trump bo prvi tuji državnik, ki bo obiskal Kitajsko, odkar je bil Xi znova izvoljen na čelo kitajske komunistične partije, njegova misel pa vpisana v partijski statut, s čimer je postal najmočnejši kitajski voditelj po Mao Zedongu. Trump je Xiju čestital ob "izjemnem povišanju" in dejal, da bi mu nekateri lahko rekli kralj Kitajske.

Kitajci so obljubili, da bodo Trumpu pripravili državniški obisk z dodatkom, kar pomeni, da bo deležen dodatnega pompa. V Pekingu ga čakajo sprejem z vojaškimi častmi, državniška večerja in trgovinski sporazumi v vrednosti več milijard dolarjev.

Z veličastnim sprejemom želijo preprečiti, da bi se Trump spravil na Kitajsko zaradi vrste perečih vprašanj, od velikega primanjkljaja v medsebojni trgovini do odnosov Pekinga s severnokorejskim režimom.

Trump je protikitajsko retoriko v času predvolilne kampanje zamenjal s pohvalami na račun Xija. "Zelo mi je všeč. Pravim mu prijatelj. Tudi on ima mene za prijatelja," je dejal v ponedeljek med obiskom v Tokiu.

Ameriški predsednik bo iz Kitajske odpotoval še v Vietnam in na Filipine.