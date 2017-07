Trump pravi, da je sodoben predsednik

Donald Trump ne namerava spremeniti svoje retorike na Twitterju. (Foto: AP)

V seriji jutranjih tvitov je Donald Trump v soboto označil ameriški televiziji CNN in NBC ter voditelja jutranje oddaje za "neumne kot noč", nato pa branil svojo retoriko najprej na Twitterju, nato pa še na shodu v Washingtonu.

"Lažni in goljufivi mediji se trudijo, da bi prepričali republikance in druge, da ne smem uporabljati družbenih omrežij – ampak spomnite se, na volitvah 2016 sem zmagal z intervjuji, govori in družbenimi omrežji," je tvitnil Trump.

"Moral sem premagati lažne novice in sem jih. Še naprej bomo zmagovali," je dodal.

Trump je ta teden že ostro napadel voditelja jutranje oddaje Morning Joe na televiziji MSNBC in ju osebno užalil. Njegovo obnašanje na Twitterju je poželo kar nekaj kritike tako s strani demokratov kot republikancev. Trump pa je ta teden nadaljeval tudi s svojo kampanjo proti tako imenovanim lažnim medijem.

"Moja uporaba družbenih medijev ni predsedniška – je sodobno predsedniška," je Trump še tvitnil v soboto.

Z napadi proti lažnim medijem in upravičevanjem je nadaljeval tudi na shodu, posvečenem veteranom v Washingtonu. Množici je dejal, da so jim "lažni mediji skušali preprečiti vstop v Belo hišo, ampak jaz sem predsednik in oni niso".

"Nepošteni mediji nam ne bodo nikoli preprečili, da izpolnimo svoje cilje v imenu naših velikih ameriških ljudi," je dodal.