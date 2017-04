Trump pripravljen 'rešiti' vprašanje Severne Koreje tudi brez pomoči Kitajske

Trump meni, da je sposoben sam opraviti s Kim Džong Unom. (Foto: AP)

Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da so ZDA sposobne ''rešiti'' problem jedrskega oboroževanja Severne Koreje s pomočjo Kitajske ali brez.

''Če Kitajska ne bo rešila problema Severne Koreje, mi bomo. To je vse, kar vam bom povedal,'' je dejal v intervjuju za britanski Financial Times. Pri časniku so želeli izvedeti več, na vprašanje, ali meni, da lahko uspejo same, je Trump odgovoril: ''Zagotovo''.

''Kitajska ima velik vpliv na Severno Korejo. In Kitajska se bo odločila, ali nam pomaga pri Severni Koreji, ali nam ne. Če nam pomaga, bo to zelo dobro za Kitajsko, če nam ne, to ne bo dobro za nikogar,'' je dejal Trump, ki pa ni želel govoriti, kakšne ukrepe ima v mislih.

Pogovor je nastal pred predvidenim obiskom kitajskega predsednika Xi Jinpinga v četrtek v rezidenci Mar-a-Lago. Gre za zadnja opozorila v zvezi s severnokorejskim jedrskim vprašanjem. Mednarodna skupnost se boji, da bi lahko Pjongjang v končni fazi razvil orožje, s katerim bi lahko napadli tudi ozemlje ZDA.

Med azijsko turnejo je ameriški zunanji minister Rex Tillerson, da je na mizi tudi vojaška operacija. Še pred tem je obrambni minister James Mattis opozoril, da bi uporaba jedrskega orožja naletela na ''velik'' odgovor.

Zaradi zadnjih testiranj se je zbudila tudi Kitajska, ki je pravzaprav edina mednarodna zaveznica Severne Koreje. Februarja so prepovedali uvoz premoga do konca 2017, kar je pomenilo velik finančni izpad za Pjongjang. Trump naj bi na srečanju, predvidenem za četrtek, od kitajskega kolega zahteval, naj naredi še precej več.

Mednarodni analitiki menijo, da Kitajska vztraja pri podpori severnokorejskega režima, ker bi se lahko v primeru padca režima Koreji združili, kar pa bi med drugim pomenilo, da bi ameriška vojska dobila prostor tik ob meji s Kitajsko.