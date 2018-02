FOTO: Okoli 1000 ljudi pred Belo hišo protestiralo proti orožju, od politike dobili le izgovore

Pred poslopjem ameriškega kongresa v Washingtonu se je danes zbralo okrog 1000 ljudi, večinoma šolarjev, ki so potem opravili pohod proti Beli hiši, kjer je predsednik ZDA Donald Trump opravil pogovor s prizadetimi v nekaterih največjih šolskih pokolih, vključno s pokolom pretekli teden v Parklandu na Floridi.

Podobne demonstracije potekajo drugje po ZDA, v prestolnici Floride Tallahassee pa okoli 100 dijakov iz srednje šole v Parklandu, od politikov posluša izgovore, zakaj ni mogoče ničesar ukreniti. Odgovor dijakov je, da bodo potem skušali sami narediti nekaj za spremembe na kongresnih volitvah novembra letos.

Protestniki v Washingtonu zahtevajo prepoved polavtomatskih pušk, kot je bila tista, ki jo je uporabil Cruz in druge ukrepe, vendar od republikanskega kongresa ter predsednika ne morejo veliko pričakovati. Republikanci v predstavniškem domu namreč porivajo naprej zakonodajo za legalizacijo dovoljenj za nošenje pištol po celotnem ozemlju ZDA ne glede na lokalne prepovedi.

Otroci iz Parklanda naleteli na sočutje, vendar večjih ukrepov proti orožju ne bo

Dijaki srednje šole iz Parklanda so se že v torek odpravili na protiorožarsko romanje v državno prestolnico, kjer so Trumpu očitali, da ni storil nič za njihovo zaščito in se je o morebitnih ukrepih posvetoval s svojim sinom Donaldom mlajšim, ki ga je opozoril, da ne sme popuščati, ker bo razjezil svojo bazo, donatorje in orožarski lobi. V Tallahasseeju so naleteli na veliko razumevanja in sočutja politikov, vendar sprememb glede ukrepov proti orožju ne bo.

Prvi najbolj pripraven izgovor, na katerega so naleteli, je bil, da enostavno ni časa za ukrepanje, ker kongres zaseda le še dva tedna in pol, potem pa bodo počitnice in hitrih ukrepov ne bo. Glede na izkušnje s podobnimi pokoli v preteklosti ne bo niti počasnih ukrepov, kljub nekaterim izjavam zagovornikov orožja v to smer.

Otroci so po sedmih urah vožnje z avtobusi in dnevu lobiranja ugotovili, da jih republikanci, ki imajo na Floridi oblast od leta 1999, ne jemljejo resno. Demokrati so v torek predlagali zakon za prepoved polavtomatskih pušk, ki ga je republikanska večina nemudoma zatrla v proceduri in demokrate obtožila politiziranja tragedije.

Mladina se organizira, vendar pa ji nasproti stoji orožarski lobi. Proti orožju se ponavadi obrnejo tisti, ki jih pokoli neposredno prizadenejo, pa še to ne vedno. Republikanski kongresnik Steve Scalise je lani komaj preživel strelski napad, vendar orožje še naprej zagovarja.

žrtve streljanja na Floridi (Foto: AP)

Bela hiša je v torek pokazala tudi pripravljenost na uvedbo starostne omejitve pri kupovanju AR-15, orožja, kakršno je bilo uporabljeno pri streljanju na Floridi. V večini zveznih držav je trenutna starostna omejitev 18 let.

Ameriški predsednik Donald Trump se je zavzel za prepoved uporabe naprav, s pomočjo katerih je mogoče polavtomatske puške predelati v avtomatske. "Bump stock", kot jih imenujejo Američani, je rezervno puškino kopito, ki se po vsakem strelu odbija naprej in nazaj in tako deluje kot prst na avtomatskem sprožilcu, saj omogoča rafalno streljanje. To je na primer lani storil množični morilec iz Las Vegasa, ki je iz hotelske sobe ustrelil 58 ljudi.

Trump je v svojem govoru v Beli hiši povedal, da je pravosodnemu ministru ZDA Jeffu Sessionsu naročil, naj čim prej oblikuje nove smernice, po katerih bodo te naprave za predelovanje orožja postale nelegalne. "Ključ našega truda je, da ne smemo več sprejemati ukrepov, ki nam samo dajejo občutek, da stvari spreminjamo, pač pa moramo dejansko začeti spreminjati stvari. Premakniti se moramo mimo klišejev in utrujajočih debat in se osredotočiti na rešitve in varnostne ukrepe, ki bodo učinkoviti za našo varnost," je po poročanju CNN dejal ob tem.

Trump se je zavzel, da bi prepovedali naprave, s pomočjo katerih je mogoče polavtomatske puške predelati v avtomatske. (Foto: AP)

Do koraka, ki pa verjetno ne bi povzročil večjih sprememb, prihaja potem, ko je 19-letni Nikolas Cruz pretekli teden v Parklandu na jugu Floride ustrelil 17 ljudi z nepredelano avtomatsko puško. V tem primeru prepoved naprav za predelavo puške, ki jo je Cruz legalno kupil, namreč ne bi nič koristila.

Trump je že konec tedna sporočil, da podpira izboljšanje nadzora nad kupci orožja, kar se sliši lepo, vendar kupce orožja varnostno preverijo le v registriranih trgovinah z orožjem, kupuje in prodaja pa se ga lahko še na primer na orožarskih sejmih, zasebno, preko interneta, od kriminalcev in podobno.

24. marca vseameriški protest proti orožju

Po pokolu v Parklandu je nastalo gibanje Nikoli več, ki za 24. marec napoveduje vseameriški protest, vendar si tudi pripadniki tega gibanja večinoma ne upajo iti tako daleč, da bi zahtevali popolno prepoved orožja. Orožarski lobi je Američane prepričal, da potrebujejo orožje za obrambo pred despotsko vlado. Aktivisti proti orožju upajo, da bodo družbenih medijev vešči dijaki uspeli premakniti zadeve v pravo smer.

Vendar pa zgodovina kaže, da je orožarski lobi v ZDA po vsakem pokolu na koncu še močnejši kot prej. Sedaj mu pomagajo tudi novonastali desničarski mediji, delitve med Američani pa naj bi spet pomagali širiti Rusi s propagando po družbenih medijih. V Beli hiši pa je predsednik, ki je zmagal na volitvah z izrazito podporo orožju.

Anketa: le polovica Američanov podpira prepoved polavtomatskega orožja

Kljub vidni energiji preživelih dijakov trenutno še ni veliko možnosti za karkoli resnega. Po anketi ameriške televizije ABC in časopisa Washington Post je le polovica Američanov za prepoved polavtomatskega orožja, 42 odstotkov jih meni, da bi lahko pokol preprečili, če bi oborožili učitelje, 77 odstotkov pa, če bi izboljšali zdravljenje duševnih bolezni.

Se pa velika večina Američanov obenem strinja, da predsednik Trump ni storil dovolj proti množičnim pobojem (62 odstotkov), še več pa jih meni, da ni storil dovolj zvezni kongres (77 odstotkov).