Trump se ne bo udeležil tradicionalne večerje z dopisniki iz Bele hiše

Trump je sporočil, da se letošnje večerje v Beli hiši ne bo udeležil. (Foto: AP)

Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da se ne bo udeležil tradicionalne večerje z novinarji, ki poročajo iz Bele hiše.

Združenje dopisnikov iz Bele hiše vsakoletno večerjo, ki pritegne tudi številne slavne, pripravlja že od leta 1921, na njej pa zbirajo denar za novinarske štipendije. Letošnja večerja je načrtovana za 29. april in v združenju so zagotovili, da jo bodo kljub košarici ameriškega predsednika izpeljali v skladu z načrti.

Večerja "je bila in bo še naprej proslava prvega amandmaja (o svobodi tiska) in pomembne vloge, ki jo v zdravi republiki igrajo neodvisni mediji," je na spletnem družbenem omrežju Twitter zapisal predsednik združenja Jeff Mason.

"Ne bom se udeležil letošnje večerje Združenja dopisnikov iz Bele hiše. Prosim, zaželite vsem vse dobro in imejte odličen večer," je pred tem "začivkal" Trump.

Trump je že tekom svoje predsedniške kampanje ostro kritiziral glavne ameriške medije, ki so v glavnem odkrito nasprotovali njegovi izvolitvi. Od nastopa mandata je retoriko še zaostril in medijem redno očital poudarjanje njegovih napak in molčanje o dosežkih.

V preteklosti se je Trump večerje z dopisniki redno udeleževal

Trumpov predhodnik Barack Obama se je tradicionalne večerje z dopisniki udeležil vsako leto. Prav tako se je večerje, na katero so poleg novinarjev povabljeni tudi številni poslovneži in znane osebnosti, v preteklosti redno udeleževal tudi Donald Trump.

Leta 2011 se je Obama v svojem govoru Obama šalil na račun Trumpa ter se tako odzval na takratne izjave Trumpa, da Obama ni rojen v ZDA. Obama je med drugim dejal, da bi Trump Belo hišo spremenil v kazino, če bi kdaj postal predsednik. Mnogi so prepričani, da se je prav zaradi tega dogodka Trump odločil, da se spusti v boj za predsedniški stolček.

Trump je bil v preteklosti kot poslovnež reden gost na večerji z dopisniki v Beli hiši. (Foto: AP)

'Neprijazen' do medijev, ki o Trumpu poročajo kritično

Do odpovedi sodelovanja na večerji, na kateri se ameriški predsedniki z novinarji tradicionalno šalijo tudi na svoj račun, je prišlo dan zatem, ko je tiskovni predstavnik Bele hiše Sean Spicer nekaterim dopisnikom Bele hiše preprečil sodelovanje na neformalnem pogovoru. Tega so se lahko udeležili nekateri manjši mediji, ki o Trumpu poročajo prijazno – na primer Breitbart in One America News Network – pred vrati pa so med drugim ostali CNN, New York Times, Los Angeles Times in Politico.

Spicerjeva namestnica Sarah Sanders je kasneje sporočila, da ni šlo za kaznovanje medijev, ki niso dovolj pozitivni o Trumpu. Poudarila je, da je bil pogovor predviden le za "pool", to je novinarje, ki morajo informacije deliti z ostalimi. Kasneje so se odločili, da povabijo še nekatere druge.