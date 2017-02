Trump sklical ameriške policijske načelnike in šerife, pojasnjeval svoje ukrepe, obljubljal vsa orožja za boj proti kriminalu

Predsednik ZDA Donald Trump je danes sprejel ameriške policijske načelnike in šerife ter jih skušal prepričati v pravilnost svojega ukaza o začasni prepovedi vstopa državljanom sedmih muslimanskih držav in beguncev v ZDA.

Med drugim je Trump obenem napovedal, da bodo policisti dobili vsa orožja, ki jih potrebujejo za boj proti kriminalu. Ponovil je obljubo, da bo poskrbel za zmanjšanje nasilja v Chicagu, in zatrdil, da se ni šalil, ko je obljubljal zid na meji z Mehiko. Napovedal je tudi odločen boj proti nasilju nad policisti ter mamilom.

Predsednik ZDA Donald Trump (Foto: AP)

Že dan prej je šerifu iz Teksasa dejal, da bo uničil kariero državnega senatorja, ki se zavzema za zakon, ki bi policiji prepovedal možnost zaplembe premoženja osumljencem, preden so pravnomočno obsojeni. Teksaški policisti bi menda radi imeli to možnost predvsem pri boju zoper mamilarske kartele, z možnostjo zlorabe takšnih pooblastil pa se Trump ne obremenjuje.

Policiste in šerife je skušal spraviti na svojo stran glede ukaza o prepovedi vstopa beguncem in delu priseljencev, o usodi katerega trenutno odloča tričlanski senat prizivnega sodišča v San Franciscu. V torek so sodniki poslušali argumente odvetnikov zvezne vlade in zveznih držav, ki tožita Trumpa.

Odločitev sodnikov gre pričakovati v kratkem, a ne še danes, je sporočil tiskovni predstavnik sodišča. Dodal je, da bodo javnost o tem, kdaj lahko pričakuje odločitev, obvestili od uro do uro in pol vnaprej.

Trump je sicer danes najprej prek Twitterja, potem pa še pred šerifi in policisti napadel tudi prizivno sodišče. "Moj ukaz je čudovito napisan in razumel bi ga tudi slab srednješolec. Kot kaže, so naša sodišča politična. Za pravosodni sistem bi bilo odlično, če bi bila sodišča sposobna brati izjave in storiti, kar je prav," je dejal.

Prav tako se je v tvitu jezil nad trgovino Nordstrom, ker je prenehala prodajati blagovne znamke njegove hčerke Ivanke. Odločitev je označil za grozljivo, Ivanko pa za izjemno osebo, ki ga nenehno sili, da naredi to, kar je prav.

Nordstrom pravi, da je bila odločitev poslovna, saj da se Ivankini izdelki ne prodajajo več dovolj dobro. To je morda tudi posledica pozivov levice k bojkotu vsega, kar je povezano s Trumpom. Demokrati že pozivajo Nordstrom, naj vloži tožbo proti predsedniku, ker izvaja politični pritisk na podjetje.