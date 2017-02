Trump skušal pojasniti, kaj je mislil z 'incidentom na Švedskem'

Trump kot državo s težavami zaradi beguncev izpostavil Švedsko, kar je začudilo Švede. (Foto: AP)

Ameriški predsednik Donald Trump je prek Twitterja skušal pojasniti, na kaj je mislil, ko je omenil Švedsko med naštevanjem držav, kjer so se nazadnje zgodili teroristični napadi. Švede je namreč njegova izjava o "incidentu", ki naj bi se po Trumpovih besedah zgodil v petek, močno razburila. Neresnično trditev je izrekel na sobotnem zborovanju na Floridi, kjer je sicer znova udrihal po medijih in jih obtožil proizvajanja lažnih novic.

"Moja izjava glede tega, kaj se dogaja na Švedskem, se je nanašala na zgodbo, ki jo je objavil Fox News glede migrantov in Švedske," je zapisal na svojem Twitter profilu.

BBC domneva, da je mislil na prispevek o kriminalu na Švedskem po letu 2013, ko je država začela sprejemati begunce, ki ga je Fox News objavil v petek. Omenjena televizija je ena redkih, ki jo Trump hvali in je ni označil za "lažni medij".

Čeprav je ameriški predsednik uporabil besede "kaj se je minulo noč zgodilo na Švedskem", pa je tiskovna predstavnica Bele hiše Sarah Huckabee Sanders v ločeni izjavi dejala, da je Trump govoril o naraščajočem kriminalu in zadnjih dogodkih na splošno ter da ni mislil na noben specifičen dogodek.

Ker na Švedskem v petek ni bilo nikakršnega napada ali incidenta, se je tudi švedsko veleposlaništvo v Washingtonu obrnilo na Belo hišo za pojasnila, na kaj je pravzaprav mislil Trump. Ta je nato tvitnil, da se je njegova izjava nanašala na poročanje ameriške Fox TV.

Švedska ambasada je na Trumpovo pojasnilo na Twitterju odgovorila, da bodo z veseljem ameriško administracijo obvestili o njihovi migracijski in integracijski politiki.

Zunanja ministrica Margot Wallstrom pa je objavila odlomek iz svojega govora, v katerem je dejala, da demokracija in diplomacija "zahtevata, da spoštujemo znanost, dejstva in medije".

In kaj se je zgodilo 'minulo noč' na Švedskem?

Na Švedskem v petek niso zabeležili nobenega incidenta, ki bi bil povezan s terorizmom. So pa na švedskem portalu Aftonbladet zbrali dogodke, ki so se zgodili to noč. Med drugim se je v središču Stockholma nek moški skušal zažgati, odpeljali so ga v bolnišnico s hudimi opeklinami, v preiskavo dogodka pa niso vključene obveščevalne službe. Moški je umrl v bolnišnici, po tem ko se je poškodoval med delovno nesrečo. Na severu države so zaradi močnega vetra in snega morali zapreti nekatere ceste, oblasti pa so razglasile nevarnost snežnih plazov. Policija je lovila pijanega voznika, ki je vozil ukraden avtomobil.

Švedska, ki ima okoli 9,5 milijona prebivalcev, je v zadnjih letih sprejela skoraj 200 tisoč beguncev in migrantov, kar je več beguncev na prebivalca, kot katera koli druga evropska država. Največ prosilcev za azil so zabeležili leta 2015, ko je v državo prišlo več kot 160 tisoč beguncev in migrantov. S prilivom tujcev so se pojavile napetosti, zabeležili so nekaj osamljenih primerov napadov na migrantske centre, ter številne demonstracije proti in v podporo beguncem. V državi sicer niso zabeležili nobenega terorističnega napada odkar so začeli sprejemati begunce in migrante leta 2013. Toda, prav na Švedskem naj bi bilo največ pripadnikov IS na prebivalca v Evropi. Okoli 140 od 300 posameznikov, ki so se odšli borit v Sirijo in Irak, so se vrnili na Švedsko, oblasti pa se spopadajo z izzivom, kako jih de-radikalizirati.

Domišljija ne pozna meja ...

Izmišljena izjava Trumpa še vedno zelo odmeva med uporabniki družbenih omrežij, ki so se na ta račun tudi pošteno pozabavali pod oznako #lastnightinSweden.

Eden od uporabnikov Twitterja je objavil sliko iz navodil švedskega proizvajalca pohištva in pripisal, da je to prva fotografija domnevnega terorista, ki jo je izdala švedska policija.

Vpletli so tudi švedsko skupino ABBA, ki naj bi jo poklicali na pomoč.

Nekdo je objavil posnetek nadzorne kamere, na katerem moški prevrne smetnjak in pripisal: "molite za Švedsko".

Nekateri so po vzoru "Je suis Charlie" izrazili "solidarnost" s tem, kar naj bi se zgodilo na Švedskem.

Med tistimi, ki so se norčevali iz Trumpove neosnovane izjave, je tudi nekdanji švedski premier Carl Bildt. Ta se je na svojem Twitter profilu spraševal, "kaj je Trump kadil".

To ni prvič, da se je Trumpova administracija sklicevala na dogodke, ki se niso zgodili. Pred časom je ena njegovih ključnih svetovalk Kellyanne Conway citirala neobstoječi napad, ki ga je poimenovala "Bowling Green massacre".