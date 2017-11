Trump sočuten do Dutertejevega boja proti mamilarskim kartelom

Ameriški predsednik Donald Trump se je danes ob robu vrha Združenja držav jugovzhodne Azije (Asean) v Manili sestal s filipinskim predsednikom Rodrigom Dutertejem. Medtem ko je tiskovna predstavnica Bele hiše povedala, da sta voditelja na kratko govorila tudi o človekovih pravicah, je tiskovni predstavnik filipinskega predsednika to zanikal.

Donald Trump in Rodrigo Duterte sta v dobrih odnosih. (Foto: AP)

"Pogovori so se osredotočili na Islamsko državo, nezakonite droge in trgovino. Človekove pravice so na kratko prišle na plan v kontekstu filipinskega boja proti nezakonitim drogam," je dejala tiskovna predstavnica Sarah Huckabee Sanders, medtem ko Trump ni odgovoril na vprašanje novinarja, ali je načel vprašanje človekovih pravic.

Tiskovni predstavnik filipinskega predsednika Harry Roque je na drugi strani dejal, da Trump na srečanju, ki je trajalo 40 minut, ni načel tega vprašanja. "Vprašanje človekovih pravic ni bilo načeto. Je pa predsednik Duterte govoril o grožnji drog na Filipinih," je zatrdil.

"Ameriški predsednik je bil videti sočuten in ni imel uradnega stališča glede te zadeve in je zgolj prikimaval, s čimer je nakazal, da razume notranji problem, s katerim se soočamo glede drog," je dodal Roque.

Vrh skupine Asean, na katerem je pred polno dvorano zapel filipinski predsednik, in sicer ljubezensko pesem. Za nastop je požel glasen aplavz, ob koncu pa je dejal, da si je pesem zaželel sam predsednik Trump. (Foto: AP)

Ameriški kongresniki in organizacije za človekove pravice so pozivale Trumpa, naj na srečanju z Dutertejem izrazi zaskrbljenost v zvezi z njegovo kampanjo proti drogam, med katero je bilo ubitih več tisoč ljudi.

Odkar je Duterte junija lani prevzel položaj, je bilo v policijskih operacijah proti domnevnim preprodajalcem mamil ubitih 3967 ljudi. 2290 jih je bilo ubitih v kaznivih dejanjih, povezanih z drogami, še nekaj tisoč smrtnih primerov pa ostaja nerešenih.

Trump in Duterte sta imela precej priložnosti za srečanja v nedeljo zvečer in danes, ves čas pa je bilo videti, da uživata, ko sta skupaj. "Imava odličen odnos. To je bilo zelo uspešno," je dejal Trump ob začetku srečanja s filipinskim kolegom. Pohvalil ga je za "čudovito" organizacijo vrha v Manili. "Res sem užival tu," je izjavil.

V Manili se je danes zbralo okoli tisoč protestnikov, ki so protestirali proti Trumpu in Duterteju. V spopadih s policijo, ki so izbruhnili na protestih, je bilo ranjenih 16 ljudi.