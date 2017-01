Trump svojega zeta Kushnerja imenoval za višjega svetovalca Bele hiše

Donald Trump je svojega zeta Jareda Kushnerja imenoval na položaj višjega svetovalca Bele hiše. Po inavguraciji svojega tasta 20. januarja bo ta tvoril najožjo ekipo svetovalcev skupaj s šefom kabineta Reincem Priebusom in strategom Stephenom Bannonom.

Trump je soprogu hčere Ivanke tudi doslej najbolj zaupal. Tako med kampanjo, kot tudi sedaj v času tranzicije. Kushner je zraven na pomembnih sestankih in pogovorih, Trump pa se ponavadi z njim še dodatno posvetuje ob koncu delovnega dneva.

V ZDA se je zato vnela razprava, ali gre tukaj za nepotizem, ki je zakonsko prepovedan. Ameriški pravniki imajo različne poglede glede tega vprašanja. Demokrati so prepričani, da je takšno imenovanje nezakonito. Ameriški zakoni proti nepotizmu na visokih vladnih položajih pa po mnenju Trumpovih in Kushnerjevih odvetnikov v tem primeru ne veljajo, ker gre za Belo hišo.

35-letni Kushner se bo moral ločiti od svojega nepremičninskega podjetja Kushner Companies in medijskega podjetja Observer Media. Trump je izrazil ponos, da ga bo imel v ključni vlogi v svoji administraciji in ga opredelil kot izjemno uspešnega v poslu in sedaj še v politiki. Na položaju v zahodnem krilu Bele hiše ne bo prejemal plače.

Kushner izhaja iz demokratske družine, saj je bil njegov oče Charles Kushner velik demokratski donator, ki ga je nekdanji zvezni tožilec New Jerseyja Chris Christie spravil v zapor. Guverner Christie, ki je po odstopu od predsedniške kampanje nemudoma začel podpirati Trumpa, zaradi tega na koncu ni našel prostora v prihodnji Trumpovi vladi. Jared Kushner je postal republikanec tako kot tast za potrebe Trumpove predsedniške kampanje.

Kushner izhaja iz demokratske družine. (Foto: AP)

Senatno zaslišanje kandidata za pravosodnega ministra ZDA polno protestnih prekinitev

Pravosodni odbor ameriškega senata pa je s kandidatom za pravosodnega ministra Jeffa Sessionsa začel vrsto zaslišanj pred potrjevanjem kandidatov za kabinetne položaje v prihodnji Trumpovi administraciji in zaslišanje je bilo pričakovano burno s številnimi protestnimi prekinitvami.

Potrditev senatorja iz Alabame ni pod vprašajem, saj imajo republikanci zadostno večino, da potrdijo vse Trumpove kandidate brez težav. Poleg tega Sessions tudi med demokrati uživa dovolj spoštovanja. "Ne vem, kakšne so stave v Las Vegasu, ampak osebno menim, da boš potrjen," je kolegu Sessionsu zagotovil Lindsey Graham iz Južne Karoline.

Razen pogostih prekinitev protestnikov, ki so jih varnostniki hitro pospremili iz dvorane, je zaslišanje potekalo po scenariju od rojstva republike naprej. Strankarski kolegi republikanci so čas za nastop izkoristili za nizanje pohval na račun kandidata in mehka vprašanja o nogometu in družini.

Demokrati pa so priložnost izkoristili tudi za kritike napovedanih političnih ukrepov novoizvoljenega predsednika Trumpa glede priseljevanja, diskriminacij, ruskega vpletanja v ameriške volitve in podobno.

Nekdanjega pravosodnega ministra Alabame Sessionsa je senat leta 1986 zavrnil kot kandidata za zveznega sodnika zaradi rasističnih izjav. Na začetku zaslišanj sta dva šaljivca, oblečena v oblačila rasističnega Ku Klux Klana, začela ironično navijati za "brata belca" in se upirala odstranitvi iz dvorane z besedami, da sta belca in zatorej lastnika vlade.

Donald Trump si želi na položaju ministra za domovinsko varnost upokojenega generala Johna Kellyja. (Foto: AP)

Podobnih prekinitev je bilo veliko, vendar poteka zaslišanja to ni preveč motilo. Sessions se je predstavil kot odločen zagovornik zakona in reda, opozoril na naraščanje nasilnega kriminala v ameriških mestih, nizko moralo policistov, napovedal odločno izvajanje zakonov na področju priseljevanja, ukrepe proti islamskim teroristom in nasilju z orožjem.

Graham ga je vprašal o ruskem vpletanju v volitve, Sessions pa je odgovoril, da Kitajska to dela že dolga leta, a potrdil, da tako ne gre in da bo treba ukrepati.

Demokratka iz Kalifornije Dianne Feinstein ga je opozorila, da je v Ameriki trenutno veliko strahu, še posebej med temnopoltimi in Sessions je zagotovil, da bo pri svojem delu sledil ustavi in zakonom ter zavrnil rasno diskriminacijo ter se pohvalil, da se je v preteklosti kot zvezni tožilec v Alabami in potem tudi pravosodni minister boril proti temu.

Republikanski predsednik odbora Chuck Grassley iz Iowe ga je vprašal ali se bo postavil po robu Trumpu, če se ne bo strinjal z njim in Sessions je zagotovil, da je pripravljen odstopiti, če bo moral storiti kaj očitno nezakonitega.

V ZDA ima pravosodni minister drugačno vlogo in pooblastila kot v Evropi. Imenuje in odstavi ga predsednik, vendar je pri svojem delu neodvisen od predsednika. Je neke vrste vrhovni tožilec ZDA in zastopa ljudstvo.

Sessions je zagotovil, da se bo izločil v primeru morebitne preiskave Hillary Clinton zaradi njene elektronske pošte. Trump je med kampanjo grozil, da bo preiskava, kasneje si je premislil in tudi Sessions je v času kampanje menil, da je Clintonova kršila zakone. Zaradi svojih izjav je obljubil, da se bo izločil od morebitne preiskave.

Demokrat Dick Durbin iz Illinoisa je predstavil mladega vojaka, ki so ga starši kot otroka nezakonito pripeljali v ZDA in nima urejenih dokumentov za bivanje v ZDA. Obama ga je skupaj z več sto tisoč podobnimi zaščitil pred izgonom z izvršnim ukazom, ki ga namerava Trump preklicati. Sessions je dejal le, da bo spoštoval zakone, ki jih sprejema kongres.

Zaslišanje se nadaljuje, med pričami, ki so se prijavile za nastop pa je celo demokratski senator iz New Jerseyja temnopolti Corey Booker. To je precej nenavadno, vendar pa želijo demokrati s tem dodatno opozoriti na Sessionsove pretekle težave z rasizmom.

Senatorka slovenskega rodu iz Minnesote demokratka Amy Klobuchar ga je vprašala o prizadevanjih republikancev po nekaterih državah, da z novimi zakoni zmanjšajo volilno udeležbo manjšin in Sessions je izrazil podporo zakonodaji o volilnih pravicah sprejeti v 70. letih prejšnjega stoletja, ker so do takrat na jugu grdo delali s temnopoltimi. Ne ve pa nič, da bi se kaj podobnega dogajalo tudi danes.

Senat danes zaslišuje tudi kandidata za ministra za domovinsko varnost, upokojenega generala Johna Kellyja. Tudi pri nekdanjem marincu in poveljniku južnega poveljstva, zadolženega za Srednjo in Južno Ameriko, se ne obetajo težave. Kritiki opozarjajo na njegovo zadržanost glede odpiranja vseh bojnih položajev v vojski za ženske.