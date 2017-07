Trump svojemu sinu ne zameri srečanja z rusko odvetnico, o Putinu pa: Žal mi je, da ga nisem vprašal, ali me je med volitvami res podpiral

Ameriški predsednik Donald Trump trdi, da do pred nekaj dnevi ni vedel za sestanek njegovega sina Donalda mlajšega z rusko odvetnico Natalijo Veselnickajo v njegovi newyorški stolpnici med lansko predsedniško kampanjo, a mu tega ne zameri, češ da je šlo za spontano odločitev v vročici napete netradicionalne kampanje.

Trump je svojega sina preko tiskovne predstavnice Bele hiše Sarah Huckabee Sanders že v sredo pohvalil kot "osebo visoke kakovosti" in pozdravil transparentnost zaradi objave elektronske pošte.

"Mislim, da bi se veliko ljudi udeležilo takega sestanka. Sodeč po tem, kar sem slišal, je trajal 20-minut. Veliko ljudi mi je reklo, da bi vsak to storil," je dejal v intervjuju za tiskovno agencijo Reuters.

Trump mlajši je v torek na televiziji Fox News pojasnjeval srečanje z rusko pravnico, ki mu je obljubljala informacije o demokratski predsedniški kandidatki Hillary Clinton. Elektronska pošta njegovega dopisovanja s publicistom Robom Goldstonom, ki jo je objavil v torek, dokazuje, da je sestanek z Veselnickajo sprejel, ker je upal na informacije, ki bi škodovale kampanji Clintonove. Kot je pozneje dejal na televiziji, bi zdaj, po razmisleku, verjetno ravnal drugače, kot je. Trdi pa, da očetu za srečanje ni povedal.

Trump mlajši je v torek na televiziji Fox News pojasnjeval srečanje z rusko pravnico, ki mu je obljubljala informacije o demokratski predsedniški kandidatki Hillary Clinton. (Foto: AP)

Trump o Putinu: Naravnost sem ga vprašal: Si to storil? Rekel je ne

Trump starejši je v intervjuju za Reuters povedal tudi, da je ruskega predsednika Vladimirja Putina naravnost vprašal, ali je bil vpleten v ameriške volitve, kot to trdijo ameriški obveščevalci, a je Putin vztrajal, da ne. "Rekel sem mu: Si to storil? In rekel mi je: Nisem. Absolutno ne. Potem sem ga vprašal še enkrat, povsem drugače. In spet je zanikal," je povedal.

Na vprašanje, ali verjame Putinu, je Trump za trenutek odlašal z odgovorom. "Poglejte, nekaj se je zgodilo in ugotoviti moramo, kaj je to bilo, ker ne smemo dovoliti, da se nam kaj takega dogaja v volilnem procesu. Nekdo mi je rekel: Če je to res storil, ti tega ne bi izvedel. Kar se mi zdi zelo zanimivo."

Po njegovih besedah tako Putin kot kitajski predsednik Xi Jinping skrbita za interese svojih držav v enaki meri kot on skrbi za ameriške. "Nisem oseba, ki bi zaupala veliko ljudem. On je voditelj Rusije, druge največje jedrske velesile na Zemlji. Jaz sem voditelj ZDA. Jaz imam rad svojo državo, on pa svojo."

Znova je ponovil, da ni bilo nobenega dogovarjanja med njegovo kampanjo in Rusijo. "To je najbolj neumna stvar, kar sem jih kdaj slišal," je dejal. Demokrati so te obtožbe upoorabili, da bi upravičili poraz Clintonove, še trdi. "Bela hiša funkcionira prelepo, kljub prevaram, ki so si jih demokrati izmislili."

Čeprav sta se s Putinom strinjala glede prekinitve ognja na vzhodu Sirije, pa je Trump dejal, da sta bila glede veliko drugih vprašanj povsem na nasprotnih bregovih, zaradi česar dvomi, da ga je Putin med volitvami zares podpiral. "Samo eno vprašanje je, za katerega si želim, da bi mu ga bil zastavil: Si me dejansko podpiral?" je še dejal Trump.

Na vprašanje, ali verjame Putinu, je Trump odlašal z odgovorom. (Foto: AP)

'Putin bi raje videl Clintonovo na položaju predsednice ZDA'

V pogovoru za krščansko televizijo televizijskega evangelista Pata Robertsona pa je Trump zatrdil, da bi imel Putin na položaju predsednice ZDA raje Clintonovo, ker bi potem narasle cene energije v ZDA, ki bi imele tudi zelo slabo in šibko vojsko. "Slišim, da pravijo, da bi Putin imel raje mene. Mislim, da verjetno ne, ker hočem trdno vojsko in izjemno energijo. Odpiramo premog in naravni plin. Vse tisto, kar bi on sovražil," je dejal. "Ona ne bi porabljala denarja za vojsko. Če bi zmagala, bi jo zdesetkala. Jaz sem velika vojaška oseba in Putinu to ni všeč," je še dejal.

Zagotovil pa je, da se z ruskim predsednikom kljub temu izjemno dobro razumeta. "Ljudje pravijo, da se ne bi smela razumeti. Kdo so ti ljudje, ki to pravijo? Mislim, da se zelo zelo dobro razumeva. Mi smo izjemno mogočna jedrska sila in tudi oni so in ni razloga, da nimamo nekih odnosov," je pojasnil.

Kot je znano, so ameriške obveščevalne službe ugotovile, da so Rusi po nalogu Krmelja aktivno sodelovali v kampanji blatenja Clintonove in zavajanja javnosti v korist Trumpa. Proti Trumpu in njegovim ljudem sedaj poteka zvezna preiskava o morebitnem sodelovanju z Rusi v času kampanje. Zaradi ruskih zvez je moral odstopiti njegov svetovalec za nacionalno varnost Michael Flynn, Trump je odpustil direktorja FBI, ker ni hotel prenehati s preiskavo ruske afere, ki jo opredeljuje kot lov na čarovnice.