Trump tvita iz Camp Davida, kjer je z Melanio, sinom ter tastom in taščo: Kljub lovu na čarovnice - gre mojemu programu dobro

Ameriški predsednik Donald Trump je dan znova začel z vrsto tvitov, v katerih je branil svoje predsedovanje, ki ga spremljajo številne težave. Znova je kritiziral tudi "lov na čarovnice" proti njemu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Programu Naredimo Ameriko spet veliko gre zelo dobro kljub vznemirjanju z lovom na čarovnice," je zapisal med letovanjem v Camp Davidu v Marylandu, kjer s prvo damo Melanio in njunim sinom Barronom preživlja vikend.

"Številna delovna mesta in velik poslovni zanos," je še sporočil prek družbenega omrežja Twitter in izpostavil imenovanje konservativnega Neila Gorsucha za sodnika zveznega vrhovnega sodišča. "Infrastruktura, zdravstvo in znižanje davkov so še v delu," je nadaljeval.

Trumpovo predsedovanje močno zaznamuje predvsem preiskava ruskega vpletanja v ameriške predsedniške volitve in povezav med njegovo kampanjo in Moskvo. Trump je v petek na Twitterju zapisal, da ga preiskujejo, vendar pa je pri tem po navedbah vira iz predsednikovih krogov pisal o poročanju časnika Washington Post. Ne gre pa za potrditev, da ga preiskujejo, je dejal vir.

Časnik je namreč poročal, da predsednika preiskujejo zaradi oviranja preiskave. Težava je v tem, da je Trump odpustil direktorja FBI Jamesa Comeyja, ker ni hotel opustiti preiskave nekdanjega svetovalca za nacionalno varnost Michaella Flynna.

Ameriški predsednik je včeraj odletel v predsedniško letovišče Camp David v Marylandu, kjer bo s prvo damo in njunim sinom preživlja vikend, na katerega v ZDA - podobno kot v številnih drugih državah po svetu - obeležujejo dan očetov. Trump je to letovišče obiskal prvič, odkar se je vselil v Belo hišo.

Trumpovim so se na krovu helikopterja, ki je vzletel z južne trate Bele hiše, pridružili Melaniini starši, poroča AFP.

Odkar je Trump prevzel predsednikovanje, je proste vikende preživljal na svojem posestvu Mar-a-Lago na Floridi ali v prostorih golf kluba Trump National Golf Club v Bedminstru v New Jerseyju.

Camp David, s katerim upravlja ameriška mornarica, leži kakih 100 kilometrov severozahodno od ameriške prestolnice. Za uradno predsedniško letovišče ga je razglasil Franklin Delano Roosevelt leta 1942, med drugim pa so tam moči nabirali John F. Kennedy, Jimmy Carter, George W. Bush in Barack Obama. Leta 1978 so tam potekali tudi bližnjevzhodni mirovni pogovori.

Camp David je odmaknjen, preprost, v podeželskem slogu in sredi bujne narave. S tem je precej drugačen od razkošnega stila Trumpovih zasebnih klubov ali njegove v zlato odete rezidence v 66. nadstropju newyorške stolpnice Trump Tower.

"Camp David je zelo podeželski, lep je, všeč bi vam bil," je nekemu evropskemu novinarju po navedbah Washington Posta v pogovoru pred prevzemom oblasti januarja menda dejal Trump in dodal: "Veste, kako dolgo bi vam bil všeč? Okoli 30 minut."