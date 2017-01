Donald Trump gostil britansko premierko, po telefonu pa govoril z mehiškim predsednikom

Donald Trump je v Beli hiši gostil bitansko premierko Thereso May. (Foto: AP)

Donald Trump je v Beli hiši danes osebno sprejel in gostil prvega tujega voditelja. V Washington je namreč pripotovala britanska premierka Theresa May, s katero sta se pogovarjala o sodelovanju v bližnji prihodnosti, saj se, kot je znano, Britanija pripravlja na odhod iz Evropske unije. Trump naj bi Mayevi že ponudil dober trgovinski dogovor.

Kot navajajo tuji mediji, sta se najprej pogovarjala v Ovalni pisarni, nato sta imela tiskovno konferenco, potem pa sta odšla na kosilo.

Sicer pa medije že dva dni polnijo prispevki o nameravani gradnji zidu na meji z Mehiko, ki naj bi ga plačala južna soseda. Zaradi zaostrovanja odnosov je mehiški predsednik Enrique Pena Nieto odpovedal uradni obisk v Washingtonu, a Washington post poroča, da sta se predsednika danes zjutraj slišala po telefonu. Trump je dejal, da je šlo za prijateljski pogovor, podrobnosti pa uvodoma niso bile znane. Iz Ciudada de Mexico so medtem sporočili, da sta se dogovorila, da javno o zidu na meji ne bosta več razpravljala.

V štabu ameriškega predsednika so se sicer domislili, kako naj bi Mehika proti svoji volji plačala za zid na meji. Uvedli naj bi 20-odstotni davek na uvoz iz Mehike, kar naj bi počelo 160 držav sveta.

Zamisel je v četrtek objavil tiskovni predstavnik Bele hiše Sean Spicer na letalu novinarjem, ki so se skupaj s predsednikom vračali iz Philadelphie, kjer je Trump s svojo delavnostjo navduševal kongresne republikance, ki so se tam zbrali, da si začrtajo pot naprej.

Nova ameriška veleposlanica pri ZN Nikki Haley je obljubila, da bodo ZDA pokazale svojo moč v mednarodnih zadevah in opozorila vse, ki nasprotujejo politiki ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da si beležijo njihova imena.

Predsednik predstavniškega doma kongresa Paul Ryan je dejal, da bo zid na meji z Mehiko zgrajen, ker bo predvidenih 15 milijard dolarjev zanj prispeval kongres.

Trump pravi, da bo ta denar prišel nazaj od Mehike, ki o tem noče niti slišati. Na vztrajna novinarska vprašanja, kako bo Trump Mehiko prisilil, da plača za zid, je Spicer prišel na dan z idejo o uvedbi 20-odstotnega davka na uvoz iz južne sosede.

Spicer je razložil, da ima Mehika okrog 50 milijard dolarjev trgovinskega presežka z ZDA in če na to udariš 20-odstotne carine, potem na leto izvlečeš okrog deset milijard in imaš pokrite stroške za zid, pa še nekaj bo ostalo. To menda počne kar 160 držav sveta. Spicer ni pojasnil, ali le z Mehiko ali nasploh.

(Foto: AP)

Trumpa poslabšanje odnosev z Mehiko ne skrbi

Po zgrajenem zidu bo proračun ZDA še bogatejši, kajti izpadli bodo stroški lova na nezakonite priseljence, ki ne bodo mogli v ZDA, zatorej ne bo potrebno zapravljati denarja za lov nanje. Spicer je zagotovil, da kongresniki to vedo in se strinjajo. Poslabšanje odnosov z Mehiko Trumpa ne skrbi, ker morajo vsi najprej poskrbeti zase.

Davek bi prinesel odpuščanja in podražitve

Imenitna zamisel o uvedbi 20-odsotnega davka na uvoz iz Mehike bo pomenila tudi 20-odstotno dodatno breme za ameriška podjetja, ki kupujejo surovine ali sestavne dele za svoje proizvode v Mehiki, kar bo pomenilo naraščanje stroškov, s čimer se podjetja ponavadi najprej spopadejo z odpuščanji. Pomenilo bo tudi podražitev številnih izdelkov v ZDA za ameriške potrošnike.

Od kod Trumpu ideje in kdo je Steve Bannon?

Ideje za Trumpove izvršne ukaze se po poročanju medija Politico rojevajo v glavi ustanovitelja konservativnega spletnega medija Breitbart, ki je v času predvolilne kampanje navduševal z raznimi za lase privlečenimi teorijami zarote.

Steve Bannon si je zaradi tega prislužil položaj glavnega stratega Bele hiše, kjer sedaj Trumpu sestavlja izvršne ukaze večinoma brez ministrstev in vladnih agencij, ki bodo nosile posledice, in to bolj ali manj po navdihu.

Obrambni minister presenečen, Trump bi rad vrnil mučenje terorističnih osumljencev

Obrambni minister James Mattis je bil na primer močno presenečen nad poročilom, da namerava Trump vrniti mučenje terorističnih osumljencev, Spicer pa je v četrtek zanikal, da bi te ideje prišle iz Bele hiše, čeprav je Trump pred in po volitvah zatrjeval, da je potrebno teroriste obravnavati veliko ostreje kot v času predsednika Georga Busha mlajšega.

Bannon, glavni strateg Bele hiše, ameriškim medijem: Utihnite!

Bannon je v četrtek v intervjuju za New York Times ameriške medije označil za opozicijsko stranko in jim svetoval, naj utihnejo ter raje poslušajo, kar jim pravi Bela hiša. Zato, ker so bili hudo ponižani z volilnim izidom in ne razumejo Amerike.

Vsi osrednji mediji, razen televizije Fox, Breitbarta in podobnih, naj bi bili aktivisti za demokratko Hillary Clinton, meni Bannon, ki sebe primerja z negativnim junakom iz filmske serije Vojna zvezd Darthom Vaderjem.

Trump je nameraval v četrtek še podpisati izvršni ukaz za preiskavo volilnih prevar, za katere pa do zdaj ni predstavil nobenih dokazov. Predsednik odbora za vladni nadzor v predstavniškem domu, sicer Trumpov podpornik, Jason Chaffetz je v Philadelphii povedal, da naj Trump preiskuje, kar hoče, njegov odbor pa tega ne bo počel, ker ni prav nobenega dokaza za kakšne volilne prevare.

Dokazov o tem, da so ljudje registrirani v različnih državah za volitve, o čemer je tvital Trump, je sicer kar nekaj, med njimi to velja za Trumpovega kandidata za finančnega ministra Steva Mnuchina in Bannona, ki je registriran v treh državah. Morda je to razlog, da je Trump za v četrtek napovedan podpis ukaza o preiskavi "začasno" preložil.

Ruski predsednik Vladimir Putin (Foto: AP)

Trump naj bi se v soboto slišal s Putinom in Merklovo

Če se Trump odmika od Mehike, pa očitno vse bolj odpira roke Rusiji. Ameriški mediji poročajo, da bo to soboto po telefonu govoril z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Možnost telefonskega pogovora med voditeljema so potrdili tudi v Kremlju.

Tiskovni predstavnik ruskega predsednika Dmitrij Peskov je na vprašanje ruske tiskovne agencije Ria Novosti o možnosti telefonskega pogovora med Trumpom in Putinom odgovoril: "Da."

Da s Putinom ni dobro češenj zobati, je Trumpa posvarila tudi Mayeva. Na vprašanje na novinarski konferenci o sankcijah proti Rusiji zaradi zavzetja dela ukrajinskega ozemlja je Trump odgovoril, da je govoriti o odpravi sankcij še prezgodaj. Dodal je, da želijo imeti ZDA veličastne odnose z vsemi, tudi z Rusijo.

Mayjeva je povedala, da si Velika Britanija želi ohraniti sankcije, dokler se ne bo sporazum iz Minska iz leta 2015 v celoti uresničil.

Mayeva je poudarila pomen mednarodnih organizacij, kot so Nato, ZN in Svetovna banka. ZN je treba reformirati, a še vedno imajo svoje poslanstvo, je dejala Mayeva, medtem ko je Nato označila za "temelj obrambe Zahoda". Oba sta zadovoljna zaradi zavzemanja za "zgodovinsko poseben odnos med ZDA in Velike Britanijo."

V soboto pa naj bi se Trump po telefonu slišal tudi z nemško kanclerko Angelo Merkel. Pogovor naj bi se vrtel okoli Rusije, poroča agencija Reuters. Bela hiša je medtem potrdila, da se bo Trump pogovarjal tudi s francoskim predsednikom Francoisom Hollandom.

Kot ob tem dodaja nemška tiskovna agencija, so bile Trumpove izjave o Nemčiji in Merklovi doslej protislovne. Vedno znova je ostro kritiziral begunsko politiko nemške kanclerke, hkrati pa jo je hvalil kot osebnost. Doslej se Merklova in Trump še nista srečala.

Merklova in Hollande sta se danes sestala v Berlinu in se zavzela za tesnejše sodelovanje znotraj Evrope kot odgovor na Trumpov populizem in nejasnosti glede njegove politike.

Voditelja že govorila

Trump in Putin sta sicer prvič govorila po telefonu novembra lani, kmalu po Trumpovi zmagi na ameriških predsedniških volitvah. Takrat sta se zavzela za normalizacijo odnosov med državama.

Trump je pred prisego minuli teden znova dejal, da si želi izboljšati odnose z Rusijo. Dvostranski odnosi so trenutno na najnižji ravni od konca hladne vojne.

Washington sicer obtožuje Kremelj, da je s hekerskimi napadi poskušal vplivati na ameriške predsedniške volitve.