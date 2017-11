FOTO: Trump v spravljivem tonu kitajskega voditelja pozval k odločnejšemu ukrepanju glede Severne Koreje

Predstavniki ameriških in kitajskih podjetij so pogodbe slovesno podpisali v Veliki dvorani ljudstva v prisotnosti ameriškega predsednika Donalda Trumpa in kitajskega voditelja Xi Jinpinga. Trump je pozdravil sklenitev poslov – že v sredo sta državi podpisali pogodbe, vredne devet milijard dolarjev (7,75 milijard evrov) – in po poročanju agencije Reuters celo malce presenetil z izjavo, da "ne krivi Kitajske", ker ta izkorišča ZDA, ampak da so za to krivi njegovi predhodniki.

Te besede so letele na velik primanjkljaj ZDA v trgovini s Kitajsko. Trump je že pred odhodom na azijsko turnejo napovedal, da bo med tridnevnim obiskom na Kitajskem pritisnil na Xija zaradi neravnovesja v trgovini. Presežek Kitajske v trgovini z ZDA je sicer oktobra po kitajskih podatkih nekoliko upadel na 26,6 milijarde dolarjev (22,9 milijarde evrov).

Na Trumpove kritike "nepoštenih" trgovinskih praks Kitajske je Xi odvrnil, da je v odnosih med državama res bilo nekaj "trenj", in obenem pozval k večjim vlaganjem ameriških podjetij na Kitajskem. Zatrdil je, da bo njegova država bolj odprta do tujih podjetij. "Nadaljnje odpiranje je naša dolgoročna strategija. Ne bomo priprli ali zapirali vrat. Vse bolj in bolj jih bomo odpirali," je dejal.

Danes napovedani posli, med katere državi štejeta tudi izjave o nameri, zajemajo najrazličnejša področja, od milijardnih nakupov soje in letal, do velikih projektov, kot je izvoz utekočinjenega plina iz Aljaske. A kot ocenjuje AFP, ti veliki posli sami po sebi ne bodo bistveno zmanjšali omenjenega trgovinskega primanjkljaja, ki jezi Trumpa, če jih ne bo spremljala odprava strukturnih omejitev, ki preprečujejo pošteno konkuriranje ameriških firm na Kitajskem.

Na Trumpovem in Xijevem dnevnem redu je bila pričakovano tudi Severna Koreja. Tudi tu je Trump po poročanju Reutersa ubral spravljive tone, saj je med drugim pohvalil ravnanje Xija v zvezi s to državo. Istočasno ga je pozval, naj "zelo trdo dela" v smeri, da režim v Pjongjangu prepriča v jedrsko razorožitev. Kot je ocenil, lahko Kitajska "ta problem reši hitro in preprosto", ter Peking pozval k prekinitvi finančnih povezav s Pjongjangom.

V Pekingu so prvemu uradnemu obisku Trumpa pripisali velik pomen. (Foto: AP)

Kitajska je tretja postaja Trumpove azijske turneje, med katero je že obiskal Japonsko in Južno Korejo, pot pa ga bo vodila še v Vietnam in na Filipine. Kot izpostavlja Reuters, so v Pekingu prvemu uradnemu obisku Trumpa pripisali velik pomen, saj je njegov sprejem pred Veliko dvorano ljudstva celo v živo prenašala državna televizija, kar je nekaj povsem nenavadnega ob obisku tujega voditelja.