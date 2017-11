'Zakaj me je užalil, da sem star, če pa ga jaz ne bi nikoli označil za majhnega in debelega?'

Ameriški in vietnamski predsednik. (Foto: AP)

Trump se na Twitterju sprašuje, zakaj ga je Kim Džong Un označil za starega. (Foto: AP)

Ameriški predsednik Donald Trump je z vietnamskim predsednikom govoril predvsem o gospodarskih odnosih med državama, ki sta ob njegovem obisku sklenili vrsto sporazumov s področja energetike in transporta. Obenem je pri vietnamskem predsedniku Tranu Dai Čuangu iskal podporo v prizadevanjih za omejitev severnokorejskih jedrskih ambicij. To je bila tudi ena od osrednjih tem njegove azijske turneje, ki jo bo sklenil z obiskom na Filipinih.

V nizu tvitov pred obiskom v Hanoiju se je sicer Trump danes med drugim vprašal, zakaj bi ga severnokorejski voditelj Kim Džong Un označil za starega, če pa ga on sam "NIKOLI ne bi označil za majhnega in debelega".

"Oh, no, tako zelo se trudim biti njegov prijatelj – in morda se bo nekega dne to zgodilo," je dodal sarkastično. Kasneje je na novinarski konferenci vztrajal, da se ni šalil o možnosti, da bi nekoč s Kimom, ki ga je še prejšnji teden označil za sprijenega diktatorja, postala prijatelja. "Zagotovo je to možnost. Če bi se to zgodilo, bi bilo dobro," je dejal novinarjem.

V enem od tvitov je ameriški predsednik sporočil, da se je kitajski predsednik Ši Džinping strinjal o potrebi po okrepitvi sankcij proti Pjongjangu. "Predsednik Ši je dejal, da bo okrepil sankcije proti Severni Koreji. Dejal, da želi njihovo denuklearizacijo. Napredujemo," je zapisal.

Prav tako je v tvitih Trump "sovražnike in norce", ki postavljajo pod vprašaj njegova prizadevanja za izboljšanje odnosov z Rusijo, opozoril, da želi rešiti situacijo v Severni Koreji, Siriji in Ukrajini ter problem terorizma, "in Rusija lahko zelo pomaga" pri tem.

Glede vmešavanje Moskve v ameriške volitve pa je dejal, da zaupa ameriškim obveščevalcem, a dodal, da mu je ruski predsednik Vladimir Putin večkrat zatrdil, da vmešavanja ni bilo. "Resnično verjamem, da ko mi to govori, tako tudi misli," je dejal Trump novinarjem na krovu predsedniškega letala med potjo iz Da Nanga, kjer se je udeležil vrha Foruma za azijsko-pacifiško sodelovanje (Apec), v Hanoi.

Ameriški predsednik bo danes popoldne odpotoval še v filipinsko prestolnico Manila, ki bo zadnja postaja njegove azijske turneje.