Trump krivdo vali na administracijo bivšega predsednika Obame

Ameriški predsednik Donald Trump je po uradnem obisku na Kitajskem odpotoval v Vietnam, kjer se je udeležil Foruma za azijsko-pacifiško sodelovanje (Apec). Na njem je tudi ruski predsednik Vladimir Putin, toda posebnega srečanja voditeljev ne bo, je sporočila tiskovna predstavnica Bele hiše Sarah Sanders. Trump in Putin sta se sicer nazadnje srečala julija na vrhu skupine G20 v Hamburgu.

Trump je nagovoril voditelje in poudaril, da ne bo več dopustil izkoriščanja ZDA. (Foto: AP)

Dvodnevnega vrha v Da Nangu se udeležujejo voditelji 21 držav, med njimi Trump, Putin, Duterte in tudi kitajski predsednik Ši Džinping.

Trump je v govoru voditeljem azijsko-pacifiških držav znova ponovil svojo doktrino Najprej Amerika in napovedal, da ZDA ne bodo več privolile v nepošteno trgovino, zaprte trge in krajo intelektualne lastnine.

"Ne bomo več dopustili izkoriščanja ZDA. Vedno bom na prvo mesto postavil Ameriko, na enak način, kot od vseh vas v tej sobi pričakujem, da boste na prvo mesto postavili vašo državo," je odločen.

Kitajska je medtem že napovedala, da bo odprla svoj finančni trg za tuja podjetja, kar je bila do zdaj ena od ključnih zahtev ZDA in drugih globalnih vlagateljev.

Trump prst ponovno uperil proti svojemu predhodniku

Trump vztraja, da so velike omejitve pri mednarodnem prostem trgovanju, a za to bolj kot Kitajsko krivi Baracka Obamo in njegovo administracijo. "Kdo lahko krivi Kitajsko za zaprte trge, če pa država dela v korist svojih prebivalcev? Ni kriva Kitajska, moj predhodnik ni naredil nič, da bi se meje odprle. Jaz pa se bom boril do konca," je po poročanju CNN dejal Trump.

Trenutni sistem trgovanja se mu zdi nepravičen, saj naj bi že pred leti Amerika odprla svoje meje svetu, ostale države pa so za ZDA svoje zaprle. "Se vam zdi to pravično? Zakaj se to še vedno dogaja? Spoštovati moramo dogovore in biti odgovorni," je še povedal Trump.

Donald Trump je za zaprte trge okrivil tudi Baracka Obamo (Foto: AP)

Ameriški predsednik pa je omenil tudi Severno Korejo in dejal, da je azijsko-pacifiška regija žrtev njenih sprevrženih namer. "Prihodnost te regije in njenih čudovitih ljudi ne sme biti talec diktatorjevih sprevrženih fantazij nasilnega zavojevanja in jedrskega izsiljevanja," je še dejal predsednik ZDA.

Ši nasprotuje Trumpu, Kitajsko imenoval za prvaka svetovne trgovine

Medtem ko Trump opozarja na domnevno nepošteno trgovino in zaprte trge, pa je kitajski predsednik Ši Džinping svojo državo imenoval za novega prvaka svetovne trgovine in globalizacijo označil za "nepovraten zgodovinski trend". Njegov govor je replika Trumpovi doktrini Najprej Amerika.

Kot se je še zavzel Ši, bi morala biti filozofija proste trgovine "bolj odprta, pravičnejša in v večjo korist za vse". Branil je tudi multilateralno trgovino, ki po njegovih besedah revnejšim državam prinaša korist.

"Podpreti bi morali multilateralno trgovino in prakso odprtega regionalizma, tako da bi države v razvoju imele večje koristi od mednarodne trgovine in vlaganj," je še povedal.

Kitajska bo finančni sektor še dodatno odprla tujcem

Namestnik kitajskega finančnega ministra pa je v Pekingu danes napovedal, da bo Kitajska svoj finančni sektor še dodatno odprla tujim podjetjem.

Poleg tega bodo odpravljene nekatere omejitve za dostop do lastništva kitajskih bank in skladov. Tujci imajo sicer trenutno lahko v lasti le četrtino kitajskih bank, zaradi česar tuje banke ne morejo igrati pomembne vloge na kitajskem finančnem trgu.

"Odpiranje finančnega trga bo pripomoglo k razvoju Kitajske," je ob tej napovedi ocenil predsednik ameriške gospodarske zbornice na Kitajskem William Zarit. Številne omejitve, povezane s tujimi investicijami, so po njegovem mnenju dolgo zavirale gospodarsko aktivnost na Kitajskem.

Duterte znova razburja

Filipinski predsednik Rodrigo Duterte znova buri duhove. Pred udeležbo na vrhu Apec, ki poteka v vietnamskem Da Nangu in na katerem sta tudi Donald Trump in Vladimir Putin, se je razgovoril o svoji divjaški preteklosti.

Duterte je že večkrat poudaril, da mu umori niso tuji in da nima zadržkov ubiti človeka. (Foto: AP)

"Ko sem bil še najstnik, sem bil pogosto v ječi. Spopadal sem se tu, spopadal tam," je v nagovoru filipinski skupnosti v Vietnamu povedal Duterte. "Pri 16 letih sem že nekoga ubil. Pravega človeka, v pretepu sem ga zabodel. Star sem bil zgolj 16 let. Bilo je mimogrede. Kako je to šele zdaj, ko sem predsednik," je dejal 72-letni filipinski predsednik.

Dutertejeva krvava vojna proti mamilom prinesla številne žrtve

Duterte v govoru, v katerem je predvsem branil svojo vojno proti mamilom, ni skoparil z žaljivkami na račun svojih kritikov. Napovedal je tudi, da bo oklofutal poročevalko Združenih narodov, če jo bo srečal.

V 16 mesecih njegovega vodenja države je bilo v boju proti prekupčevalcem z mamili po podatkih policije ubitih skoraj 4000 ljudi. Še 2290 jih je bilo ubitih v dogodkih, povezanih z mamili. Več tisoč smrti pa ostaja nepojasnjenih, kažejo uradni podatki.

Kritiki, tako domači kot tuji, opozarjajo, da gre pravzaprav za načrtovane izvensodne poboje, ki jih izvajajo skorumpirani policisti in najeti plačanci.

Duterte tovrstne obtožbe zavrača, največkrat z gnusom in uporabo žaljivk in kletvic. Lani je na primer izjavil, da bi "z veseljem poklal" tri milijone odvisnikov od mamil. Tedanjega odhajajočega predsednika ZDA Baracka Obamo pa je ozmerjal s "kurbinim sinom", ker ga je kritiziral.