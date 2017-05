Putin pripravljen posredovati prepise pogovorov med Lavrovom in Trumpom

Kako se bo iz škandala izvil Trump? (Foto: AP)

Ameriški predsednik Donald Trump je zdaj že nekdanjega šefa FBI Jamesa Comeyja pozval, naj ustavi preiskavo med povezavami njegovega svetovalca Michaela Flynna in Rusijo, navajajo tuji mediji. ''Upam, da lahko to opustiš,'' je razvidno iz Comeyjevih zapiskov o februarskem sestanku. Novico je najprej objavil New York Times, pozneje pa so jo prek svojih virov potrdili tudi drugi mediji, med drugim televizija NBC in tiskovna agencija AP.

Trump je imel februarja sestanek s svetovalci, med katerima sta bila tudi pravosodni minister Jeff Sessions in Comey. Trump je vse ostale prosil, naj zapustijo sobo, saj se mora pogovoriti s Comeyjem.

Nato mu je za zaprtimi vrati povedal, da je general Flynn dober človek, in izrazil upanje, da lahko Comey odstopi od preiskave. To je v zapiskih, ki jih je Comey naredil takoj po pogovoru s Trumpom. Takšnih zapiskov naj bi bilo še veliko, tako da konca škandala še ni na vidiku.

Bela hiša vse navedbe ostro zanika. ''Predsednik Comeyja ali kogarkoli drugega nikoli prosil, naj opusti preiskavo,'' so zatrdili. Flynn je odstopil, potem ko je priznal, da se je preden je Trump zasedel položaj, večkrat razpravljal z ruskim veleposlanikom v ZDA, kar je seveda prepovedano. Na drugi strani pa je Bela hiša potrdila, da se je ta sestanek zgodil in da je Trump tudi večkrat ponovil, da je Flynn dober človek.

Comeyjevi zapiski pravijo, da je direktor FBI Trumpu odgovoril, da se strinja, da je Flynn dober človek, ni pa mu obljubil, da bo končal preiskavo.

Kako škodljivi bodo Comeyjevi zapiski? (Foto: AP)

To poročanje še dodatno priliva olje na ogenj tistih, ki poudarjajo, da je Trump Comeyja odpustil zaradi primera ruskega vmešavanja v volitve in ne zaradi preiskave, ki jo je FBI vodil proti Hillary Clinton v zadevi elektronske pošte na zasebnih strežnikih, medtem ko je bila Clintonova zunanja ministrica. Trump je ob razrešitvi šefa FBI zatrdil, da to ni povezano s preiskavo povezav med Moskvo in Trumpom.

Bo Comey zgodbo povedal v kongresu?

Kongres lahko ameriškega predsednika odstavi s položaja, če ugotovi izdajo, podkupnino ali druge hude zločine, med katere spada oviranje pravice.

Kongresniki podobno kot mediji več ne uspevajo dohajati vseh Trumpovih zgodb. "Ne bom več komentiral. Naj pride Comey v kongres, da pridemo zadevi do dna," je dejal republikanski senator iz Južne Karoline Lindsey Graham. Podobno so povedali tudi drugi republikanci.

Comey je zavrnil zaslišanje v kongresu za zaprtimi vrati in dejal, da bo prišel povedat svojo zgodbo le javno. Republikanski kongresniki so Comeyja že pozvali naj kongresu izroči vse zapiske.

Demokrati so bili seveda zelo ogorčeni. "Zapiski, prepisi, trakovi, seznam kar raste," je dejal vodilni demokrat v senatnem odboru za obveščevalne dejavnosti Mark Warner iz Virginije.

"Kar je preveč, je preveč. Kongres mora zadevi priti do dna," je dejal vodilni demokrat v odboru za obveščevalne zadeve predstavniškega doma Adam Schiff iz Kalifornije.

"Na dan, ko smo mislili, da zadeve ne morejo biti slabše, so se poslabšale. Skrbi glede naše nacionalne varnosti, vladavine prava in neodvisnosti najvišje policijske agencije v državi se kar kopičijo," je dejal vodja senatne manjšine Charles Schumer iz New Yorka. Mislil je na torkovo poročanje Washington Posta o tem, da je Trump z Rusi delil zaupne obveščevalne informacije o terorizmu.

Kaj pa izdajanje informacij Rusom?

Vladimir Putin se je odzval na navedbe o izdajanju tajnih informacij. (Foto: AP)

Glede informacij, da je Trump izdajal podatke Rusom, se je danes oglasil tudi ruski predsednik Vladimir Putin. Dejal je, da gre pri navedbah o tem, da je Trump ruskemu zunanjemu ministru Sergeju Lavrovu izdajal tajne podatke, za politično shizofrenijo. Dodal je, da lahko senatu in kongresu posredujejo prepis pogovorov. Iz Kremlja so nato pojasnili, da ne obstaja posnetek pogovora, ampak le okvirni prepis dogajanja.