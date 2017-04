'Ameriškega voditelja ni na večerji, ker prebiva v Moskvi'

(Foto: AP)

Ameriški predsednik Donald Trump je za obeležitev stotih dni mandata obiskal svoje privržence v Pensilvaniji in imel govor na zborovanju v Harrisburgu, med katerim je opisal dosežke svoje administracije. Takoj na začetku govora je napadel medije, ki so imeli istočasno v Washingtonu veliko prireditev.

Trump je najprej obiskal tovarno Ames, ki že vse od leta 1774 izdeluje lopate, in tam podpisal še enega v vrsti izvršnih ukazov, ki je 32 izvršni ukaz v 100 dnevih mandata. Trump je med lanskoletno predvolilno kampanjo ostro kritiziral izvršne ukaze predsednika Baracka Obame in jih skupaj s kongresnimi republikanci označeval za diktaturo.

Statistika prvih 100 dni po navedbah medijev kaže, da je Trump v tem času objavil 507 tvitov, od katerih jih je 11 umaknil, opravil 32 intervjujev, od tega 13 na ameriški televiziji Fox, imel devet novinarskih konferenc, 19 dni je igral golf, 31 dni je preživel na svojih posestvih, opravil je 22 sestankov s poslovneži ter obiskal 12 ameriških zveznih držav.

Zadnji izvršni ukaz nalaga ministrstvu za trgovino ZDA in uradu trgovinskega predstavnika ZDA, da pregledata vse trgovinske sporazume ZDA in ugotovita, ali druge države članice Svetovne trgovinske organizacije (WTO) z njimi izkoriščajo ZDA. "Nihče nas ne bo več izkoriščal, Amerika bo odslej na prvem mestu," je dejal ameriški predsednik. Zagotovil je tudi, da je njegova administracija v 14 tednih prinesla korenite spremembe v Washingtonu.

Pred volitvami obljubljal več sprememb že v prvih 100 dneh



Trump je nazadnje v petek dejal, da je 100 dni mandata lažni standard. Pred tem ga je označil za neumnost, sam pa je skupaj z administracijo naredil vse, da prikaže svoje zgodovinske dosežke v tem času. Po štetju ameriških medijev, ki jih je Trump označil za lažne in lažnive, je od 27 predvolilnih obljub za prvih 100 dni mandata uresničil 11. Od desetih, za katere je potrebna potrditev republikanske večine v kongresu, ni uresničil nobene.

Najbolj odmeva poraz poskusa odprave zdravstvene reforme predsednika ZDA Baracka Obame. Davčne reforme še ni. Ameriška administracija je sredi tedna na hitro objavila načela reforme, za katera se zavzema Trump.

Doslej še ni obiskal nobene tuje države. Prvi obisk v tujino bo maja, ko se bo udeležil vrha zveze Nato v Bruslju. V stotih dnevih je Washington doživel pet velikih demonstracij proti predsedniku, ki ga podpira okoli 43 odstotkov Američanov. Za kampanjo za drugi mandat je že zbral 13,2 milijona dolarjev in opravil štiri kampanjska zborovanja.

Opisal je svoje dosežke, razložil, da sedaj ni čas za kritiko Kitajske, ki pomaga pri reševanju severnokorejskega vprašanja ter omenil resnično pomemben dosežek, kar je bilo imenovanje in kongresna potrditev člana vrhovnega sodišča Neila Gorsucha.

Medije znova označil za lažnive, sam 'prodal' lažno novico



Trumpovo zborovanje v soboto v Harrisburgu je bilo podobno dosedanjim. Norčeval se je iz medijev in udeležencev večerje Združenja dopisnikov Bele hiše v Washingtonu, ki se je sam ni udeležil.

Ponovil je, da bo zid na meji z Mehiko zgrajen, ameriši televiziji CNN in MSNBC je opredelil za lažne novice, časopis New York Times kot propadajočega in si izmislil, da se je New York Times opravičil za svoje poročanje o volitvah, kar časopis ni storil.

Zunaj pred dvorano so se zbrali protestniki na čelu z županom Harrisburga Ericom Papenfusom, ki je dejal, da mora Trump narediti še kaj več, kot le navduševati svoje podpornike. Prišli so predstavniki sindikatov, organizacij za ženske pravice, organizacij za zaščito okolja in drugi. Govorci so ga med drugim žalili kot "oranžnega plutokrata".

Večerje Združenja dopisnikov se je udeležilo veliko novinarjev, politikov in znanih osebnosti. (Foto: AP)

Letošnja večerja Združenja dopisnikov Bele hiše prvič po več kot 30 letih brez predsednika



Medtem ko je Trump nagovarjal svoje podpornike, so se v Washingtonu zbrali novinarji, politiki in druge znane osebnosti na tradicionalni večerji Združenja dopisnikov Bele hiše. V času, ko so ameriški mediji deležni napadov s samega političnega vrha, so slovesno večerjo namenili poudarjanju svobode medijev. Manjkalo ni niti tradicionalnega norčevanja iz predsednika ZDA. Tokratnega predsednika Donalda Trumpa na večerjo ni bilo.

Trump je leta 2011 kot gost omenjene večerje kuhal zamero, ko so si ga privoščili komiki in tudi predsednik Barack Obama. Nekateri menijo, da se je takrat odločil, da bo nekoč kandidiral za predsednika ZDA. Lani je kandidiral in zmagal. "Ne morem biti bolj navdušen, da sem stran od močvirja Washingtona med veliko množico dobrih ljudi," je dejal v Harrisburgu.

"Človek enostavno ne more prenesti šale na svoj račun," je dejal voditelj prireditve komik, Hasan Minhaj in menil, da se je Trump zaradi tega umaknil v Pensilvanijo, kjer je s svojimi privrženci slavil svojih prvih 100 dni mandata. Trump je prvi predsednik od Ronalda Reagana leta 1981, ki se ni udeležil večerje. Reagan je imel dober izgovor, saj je okreval po poskusu atentata.

Zbranim novinarjem, politikom in hollywoodskim zvezdam so prikazali videoposnetke nastopov nekdanjih predsednikov od Reagana naprej, ki so po vrsti hvalili neodvisne medije, čeprav jim njihovo poročanje velikokrat ni ustrezalo. Trump je medtem v Pensilvaniji osrednje ameriške medije zmerjal z lažnimi novicami. "Gospod predsednik nismo lažne novice, propadajoče organizacije ali sovražniki ameriškega ljudstva," je dejal predsednik Združenja dopisnikov Bele hiše Jeff Mason.

Zbrane v hotelu Washington Hilton je pozdravil igralec Alec Baldwin, ki ga Američani poznajo kot Donalda Trumpa v komični oddaji Sobotna noč v živo. Glavni zvezdi sta bila novinarja iz časov afere Watergate, ki je odnesla s položaja takratnega ameriškega predsednika Richarda Nixona, Bob Woodward in Carl Bernstein. Oba sta poudarjala potrebo po agresivnem in poštenem poročanju.

Legendarna novinarja Bob Woodward (levo) in Carl Bernstein (desno) sta se udeležila slovesne večerje. (Foto: AP)

'Ameriškega voditelja ni na večerji, ker prebiva v Moskvi'

Manjkalo ni niti šal. Minhaj je dejal, da se lahko le v Ameriki zgodi, da muslimanski fant zbija šale na odru na račun predsednika, vendar dodal, da bo verjetno kmalu znan pod zaporniško številko. Izpostavil je, da ameriškega voditelja ni na večerji, ker prebiva v Moskvi. Trump pravi, da ne pije alkohola in Minhaj je izrazil dvom v to z vprašanjem, katera trezna oseba objavlja tvite ob treh zjutraj.

"Rekli so mi, da če se bom delal norca iz vlade, potem bo to malenkostno, nepošteno in otročje. Skratka torej zelo predsedniško obnašanje," je dejal in medije med drugim pozval naj se ne obremenjujejo preveč s Trumpovim igranjem golfa. "Dlje ga bomo s čem zamotili, kasneje se bo začela vojna s Severno Korejo."

Prireditev je vodil komik Hasan Minhaj, ki se je tradicionalno šalil na račun predsednika, pa tudi na svoj račun. (Foto: AP)

Poleg Trumpovega zborovanja v Pensilvaniji in večerje Združenja dopisnikov Bele hiše, se je odvil še en dogodek. Komičarka Samantha Bee je pripravila svojo "Ne-večerjo Združenja dopisnikov Bele hiše". Glavna zvezda dogodka je bil komik Will Ferrell v vlogi nekdanjega predsednika Georga Busha mlajšega. Največ aplavza je dobil z vprašanjem, ali jim je sedaj bolj všeč oziroma ali ga pogrešajo. Prireditev je zbirala denar za odbor za zaščito novinarjev.