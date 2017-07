FOTO: Trump zaključil obisk pri Macronu: 'Prijateljstvo med ZDA in Francijo je neuničljivo'

Francozi so obletnico padca trdnjave Bastilja leta 1789 danes v Parizu obeležili z vojaško parado. Kot častni gost si jo je skupaj s francoskim predsednikom Emmanulom Macronom ogledal ameriški predsednik Donald Trump. Državni praznik letos ob obletnici terorističnega napada v Nici poteka tudi v znamenju žalovanja.

Trump in Macron sta si na Elizejskih poljanah skupaj s soprogama ogledala veličastno parado, kjer je vojaški orkester namesto vojaške koračnice zaigral kar pesem Get Lucky. Trump je bil častni gost na današnji slovesnosti, ki je bila namenjena tudi obeležitvi stote obletnice vstopa ZDA v prvo svetovno vojno.

Ameriški predsednik in njegova žena Melania sta v Pariz prispela že v četrtek, ko sta ju sprejela Macron in njegova soproga Brigitte. Predsednika sta se med drugim sestala tudi na dvostranskem srečanju. Trump, ki je pred časom napovedal izstop iz pariškega podnebnega sporazuma, je po srečanju nakazal, da bi lahko spremenil svoje stališče glede sporazuma.

Trump je današnjo slovesnost v označil kot "čudovito nacionalno praznovanje", ki se ga zelo veseli. "Naša dva naroda sta za vedno združena v duhu revolucije in boja za svobodo," je dodal na četrtkovi skupni novinarski konferenci. Prijateljstvo med obema državama pa je, kot je dejal, "neuničljivo".

Tudi Macron je po koncu slovesnosti ZDA označil kot "enega od zaveznikov in prijateljev, ki so nam priskočili na pomoč". Trumpu se je zahvalil za udeležbo na paradi, pa tudi za posredovanje ZDA v prvi svetovni vojni. "Današnja navzočnost predsednika ZDA in njegove soproge je znak večnega prijateljstva," je dejal Macron in dodal, da prijateljskih držav ne bo nič ločilo.

Po zaključku parade sta se ameriški predsednik in njegova soproga od Emmanuela in Brigitte Macron prisrčno poslovila. Trump je oba gostitelja nekaj minut držal za roki, prav tako sta se dolgo poslavljali obe prvi dami. Nato je Trump pomahal navzočim ter se odpeljal na letališče, od koder se bo vrnil v ZDA.

Francozi žalujejo za 86 žrtvami terorističnega napada v Nici

Letošnje praznovanje obletnice začetka francoske revolucije sovpada tudi z obletnico terorističnega napada v Nici pred letom dni. Takrat je med proslavljanjem državnega praznika pred letom dni življenje izgubilo 86 ljudi, ko je Tunizijec s tovornjakom zapeljal po promenadi, polni ljudi.

Macron se bo zato popoldne odpravil v Nico, kjer se bodo spomnili terorističnega napada. Pridružile se mu bodo družine, ki so v napadu izgubile bližnje, pa tudi pripadniki varnostnih sil in reševalci, ki so posredovali ob napadu. Potekal bo vojaški sprevod, ki mu bosta sledila spominska slovesnost in koncert. Že zjutraj pa je v Nici v spomin na žrtve zagorelo 86 sveč.