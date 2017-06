Trump zanika oviranje preiskave, posnetkov zaupnih pogovorov s Comeyem nima

Ameriške predsednik Donald Trump je v četrtek zanikal, da bi oviral preiskavo FBI o ruskem vpletanju v lanske predsedniške volitve. Dejal je še, da nima nobenih posnetkov zaupnih pogovorov z nekdanjim direktorjem FBI Jamesom Comeyem.

Comey je vodil preiskavo o domnevnem vpletanju Rusov v ameriške volitve. Rusi naj bi s hekerskimi vdori poskušali zagotoviti Trumpu zmago na volitvah ter navezati poslovne stike s celotno družino.

"Nobenega oviranja preiskave ni bilo, prav tako nobenega dogovarjanja," je dejal Trump za Fox News.

Nekdanji direktor FBI je nedavno pred ameriškim Senatom pričal o tem, da naj bi ga predsednik prosil, naj ovrže preiskavo zoper svetovalca za nacionalno varnost Michaela Flynna.

V četrtek je predsednik zatrdil, da nima nobenih posnetkov zaupnih pogovorov z Jamesom Comeyem, potem ko je še prejšnji mesec namignil, da bi taki posnetki lahko obstajali. "Pojma nimam, ali posnetki obstajajo. Jaz jih nisem naredil, nimam jih," je Trump zapisal na Twitterju.

Preiskovalci so Belo hišo namreč zaprosili za posnetke, saj je Trump nemudoma po Comeyevem pričanju pred Senatom na družbenem omrežju zapisal: "James Comey naj upa, da ni nobenih posnetkov najinih pogovorov, preden bo medijem zaupal vse podrobnosti!"

Trumpov tvit o obstoju posnetkov zaupnih pogovorov s Comeyem. (Foto: AP)

Namigi, da so se Rusi vpletali v volitve in Trumpu pomagali do zmage, so zasenčila prvih pet mesecev njegovega predsednikovanja. Demokrat Adam Schiff je dejal, da bo moral Trump odgovoriti še na kar nekaj vprašanj o obstoju posnetkov: "Če predsednik nima posnetkov, zakaj je namigoval, da jih ima? Je želel zavajati javnost? Je poskušal utišati in zastrašiti Jamesa Comeya? Če je tako, je to poskušal tudi z ostalimi potencialnimi pričami?"

CNN je v četrtek citiral dva vodilna preiskovalca za nacionalno varnost. Trump naj bi jima predlagal, da javno zanikajo kakršnokoli povezavo med njegovo kampanjo in Rusi, a nista dobila vtisa, da bi jima ukazal, naj to storita.

Direktor nacionalne obveščevalne službe Dan Coats in direktor agencije za nacionalno varnost Mike Rogers sta se ločeno sestala z nekaterimi preiskovalci. Dejala sta, da ju je Trumpov predlog presenetil, a ga nista upoštevala.

Reuters navedb CNN ni mogel potrditi.

Trump je v Foxovem intervjuju še izrazil zaskrbljenost nad tesnimi vezmi med Comeyem in Robertom Muellerjem, ki je zadolžen za preiskavo o odpustitvi nekdanjega direktorja FBI. "Prijatelja sta, kar je zelo zaskrbljujoče," je dejal Trump.

Kremelj je medtem zanikal navedbe o njihovi vpletenosti v volitve, prav tako tudi hekerske vdore v elektronsko pošto demokratov.