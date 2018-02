Pornozvezdnica bo po priznanju Trumpovega odvetnika glede plačila tudi sama spregovorila

Umetniško ime Stephanie Clifford je Stormy Davis. (Foto: AP)

Pornozvezdnica Stormy Daniels je po priznanju Trumpovega odvetnika, da ji je tik pred volitvami za molk plačal 130.000 dolarjev (106.500 evrov), prepričana, da lahko zdaj tudi sama spregovori o aferi z ameriškim predsednikom.

Kot je povedala njena menedžerka Gina Rodriguez, Danielsova meni, da je odvetnik s tem, ko je javno razpravljal o plačilu za molk, kršil pogodbo o diskretnosti. Zdaj je pripravljena, da pove svojo plat zgodbe.

Cohen: Nisem plačal iz sredstev za predvolilno kampanjo

Dolgoletni odvetnik Donalda Trumpa Michael Cohen je v torek povedal, da je oktobra leta 2016, torej pred začetkom predsedniške kampanje, iz lastnih sredstev plačal 130.000 dolarjev nekdanji porno zvezdi Stormy Davis, s pravim imenom Stephanie Clifford, pooročajo ameriški mediji. S plačilom naj bi kupil njen molk o domnevni aferi, ki naj bi se zgodila v času, ko je bil Trump že poročen z Melanio.

"V zasebni transakciji leta 2016 sem uporabil svoja osebna sredstva, da bi plačal Stephanie Clifford," je povedal odvetnik Michael Cohen v izjavi. "Trumpove predvolilne organizacije niso bila del poslovanja s porno zvezdo, niti mi sredstev niso povrnile," je še povedal.

'Vedno bom ščitil gospoda Trumpa'

Ameriška neprofitna organizacija Common Cause je pri Zvezni volilni komisiji in Oddelku za pravosodje vložila pritožbo, da je Clifford s plačilom kršil financiranje kampanje. Cohen pa je v torek zanikal obtožbo in povedal, da je bila denarna izmenjava zakonita in ni šla iz sredstev za kampanjo. "Plačilo Cliffordovi je bilo zakonito", je potrdil.

Da bi molčala, je Stephanie Clifford na račun prejela 130.000 evrov. (Foto: AP)

"Samo zato, ker nekaj ni res, še ne pomeni, da ti ne more povzročiti škode. Vedno bom ščitil gospoda Trumpa", je povedal za CNN.

Januarja letos so v javnost prvič prišle govorice o Cohenu in nakazilu porno zvezdnici, odvetnik pa je v izjavi povedal, da Trump "razmerje zanika", še piše CNN.